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«Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати

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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с Институтом синтетических полимерных материалов РАН разрабатывают технологию производства устройств электроники и фотоники из органических полимеров методом 3D-печати. Применение аддитивных технологий позволяет получать изделия с улучшенными свойствами, практически любой геометрии и степени сложности, экономить расходные материалы и запускать производство новых образцов продукции в более короткие сроки.

Реализация проекта предполагает разработку технологии «выращивания» изделий электроники из органических полимерных материалов методом 3D-печати. Полимеры обладают скоростью передачи сигнала в 100 раз выше, чем традиционные медные контакты, они более компактны и помехоустойчивы. Контакты на основе новых материалов в перспективе позволят создавать устройства по технологии «система-в-корпусе», превосходящей технологию «система-на-кристалле» по производительности, функциональности и компактности.

На данный момент выполнены теоретические исследования, разработаны методики и созданы органические полимерные материалы, на основе которых была сформирована многослойная структура и подтверждены ее волноводные свойства. Первый экспериментальный образец изделия электроники, созданный с помощью 3D-печати, планируется произвести и испытать до конца III квартала 2020 г.

«Использование органических полимеров в электронике – перспективное направление для исследований во всем мире. Сочетание оптической проводимости и гибкости позволяет создавать на основе этих материалов гнущиеся экраны, солнечные батареи и многое другое. Разработанные нашими специалистами полимеры способны обеспечить обмен данными между компонентами электронного устройства на скорости не менее 4 Гб/с – это примерно в 100 раз выше, чем у традиционных печатных плат. При этом аддитивные технологии существенно сокращают сроки и стоимость разработки новых электронных изделий», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Проект стал победителем конкурса Минобрнауки России и получил субсидии в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.». Индустриальным партнером проекта выступает ЦНИТИ «Техномаш» (входит в «Росэлектронику»).

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