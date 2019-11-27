Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере

Signify объявила о запуске первого в мире онлайн-сервиса по созданию персонализированных светильников из вторсырья на 3D-принтере. Первым продуктом, изготовленным при помощи нового сервиса, стала настольная лампа Philips из 24 переработанных CD-дисков.

Сервис позволяет создавать декоративные светильники по индивидуальным требованиям всего в несколько кликов. Для этого нужно выбрать базовую конструкцию и персонализировать ее, изменив размер, цвет, текстуру и форму корпуса, а также тип LED-лампы. Помимо классических светодиодных ламп, в светильниках могут быть использованы умные лампы Philips Hue. Доставка готового продукта осуществляется по удобному адресу в течение двух недель. Сервис уже прошел пилотную стадию в Бенилюксе, и теперь доступен и в других странах Европы. Кстати, первые в России светильники Philips, напечатанные на 3D-принтере, уже украшают магазины сети «Пятерочка» новой концепции.

Светильники Signify, созданные с помощью технологий 3D-печати, вносят вклад в достижение целей устойчивого развития. В качестве базового материала используется поликарбонат, который отличается прочностью, высоким качеством и на 100% пригоден для переработки. Углеродный след такого светильника (без электрических элементов и лампочки) на 47% меньше, чем у стандартного металлического. Кроме того, в нем меньше деталей и не используется клей. Он на треть легче, что способствует сокращению углеродного выброса при транспортировке на 35%.

«Это первый онлайн-сервис в сегменте масс-маркет, который позволяет создавать экологичные светильники в соответствии с индивидуальными требованиями и вкусовыми предпочтениями клиентов. Он легко может быть интегрирован в сторонние онлайн-магазины, предоставляя покупателям более широкий выбор», – сказал Халид Азиз (Khalid Aziz), глава подразделения венчурных инвестиций в Signify. – Это новое слово в сфере освещения, которое доказывает мировое лидерство Signify в производстве инновационных и экологичных световых решений».

Для 3D-печати светильников Signify начала применять переработанную поликарбонатную нить. Первым продуктом компании из этого материала стала настольная LED-лампа Philips – для ее производства потребовалось 24 CD-диска. Лампа будет доступна для заказа в онлайн-магазине с 28 ноября 2019 г. по цене 99 евро. В течение следующего года Signify планирует добавить к любому продукту, изготовленному с использованием 3D-печати, опцию производства из вторичных материалов. Кроме того, в дальнейшем к сервису добавятся решения для профессионального освещения.

«Philips и Sony впервые представили знаковую технологию CD в начале 1980-х. Сегодня мы отдаем ей дань уважения, создавая высококачественные декоративные светильники из переработанных дисков», – сказал Халид Азиз.

По итогам 2018 г., 79% выручки Signify составили продажи продуктов, способствующих достижению целей устойчивого развития. Уже три года подряд компания получает звание «Лидер отрасли» в рейтинге Dow Jones Индекс устойчивого развития. В 2020 г. компания намерена достичь нулевого баланса выбросов углерода.