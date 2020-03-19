Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D»

Lenovo объявила о расширении возможностей станций ThinkStation серии P и мобильных рабочих станций ThinkPad. Высокую производительность и надежность станций Lenovo подтвердила компания «Аскон» —российский разработчик инженерного ПО для проектирования, производства и бизнеса.

Графстанции линейки ThinkStation PЗ30 и ноутбуки ThinkPad P получили сертификаты совместимости при работе с системой проектирования «КОМПАС-3D v18». Последняя версия системы позволяет работать с большими 3D-сборками объемом до нескольких миллионов компонентов и задействовать всю мощность рабочих станций Lenovo.

Стационарные модели ThinkStation P330 получили возможность конфигурирования с процессорами Intel последнего поколения вплоть до Core i9-9900K, которые обеспечивают высокую производительность как приложений, чувствительных к тактовой частоте ядра, так и приложений с эффективным использованием многоядерной архитектуры. Профессиональные графические карты семейства NVIDIA Quadro последнего поколения — вплоть до RTX 4000 — эффективно справляются с отображением сложных моделей, а возможность расширения оперативной памяти до 128 Гб (модели Tower/SFF) позволяет работать с крупными сборками.

Полный перечень сертифицированных устройств: ThinkStation P330 Tower; ThinkStation P330 SFF; ThinkStation P330 Tiny; ThinkPad P43s; ThinkPad P53s; ThinkPad P53; ThinkPad P73; ThinkPad P1.

«КОМПАС-3D» — система трехмерного проектирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий, благодаря сочетанию простоты освоения и легкости работы с мощными функциональными возможностями твердотельного и поверхностного моделирования. Ключевой особенностью продукта является использование собственного математического ядра С3D и параметрических технологий, разработанных специалистами АСКОН. КОМПАС-3D обеспечивает поддержку наиболее распространенных форматов 3D-моделей (STEP, ACIS, IGES, DWG, DXF), что позволяет организовывать эффективный обмен данными со смежными организациями и заказчиками, использующими любые CAD / CAM / CAE-системы в работе.