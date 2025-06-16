Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176823
ИКТ 13762
Организации 10716
Ведомства 1467
Ассоциации 1002
Технологии 3464
Системы 25784
Персоны 75796
География 2871
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2649
Мероприятия 855

OGC Open Geospatial Consortium Open GIS Consortium консорциум открытых ГИС


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 ГИС «Сервер» SE адаптирован для работы в российских операционных системах «Альт СП» и «Альт Рабочая станция» 1
11.03.2024 Открыт публичный доступ к платформе для работы с геоданными Geohub 1
Почему «Индустрию 4.0» надо внедрять на базе LTE/5G 1
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 1
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux 1
09.07.2020 Новая версия Imagery Creator 10.1 работает в среде ОС Astra Linux 2
18.02.2014 Как управлять муниципалитетом с помощью ГИС 2
30.09.2013 Разработаны технологии интеграции данных в ГИС на основе открытых стандартов 2
04.09.2013 Городская геоинформационная система – без нее не обойтись? 1
22.05.2013 Андрей Сафонов: Применяя ITSM, трудно что-то сделать неправильно 1
22.07.2010 Неогеография vs. картография. Часть 2 1
05.04.2010 В России создан геоинтерфейс Transas Globe 1
16.04.2008 Язык KML стал признанным стандартом представления геоданных 2
04.06.2007 Выпущена новая версия языка для работы с ДДЗ и геоданными 2
15.03.2006 Пространственные данные: бум на рынке не за горами 2
15.03.2006 Пространственные данные: бум на рынке не за горами 2
08.04.2005 Менеджмент в ИТ – самая популярная тема краткосрочного образования 1
24.06.2002 В России открыт доступ к библиотеке передового опыта организации работ в IT 1

Публикаций - 18, упоминаний - 25

OGC и организации, системы, технологии, персоны:

Панорама КБ - Конструкторское бюро 185 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 3
Oracle Corporation 6763 3
DP Technology - Hexagon - Intergraph 81 3
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 38 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 2
Совзонд - Sovzond 118 2
Google LLC 11970 2
Microsoft Corporation 24878 2
IBM - International Business Machines Corp 9476 2
Autodesk 618 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 250 2
Esri 167 2
Intel Corporation 12322 1
AMD - Advanced Micro Devices 4321 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 126 1
Yandex - Яндекс 7792 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3013 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13299 1
Цифра ГК 2482 1
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 1
Spire Global - exactEarth 2 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 1
Парадигма 154 1
Google - Keyhole 34 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Capgemini Consulting 121 1
Protolabs 1 1
ИнноГеоТех 9 1
Getronics - PinkRoccade 18 2
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 32 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
USGIF - United States Geospatial Intelligence Foundation 1 1
Родник 87 1
Новый век 27 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1241 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6095 2
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 26 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12109 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4436 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4983 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Федеральное казначейство России 1820 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 868 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5581 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3114 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6308 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 699 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 749 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 44 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1836 9
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1152 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68519 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53237 7
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1430 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30672 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11782 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4686 5
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 5 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20935 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24926 4
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1718 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9886 4
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 438 3
OGC WMS - Web Map Service - протокол обслуживания через интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС 4 3
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 414 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9692 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 778 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21239 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9448 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24957 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26095 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1998 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 356 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2257 2
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 9 2
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1961 2
Умные платформы 1762 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 921 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5759 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7057 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1421 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21915 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1111 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11517 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11918 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1361 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7522 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8909 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 952 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 567 3
Панорама КБ - Imagery Creator 4 3
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 30 3
Autodesk AutoCAD 348 3
Google Earth - Google Планета Земля 458 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5047 3
Linux OS 10271 3
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 152 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 199 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 2
Intel x86 - архитектура процессора 1913 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
SQLite - встраиваемая СУБД 45 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
РАН КарНЦ - RakeSearch 4 1
Linux - Debian GNU 492 1
Microsoft Office 3829 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 55 1
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) 32 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Microsoft Virtual Earth 45 1
Apple MobileMe - Apple iTools - Apple iDisk 36 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 110 1
OpenStreetMap - OSM 58 1
Geoserver 13 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1345 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1240 1
Apple iPhone 6 4863 1
Autodesk AutoCAD DXF 41 1
PostgreSQL - PostGIS 11 1
Esri Urban Observatory 2 1
Microsoft Bing Maps - Microsoft Live Search Maps 37 1
Open Source Geospatial Foundation - GDAL - Geospatial Data Abstraction Library 3 1
Khronos Group - OpenGL Shading Language - GLSL 1 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 1
Мылицын Роман 111 2
Рейнгольд Леонид 9 2
Осокина Полина 25 1
Гершензон Владимир 22 1
Потоцкий Михаил 15 1
Сафонов Андрей 5 1
Милюков Анатолий 18 1
Казак Максим 162 1
Алехин Заурбек 9 1
Романов Александр 13 1
Спивак Иван 2 1
Булатов Андрей 2 1
Джабиев Георгий 45 1
Левкевич Михаил 60 1
Миролюбов Алексей 2 1
Зарипов Ильгизар 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149667 13
Земля - планета Солнечной системы 10477 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52636 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17897 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44320 3
Европа 24407 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 479 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 2
Россия - ЮФО - Севастополь 550 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 246 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 609 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1544 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 917 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 609 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 629 1
США - Флорида 767 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 340 1
Йемен - Йеменская Республика 68 1
США - Колумбия 65 1
Колумбия - Республика 532 1
Новая Зеландия 722 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кабанский район - Кабанск 16 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 701 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3031 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 581 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1889 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52799 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30321 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14196 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19306 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49368 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8762 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6021 3
Английский язык 6752 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10205 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6592 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5610 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1779 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9200 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7983 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 2
Энергетика - Energy - Energetically 5258 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5741 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 309 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3521 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5960 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 21 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11157 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1746 1
POI - points of interest 169 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 660 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3708 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2579 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5038 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6466 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24862 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6377 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1853 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3637 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7414 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1607 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7057 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8223 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 725 1
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
ЦМАКП - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 4 1
РАН - Российская академия наук 1934 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 43 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
Высокие технологии XXI века 78 2
itSMF - IT Service Management Forum 33 2
Неогеография XXI - форум 65 2
Земля из космоса 50 1
День молодёжи - 27 июня 940 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для бронирования отелей и билетов из России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще