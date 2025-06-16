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OGC Open Geospatial Consortium Open GIS Consortium консорциум открытых ГИС
УПОМИНАНИЯ
OGC и организации, системы, технологии, персоны:
|Мылицын Роман 111 2
|Рейнгольд Леонид 9 2
|Осокина Полина 25 1
|Гершензон Владимир 22 1
|Потоцкий Михаил 15 1
|Сафонов Андрей 5 1
|Милюков Анатолий 18 1
|Казак Максим 162 1
|Алехин Заурбек 9 1
|Романов Александр 13 1
|Спивак Иван 2 1
|Булатов Андрей 2 1
|Джабиев Георгий 45 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Миролюбов Алексей 2 1
|Зарипов Ильгизар 1 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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