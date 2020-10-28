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«Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Инфраструктура
, Текст: Ирина Пешкова
«Газпром нефть» запатентовала собственную систему управления инженерными данными, которая создает «цифровые двойники». Экономический эффект от внедрения системы на НПЗ компании превысил 700 млн руб.

Умная система «Газпром нефти»

«Газпром нефть» запатентовала собственную разработку — систему управления инженерными данными (СУПРИД). Система, разработанная компанией, формирует «цифровые двойники», то есть электронные модели производственных установок, которые включают в себя инженерно-техническую документацию и 3D-модель объектов. Экономический эффект от внедрения системы на НПЗ компании превышает 700 млн руб. в год, сообщает компания.

Массив данных превышает 660 тыс. технических документов для 21 тыс. единиц оборудования собственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) «Газпром нефти» в России.

Проект «СУПРИД» стартовал в 2014 г. В основе проекта лежит применение технологий 3D-моделирования для проектирования, строительства и обслуживания промышленных объектов. Благодаря их использованию сокращаются сроки создания и реконструкции нефтеперерабатывающих установок, повышается эффективность и безопасность их эксплуатации, снижается время простоя технологического оборудования завода.

Проект реализован на платформе Smart Plant for Owners/Operators (SPO) специалистами департамента систем управления блока логистики, переработки и сбыта «Газпром нефти». В реализации также участвовали сотрудники компаний «ИТСК», сервисного ИТ-интегратора, и «Автоматика сервис», «дочки» «Газпром нефти».

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«Газпром нефть» запатентовала свою систему управления инженерными данными (СУПРИД)

«СУПРИД» интегрирован с другими информационными системами и образует единую информационную среду инженерных данных. Система связана с КСУ НСИ (корпоративная система управления нормативно-справочной информацией), SAP ТОРО (техническое обслуживание и ремонт оборудования), СУ ПСД (система управления проектно-сметной документацией) «ТрекДок», Meridium APM (решение по управлению производственными активами).

Как работает СУПРИД

Задача системы «СУПРИД» — охватить все этапы жизненного цикла технологического объекта, начиная с фазы проектирования и заканчивая последующими стадиями. Информация от проектировщика последовательно передается и загружается в систему. Исходные данные включают проектную документацию, информацию о функционально-технологической и строительно-монтажной структуре объекта, интеллектуальные технологические схемы. Эти сведения становятся базой информационной модели, позволяя получать адресную информацию о строительных объектах и технологической схеме установки, давая возможность за несколько секунд найти нужную позицию технологического оборудования, оборудования КИПиА на технологической схеме, определить ее участие в технологическом процессе.

С помощью загруженной в систему проектной 3D-модели объекта можно визуализировать его, увидеть конфигурацию блоков, пространственное расположение оборудования, окружение соседним оснащением, выполнить замеры расстояний между различными элементами установки. Формирование эксплуатационной информационной модели завершается привязкой исполнительной документации к 2D-, 3D-моделям. Модели дают возможность получить детализированную информацию о свойствах и технических характеристиках любого оборудования или его элементов на стадии эксплуатации. Таким образом, система представляет собой структурированную и взаимосвязанную совокупность всех инженерных данных объекта и его оборудования.

Инженер может получить оперативный доступ к информации о любом оборудовании. Для этого достаточно открыть чертеж, уточнить технические параметры, определить местоположение и выполнить замеры на 3D - модели, которая воспроизводит реальную установку. Это позволяет специалисту принимать инженерные решения без необходимости посещать объект, а также ускоряет работу кроссфункциональных команд. Анализ больших данных, проведенный с помощью СУПРИД, помогает избегать ошибок при реконструкции и ремонте оборудования предприятий.

Сейчас к СУПРИД «Газпром нефти» подключены Московский и Омский НПЗ. По подсчетам экспертов компании, работа в системе позволяет на 20% сократить временные затраты на выполнение регламентных мероприятий по эксплуатации, ремонту и обслуживанию. Кроме того, система предоставляет надзорным органам, в том числе Ростехнадзору, требуемый набор технических данных.

«СУПРИД показал свою эффективность в сложных условиях непрерывного производства, — прокомментировал заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер. — Мы продолжим его тиражирование на других активах». Компания планирует внедрить систему на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти» и строящемся заводе по производству катализаторов.

Директор дирекции цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев, говорит, что в конечном итоге все цифровые проекты в тесном взаимодействии между собой сформируют цифровой двойник всей компании.

Предполагается, что вложенные в реализацию «СУПРИД» инвестиции окупятся примерно за 3–4 года. Это станет возможным благодаря сокращению сроков проектирования, более раннему переводу установок из стадии пуско-наладки в промышленную эксплуатацию и, как следствие, увеличению объема выпускаемой готовой продукции.

Идет цифровая трансформация «Газпром нефти»

«Газпром нефть» активно ведет процесс цифровой трансформации. В рамках этой работы по всей цепочке создания стоимости компания реализует большое количество цифровых проектов. В 2019 г. «Газпром нефть» запустила более 150 новых цифровых инициатив и 10 программ цифровой трансформации. В результате компания получила 7,2 млрд руб. экономического эффекта и увеличила операционные показатели.

«Цифровые двойники» шагают по планете

Технология «цифровой двойник» интегрирует практически всех сквозные цифровые технологии и субтехнологии, выступает драйвером, обеспечивает технологические прорывы и позволяет высокотехнологичным компаниям переходить на новый уровень технологического и устойчивого развития на пути к промышленному лидерству на глобальных рынках.

Лидером технологии в России является нефтегазовая и нефтехимическая промышленность. Например, активно развивают все направления, связанные с созданием цифрового двойника — СУИД (другое название системы управления инженерными данными), моделирование производственных процессов, имитационные модели производства и логистики — в компании «Сибур». Не менее востребована технология в самолето- и двигателестроении, а также на транспортных предприятиях. Цифровой двойник внедряется на площадках КАМАЗа, где уже были созданы 3D-модели 28 единиц cтанков с ЧПУ и 20 универсальных станков, а также более 50 единиц различного технологического оборудования. На базе Новочеркасского электровозостроительного завода в структуре «Трансмашхолдинга» в рамках проекта «Цифровой завод» реализуются более 40 мероприятий, направленных на получение цифровых фактических данных практически из всех сегментов деятельности предприятия. Компания создает цифровой двойник завода.

Согласно опросам Gartner, в 13% организаций, реализующих проекты Интернета вещей, уже применяются цифровые двойники, а в 62% либо начинают их создание, либо планируют сделать это. Gartner прогнозирует, что уже к 2021 г. половина крупных промышленных компаний будет использовать цифровых двойников, что приведет к повышению эффективности этих организаций на 10%. Через пять лет рынок таких продуктов, как цифровые двойники, достигнет $16 млрд.

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