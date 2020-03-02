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В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Xerox объявила о назначении Тали Росман на позицию вице-президента подразделения 3D-печати. Её непосредственным руководителем будет Нареш Шанкер, главный директор по технологиям Xerox.

«3D-печать обладает наибольшим потенциалом среди наших пяти ключевых инновационных направлений с точки зрения вывода систем на рынок и извлечения дохода, — сказала Шанкер. — В этом сегменте нужен лидер с нестандартным мышлением, который сможет управлять нашей бизнес-стратегией на пути к запланированному на этот год запуску 3D-принтера по металлу. Учитывая обширные знания Тали в области индустрии 3D-печати, я уверен, что она именно тот человек, который сможет развивать это направление нашего бизнеса в 2020 году и далее».

Росман недавно перешла в Xerox из компании NICE, где занимала должность вице-президента и руководителя операционной деятельности в Северной и Южной Америке. До работы в NICE Росман возглавляла подразделение продуктовой стратегии и операционной деятельности в компании Stratasys, мировом лидере в области технологий 3D-печати. Занимая эту должность, Росман отвечала за ежегодное планирование продуктовых групп и разрабатывала отдельные каналы сбыта для разных категорий потребителей.

«Стать частью команды, которая трансформирует и оживляет такой знаковый бренд, как Xerox, — по-настоящему уникальная возможность, — сказала Росман. — Я с воодушевлением вижу, как Xerox становится лидером в отрасли 3D-печати, помогая этой технологии преодолеть пропасть от создания прототипов до промышленного производства».

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