Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft WMV Windows Media Video
Публикаций - 348, упоминаний - 383
Microsoft WMV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Овсянников Денис 23 8
|Ксенин Алекс 311 4
|Попов Алексей 329 3
|Урусов Александр 17 3
|Сергеев Иван 71 3
|Наумов Максим 90 2
|Беляев Дмитрий 22 2
|Бровкин Дмитрий 56 2
|Евстигнеев Денис 10 1
|Романов Алексей 43 1
|Блохнин Сергей 10 1
|Николаев Григорий 10 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Земсков Евгений 5 1
|Рубцов Илья 5 1
|Комиссарова Валерия 5 1
|Савченко Игорь 1 1
|Артамонов Дмитрий 4 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Lucas George - Лукас Джордж 34 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 73 1
|Иванов Кирилл 14 1
|Константинов Константин 30 1
|Ширшов Павел 76 1
|Газаров Артур 77 1
|Демидов Михаил 132 1
|Киреев Александр 26 1
|Koh DJ - Ко Донг Джин 11 1
|Ашманов Игорь 37 1
|Соколов Андрей 15 1
|Артамонова Анна 182 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 6
|Ars Technica 364 2
|ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 1
|CNews - Soft.CNews 30 1
|VideoSite 1 1
|PCPro 53 1
|MacWorld 136 1
|Gizmodo 118 1
|23ABC News 152 1
|cw360 84 1
|NewsFactor 127 1
|Electronista 166 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|Engadget - Блог о технологиях 411 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
|Silicon 459 1
|TG Daily 98 1
|The Register 1286 1
|IDC - International Data Corporation 4671 3
|Gartner - Гартнер 3301 1
|In-Stat 81 1
|ABI Research 230 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru