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Microsoft WMV Windows Media Video

Microsoft WMV - Windows Media Video


28.04.2022 «Авито» добавил возможность обмена видео между клиентами платформы в партнерстве с Rutube 1
17.10.2021 Как оцифровать видео с DVD-дисков 1
20.01.2020 Цифровой контент 2
20.02.2019 Лучшие приставки Smart TV: выбор ZOOM 1
21.02.2018 Создан троян-шифровальщик, позволяющий заработать всем желающим 1
06.06.2017 ЭОС представила обновленную систему eDocLib 2.6.2 от ЭОС 1
30.03.2017 Samsung выпустил флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+. Что в них нового? 1
30.12.2016 Сгоревшая библиотека РАН незаконно переиграет ИТ-тендер на 358 миллионов 1
11.10.2016 Скандально сгоревшая библиотека РАН закупает «железо» и ПО на 358 миллионов 1
20.10.2015 Translation Cloud запускает в России локализованную версию сервиса краудфандинговых переводов Ackuna 1
26.06.2015 «Облако Mail.Ru» научилось показывать видео всех популярных форматов 1
28.05.2014 WD представил новый медиаплеер WD TV с поддержкой технологии Miracast 1
31.10.2013 Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея 1
04.10.2013 Explay выпустил два бюджетных GPS-навигатора с картами «Навител» 1
28.08.2013 Хитом недели на Soft.CNews стал конвертер видео для iPad 1
09.04.2013 Китайская Retina: обзор планшета 10" Perfeo 9726-RT 1
03.04.2013 ZOOM.CNews рекомендует: подробный обзор флагманского медиаплеера Dune HD Base 3D 2
26.12.2012 Тест GPS-навигатора Explay SLS5: авто-штурман на 5+ 1
06.12.2012 Обзор ридера Prology Latitude T-709: покорми свой мозг хорошей книгой 1
03.12.2012 Тест GPS/ГЛОНАСС навигатора Explay GN-630: в дорогу дальнюю 1
09.11.2012 Обзор планшета OLT On-Tab 1012L: новые времена - новые герои 1
25.10.2012 Планшеты Prology: обзор лучших моделей линейки 1
22.10.2012 Обзор GPS-навигатора Explay GTI 7: HD в семи дюймах 1
24.09.2012 Новый BD-плеер по цене антиквариата 1
14.09.2012 Навигатор и регистратор в одном корпусе 1
13.09.2012 Explay представила навигатор Explay PN 995 в России 1
10.09.2012 Обзор PocketBook A7 3G: между планшетом и ридером 1
23.08.2012 Автонавигатор 3-в-1: обзор Explay GN-530 1
29.06.2012 Обзор GPS-навигатора Explay GTI5: путеводитель по галактике 1
27.06.2012 Обзор Prology Latitude T-703: самый качественный TFT-ридер 1
07.06.2012 Обзор сетевого накопителя Synology 412+ 1
30.05.2012 Обзор букридера Prology Latitude T-700: тоньше - лучше? 1
23.05.2012 «Лантри» анонсировала новое медиарешение для дома и офиса — NetFlat 2
23.05.2012 Гибриды как тренд 1
15.05.2012 AMD удвоил эффективность своих процессоров 1
03.04.2012 Обзор Prology Latitude T-802T: идеальный TFT-букридер 1
13.02.2012 Обзор мультимедийного автонавигатора Prology iMap 540SB: верным путём 1
27.12.2011 Wexler.Book T7006: цифровой ридер на платформе Android 1
23.12.2011 Samsung привез в Россию мощный 7-дюймовый планшет. ФОТО 1
22.12.2011 Iomega ScreenPlay MX2 HD: медиаплеер с поддержкой MKV и Full HD 1

Публикаций - 348, упоминаний - 383

Microsoft WMV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 46
Microsoft Corporation 22497 34
Sony 6145 33
Apple Inc 10683 24
Navitel - Навител Навигатор 288 20
Philips 1960 15
Explay - Эксплей 231 15
Nvidia Corp 3118 14
Google LLC 10352 12
Cowon Systems 66 11
iRiver 164 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 11
LG Electronics 3372 10
Meta Platforms - Facebook 4267 10
BBK Electronics Corp 396 10
Toshiba Corporation 2830 10
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 10
Intel Corporation 11262 9
Treelogic 41 7
Canon 1339 7
Yahoo! 3603 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 7
HTC Corporation 1428 7
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 6
Archos 68 6
Lenovo EMC - Iomega 173 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 6
Twitter 2493 6
Sony Ericsson 1107 5
Prology 69 5
DViCO 12 5
Samsung CSR plc - SiRF Technology 40 5
Pioneer Corporation 405 4
Lenovo Motorola 3463 4
ASBIS Prestigio Solutions 218 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
Seiko Epson Corporation 864 4
Accenture plc 810 4
Western Digital Corporation - WDC 486 4
Nikon 588 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 5
Carl Zeiss 294 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 2
Yamaha - Ямаха 98 2
Cosmos Hotel Group 21 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Точка 1820 1
Эра HD - Эра ХД 52 1
Hasbro 35 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 123 1
E100 11 1
Grundig 26 1
Helix - Хеликс - Лабораторная служба 14 1
Getty Images 25 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 113 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
X5 Group 709 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 1
Walt Disney Company 556 1
Dixis - Диксис 343 1
Открытие ФК 2713 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 4
Президент Российской Федерации 3770 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 13
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 241
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 196
AVI - Audio Video Interleave 415 170
Microsoft WMA - Windows Media Audio 942 170
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 141
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 127
DivX - видеокодек 424 121
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 95
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 91
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 224 87
WAV - Waveform Audio File Format 463 83
Xvid - видеокодек 187 82
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 75
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 72
AAC - Advanced Audio Coding 390 72
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 63
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 264 63
3GPP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 149 62
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 60
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 59
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 57
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 57
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 57
MKV - медиаконтейнер 160 55
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 54
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 958 48
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 295 48
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 359 45
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 181 45
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 42
VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 56 38
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1559 33
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1335 31
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 31
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 23
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 22
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 20
DLNA - Digital Living Network Alliance 461 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 20
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 20
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 301 79
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 249 57
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 43
Microsoft Windows 10 11713 35
Google YouTube - Видеохостинг 2277 32
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 29
Google Android 11959 23
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 531 23
Яндекс.Навигатор 399 20
Apple iPod 1369 19
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 19
VMware vCloud Director - VMware vCD 226 17
Microsoft DirectX 686 15
Microsoft Windows XP 2291 15
Linux OS 7669 15
Apple iTunes Store 1053 13
Apple iPod Touch 721 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 11
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 11
Google Play - Google Store - Android Market 2732 9
Microsoft Edge - браузер 1891 9
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 92 8
Apple iPad 3663 8
Flickr - Фотохостинг 242 8
Microsoft Office 3247 7
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 177 7
Apple macOS 1457 7
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 64 7
NNG iGO 46 7
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 490 7
OpenGL - Язык программирования 218 7
Google Maps - Карты Google 678 6
Google Picasa Web Albums 156 6
Sony Walkman 232 6
Microsoft Outlook 1241 6
Microsoft Windows 2000 2856 6
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Apple Mac - Apple Macintosh 2668 6
Microsoft Windows 7 1780 6
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Солнце - звезда Солнечной системы 1379 9
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Финляндия - Финляндская Республика 1816 4
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Италия - Итальянская Республика 3310 2
Германия - Берлин 635 2
Египет - Арабская Республика 687 2
Италия - Рим 196 2
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Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Сингапур - Республика 1574 2
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 45 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 1
Индийский океан - Красное море 30 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 1
Египет - Каир 67 1
Китай - Гуандун 57 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 77 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 1
Эргономика 840 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 4
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
POI - points of interest 125 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 116 2
Английский язык 764 2
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 151 2
Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 8 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1
ГДР - Берлинская стена - Berliner Mauer 13 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Градус Цельсия 239 1
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23ABC News 152 1
cw360 84 1
NewsFactor 127 1
Electronista 166 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
DigiTimes - Издание 1284 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
Silicon 459 1
TG Daily 98 1
The Register 1286 1
IDC - International Data Corporation 4671 3
Gartner - Гартнер 3301 1
In-Stat 81 1
ABI Research 230 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 3
CeBIT 454 2
Photokina 59 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
MacWorld Expo 35 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 2 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
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