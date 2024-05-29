Из Windows 11 вырежут поддержку звука Dolby Digital. У проблемы есть решение

Неприятный сюрприз в предстоящем обновлении Windows 11

Microsoft исключит из состава операционной системы Windows 11 популярный в прошлом кодек AC-3. В результате проигрывание некоторых старых аудиозаписей в формате, разработанном Dolby Laboratories, стандартными средствами ОС станет невозможным, а отдельные видео будут воспроизводиться без звукового сопровождения. Об этом сообщил профильный портал Windows Latest.

Начиная с Windows 11 24H2, релиз которой намечен на осень 2024 г., AC-3 не будет поставляться с актуальной версией ОС Microsoft, говорится в соответствующей статье на портале поддержки корпорации.

Установившим новую версию Windows будут доступны «из коробки» такие звуковые кодеки как Advanced Audio Coding (AAC, M4A), Free Lossless Audio Codec (FLAC), Apple Lossless Audio Codec (ALAC), Waveform (WAV), Windows Media Audio (WMA), 3GP/3G2, Adaptive Multi-Rate (AMR), MPEG-1, MPEG-2 audio (MP3, MP2). Пользователи «без лишних телодвижений» смогут смотреть видео в форматах MPEG-4, H.264; H.263; VC-1; Windows Media Video (WMV); DV; VP8; Motion JPEG.

Microsoft В Windows 11 24H2 не будет поддержки аудиокодека AC-3

Кроме того, официальный магазин приложений для Windows – Microsoft Store содержит несколько пакетов расширений, включающих дополнительные кодеки: MPEG-2, HEVC (H.265), VP9, AV1 и OGG. Все эти наборы за исключением HEVC Video Extension доступны бесплатно. За возможность проигрывания видео, закодированные HEVC, придется единожды «занести» символические $0,99.

Что такое AC-3

Аудиоформат AC-3 разработан американской компанией Dolby Laboratories системы цифрового многоканального звука Dolby Digital (Dolby Stereo Digital до 1995 г.), предназначенной для использования в кинотеатрах. Стандартом в рамках Dolby Digital AC-3 стал в 1991 г.

В основе алгоритма кодирования AC-3, предусматривающего сжатие потерями, лежит модифицированное дискретное косинусное преобразование (МДКП; MDCT). Формат поддерживает предоставление пяти каналов для динамиков стандартного диапазона (20–20 тыс. Гц) и одного канала (20-120 Гц) для низкочастотного динамика (сабвуфера). AC-3 поддерживает частоту дискретизации до 48 кГц. Примечательно, что AC-3 стал первым форматом кодирование аудио, в котором было задействовано МДКП. Аналогичный подход впоследствии выбрали разработчики ATRAC (1992 г.), а также актуальных по сей день MP3 (1993 г.) и AAC (1997 г.).

Аудиоданные в формате AC-3 могут быть как интегрированы в виде дорожки внутрь медиаконтейнера (к примеру, QuickTime – .mov; Matroska – .mkv или MP4), так и распространяться в форме самостоятельного звукового файла с расширением .AC3.

Решение проблемы имеется

Многие производители устройств для ПК по-прежнему сопровождают свои продукты программным обеспечением, которое включает этот кодек, отмечают в Microsoft. Таким устройством, к примеру, может оказаться дискретная звуковая карта, компания-создатель которой находится в партнерских отношениях с Dolby Laboratories. Владельцам таких девайсов повезло – они и после установки Windows 11 24H2 смогут без проблем обращаться к аудио- и видеозаписям из своего архива.

Кроме того, AC-3 и огромное количество других кодеков поддерживают альтернативные медиаплееры, в частности, кроссплатформенные разработки с открытым исходным кодом mpv и VLC media player. Последний, как ранее сообщил CNews, рискует оказаться изгнанным из каталога приложений Google Play для мобильной ОС Android в связи с нарушением правил магазина Google.

Windows 11 избавляется от ненужных компонентов

Microsoft продолжает «зачистку» Windows от устаревших и неактуальных, в представлении специалистов компании, компонентов.

Так, с релизом Windows 11 24H2 состав ОС покинет текстовый редактор WordPad, который пребывал в нем на протяжении последних 30 лет. Вместо него Microsoft рекомендует пользоваться «Блокнотом» Windows для создания и правки самых простых документов, которая содержат только неформатированный текст или же программу Word, входящую в состав пакета приложений Microsoft Office, – для редактирования документов, имеющих сложную структуру и нестандартные элементы оформления. «Блокнот» в Windows 11, к слову, периодически получает обновления и обрастает все большим количеством функций.

Помимо WordPad, в Windows 11 больше не будет голосового помощника Cortana, который так и не сумел завоевать симпатии пользователей ОС, а также «Средство записи действий» (Steps Recorder).

Недоумение пользователей вызвало внезапное решение корпорация Microsoft удалить из Windows 11 поддержку приложений Android. Процесс уже запущен – пока что Microsoft готовит пользователей и разработчиков к неизбежному, а сама поддержка будет отключена 5 марта 2025 г.