Легендарный медиаплеер VLC изгоняют из магазина приложений для Android. Разработчики не могут его обновить по вине Google

Плеер VLC в очень скором будущем может быть удален из каталога Google Play. Согласно правилам Google, чтобы приложения были доступны в магазине, разработчики обязаны регулярно обновлять их, тогда как VLC не получал апдейты больше года. Для разработчиков это большой риск, а для пользователей – большая утрата, так как это один из старейших и востребованных медиаплееров в мире. Но причина отсутствия обновлений – в самой Google.

VLC пора на выход

Мобильная версия знаменитого медиаплеера VLC может в любой момент исчезнуть из магазина Google Play, пишет портал GizChina. Несмотря на свою популярность (более 100 млн скачиваний), ему скоро может не найтись места в этом каталоге, поскольку разработчики нарушили одно из главных его правил.

Google обязывает разработчиков поддерживать актуальность своего ПО, если они хотят видеть его в Google Play. Достаточно даже крошечного обновления – главное, чтобы изменилась дата загрузки последней версии, и тогда угрозы удаления не будет.

Но авторы многих полезных программ и видеоигр часто нарушают это правило – теперь к их числу примкнули создатели VLC. По данным GizChina, в последний раз Android-версия плеера обновлялась летом 2023 г., но на деле это не так. Редакция CNews обнаружила, что в реальности доступная в Google Play на момент выхода материала версия плеера датирована февралем 2024 г.

Таким образом, плеер не обновлялся 13 месяцев, хотя Google заставляет разработчиков выпускать апдейты не реже раза в год. Риск исчезновения VLC из Google Play растет с каждым днем. При этом разработчики хотят улучшать свой плеер – они регулярно обновляют его, притом новшества получают все версии – и настольные, и мобильные.

Кто виноват

Сама Google, по-видимому, активно препятствует выгрузке новых версий VLC. Подобные инструменты в ее распоряжении есть. Например, она не пускает Сбербанк, «Тинькофф», 2ГИС и другие попавшие под санкции российские компании и сервисы в свой магазин, не давая загружать новые версии. Старые уже удалены из каталога.

Как пишет GizChina, в случае с VLC проблема может скрываться в разногласиях между разработчиком VLC (компания VideoLAN) и интернет-гигантом Google. VideoLAN утверждает, что Google наложила ограничения, которые затрудняют процесс обновления приложения.

Одним из спорных моментов является требование Google Play App Signing. Эта функция использует ключи подписи, контролируемые Google, для проверки подлинности обновлений приложений. Хотя это повышает безопасность, VideoLAN выражает сомнения по поводу передачи контроля над этими ключами, опасаясь, что это может поставить под угрозу принципы открытого исходного кода проекта.

Слишком много правил Google

Еще один спорный момент заключается в совместимости VLC с различными версиями Android. Разработчики отдают приоритет поддержке старых версий Android TV наряду с новыми версиями обычной Android.

Android-версия плеера поддерживает даже очень старые версии платформы, включая 4.2, которой более 10 лет

Google такой подход не устраивает. Она обязывает разработчиков отключать поддержку старых версий Android. В VLC со своей стороны считают, что подобное может оставить владельцев гаджетов на старых версиях Android, в особенности умных телевизоров, без современного ПО.

По оценке VideoLAN, на начало весны 2024 г. в мире насчитывалось несколько десятков миллионов людей, в чьем пользовании находились смарт-ТВ и приставки под управлением устаревших версий Android TV.

Консенсус не найден

На момент выхода материала соглашение между VideoLAN и Google достигнуто не было, пишет GizChina, что повышает риск удаления VLC из каталога Google Play. Этот продолжающийся спор может заставить пользователей искать обновления в альтернативных источниках за пределами магазина Google.

Это, в свою очередь, может вызвать проблемы с кибербезопасностью, потому что не все пользователи догадаются пойти на официальный сайт разработчиков и скачать АРК-файл с него или воспользоваться крупным сторонним магазином приложений. Многие просто направят поисковый запрос «VLC Android скачать» и воспользуются первыми несколькими ссылками из выдачи, которые вполне могут оказаться мошенническими.

28 лет истории

Плеер VLC совсем скоро отметит свое 30-летие. Утилита увидела свет в 1996 г. и поначалу существовала лишь в версии для ПК.

Разработчики регулярно обновляли VLC, но за номерами версий, в отличие от создателей большинства современных браузеров, не гнались. Например, до версии 1.0.0 плеер обновился лишь спустя 13 лет с момента своего появления – в июле 2009 г., а версия 2.0.0 увидела свет еще через три года, зимой 2012 г.

На март 2024 г. VLC был портирован на множество платформ – Windows (мобильная и настольная), Chrome OS, macOS, Tizen, Android, iOS, Linux и пр. Утилита бесплатная и распространяется с открытым кодом.

К преимуществам VLC относится поддержка десятков форматов аудио и видео, то есть это универсальный плеер. Разработчики постарались сделать VLC доступным для большинства пользователей со всего света и перевели его интерфейс на более чем 70 языков, включая русский.