Легендарный медиаплеер VLC радикально преобразится. Понравится это далеко не всем

VLC радикально преобразится

Разработчики популярного медиаплеера VLC готовят крупный релиз, в котором кардинально изменится внешний вид приложения и появится ряд новых функций.

Как сообщает ресурс Ars Technica, в версии 4.0, релиз которой состоится в 2021 г., интерфейс VLC будет существенно переработан. По словам одного из ведущих разработчиков плеера Жана-Батиста Кемпфа (Jean-Baptiste Kempf), приложение станет выглядеть более современно.

Команда VLC также планирует предоставить пользователям плеера широкий выбор расширений, которые позволят просматривать видео- и аудиоконтент из сторонних источников непосредственно в программе. Рассматривается возможность монетизации при помощи рекламы.

Также со слов Кемпфа известно о том, что команда VideoLAN работает над проектом с кодовым названием Moviepedia. Специалист сравнивает Moviepedia с популярным сервисом IMDb, который представляет собой крупную базу данных о кинематографе.

VLC также получит поддержку видекодеков AV2 и AV1. К последнему, как отмечает Ars Technica, в последнее время все чаще проявляют интерес стриминговые видеосервисы. Наконец, медиаплеер по-новому заработает в браузере – с помощью технологий Webassembly и JavaScript.

Новый интерфейс

Обозреватель Ars Technica Джим Солтер (Jim Salter) ознакомился с интерфейсом, который предлагает тестовая сборка VLC 4.0 для Linux от 12 февраля 2021 г.

По его словам, первое, что бросается в глаза – превращение плеера в настоящий медиацентр, в котором инструменты управления коллекцией отделены от средств воспроизведения ее содержимого. Так, если в версии 3.x при запуске приложения пользователя встречало пустое окно проигрывателя с характерным логотипом, то в 4.0 вместо него появляется медиабраузер, в котором отображаются эскизы (превью) всех видеофайлов, хранящихся в папке «Видео» текущего пользователя.

Старый (слева) и новый (справа) интерфейс VLC

Привычную строку меню в VLC 4.0 заменили вкладки Video, Music, Browse и Discover. На вкладке Music представлены музыкальные композиции из библиотеки пользователя, Browse («Обзор») позволяет подключаться к локальным сетевым ресурсам. Страница Discover, судя по названию, позволит пользователю открывать для себя новый аудио- и видеоконтент на основе личных предпочтений, но, по словам Солтера, в данной сборке не работает.

Диалог открытия файла в VLC 3.x (слева) и вкладка Browse в VLC 4.0 (справа)

В случае необходимости, помимо папки «Видео», можно указать и другие в качестве источников, после чего VLC просканирует их, включая подпапки, и добавит все найденные видео в коллекцию. Однако добавить отдельные файлы, по утверждению обозревателя, новый VLC на данный момент не позволяет, что может быть не всегда удобно.

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Подобный подход к формированию коллекции применяется в популярном открытом медиацентре Kodi – программа самостоятельно ведет мониторинг заранее заданных пользователем папок на предмет нового контента и добавляет его в коллекцию, подгружая дополнительную информацию о нем из Сети. Хоть в теории, рассуждает Солтер, данный подход избавляет пользователя от необходимости вручную структурировать свою медиаколлекцию, но не является универсальным. «Мне не обязательно видеть все глупые мемы, которые я скачал, и видеоклипы, которые я записал с помощью своей веб-камеры», – отмечает обозреватель. В отличие от VLC 4.0 в его текущем состоянии, Kodi предоставляет пользователю выбор формата представления коллекции, в том числе организованной на уровне файловой системы.

Порой бывает непросто понять, какой именно файл воспроизводится в новом VLC

Еще одно важное изменение, отмечает обозреватель, становится заметно лишь в процессе проигрывания видео. В более старых версиях VLC кнопки управления воспроизведением и непосредственно видео отображались в едином интерфейсе. В VLC 4.0 воспроизведение видео запускается в новом отдельном окне, а органы управления находятся в другом. Более того, в полноэкранном режиме какие-либо элементы управления полностью отсутствуют. Поставить видео на паузу, к примеру, все же можно, с помощью контекстного меню, которое, как и ранее, вызывается щелчком правой кнопкой мыши в области воспроизведения.

Совмещенные (слева) окно воспроизведения и элементы управления в классическом VLC и раздельные (справа) в новом

Солтер также сетует на то, что в новом интерфейсе пользователю непросто определить имя и физическое расположения файла, помещенного в коллекцию. Это можно сделать только во время воспроизведения этого файла.

История VLC

VLC – это один из самых первых медиапроигрывателей для персональных компьютеров. Впервые он был представлен в 1996 г. в качестве проекта студентов парижского университета Ecole Centrale Paris. Сейчас разработку приложения ведет команда VLC Team. Название плеера расшифровывается как VideoLAN Client.

Самая примечательная особенность проекта VLC – то, что он разрабатывается и распространяется бесплатно под свободной лицензией LGPL.

До версии 1.0.0 плеер обновился лишь спустя 13 лет с момента первого анонса – в июле 2009 г., а версия 2.0.0 увидела свет еще через три года, зимой 2012 г. Изначально созданный под Microsoft Windows, по состоянию на сегодняшний день проигрыватель существует в версиях под Windows, Windows Phone, Windows 10 Mobile, Android, iOS, ОС семейства Linux, macOS, Tizen, Chrome OS и ряд других менее распространенных платформ. Приложение распространяется на бесплатной основе и поддерживает большинство популярных форматов видео и аудио, а также умеет воспроизводить потоковое интернет-радио. Интерфейс переведен более чем на 70 языков мира, включая русский.