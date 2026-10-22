Индексная книга (каталог) CNews*
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Kodi XBMC кроссплатформенный медиаплеер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 11
Kodi и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13322 2
|QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 2
|Google LLC 12834 2
|Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3314 1
|Microsoft Corporation 25897 1
|Meta Platforms - Facebook 4638 1
|Intel Corporation 12891 1
|Check Point Software Technologies 839 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4712 1
|ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
|ESET - ESET Software 1165 1
|Canonical 224 1
|ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
|FACT - Federation Against Copyright Theft - Федерация по борьбе с нарушением авторских прав 2 1
|eBay Inc 1642 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481418, в очереди разбора - 724357.
Создано именных указателей - 203137.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481418, в очереди разбора - 724357.
Создано именных указателей - 203137.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.