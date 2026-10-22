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Kodi XBMC кроссплатформенный медиаплеер

Kodi - XBMC - кроссплатформенный медиаплеер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.10.2026 Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV 1
16.02.2021 Легендарный медиаплеер VLC радикально преобразится. Понравится это далеко не всем 1
18.09.2018 Eset: устройства с медиаплеером Kodi заражены криптомайнером 1
29.05.2017 Facebook приравнял «пиратское железо» к оружию и запрещенным веществам 1
24.05.2017 Хакеры могут использовать субтитры для взлома миллионов устройств 2
22.08.2016 QNAP начала продажи NAS серии TS-x53A с аудиоразъемами и двумя HDMI 1
22.09.2015 Qnap начала поставки сетевых хранилищ TVS-x63 на платформе AMD для СМБ 1
16.04.2014 Трояны показывают рекламу пользователям Mac OS X 1
01.10.2010 Новой Apple TV отказали в совместимости в приставкой первого поколения 1
29.04.2010 Вышел Prestigio Suite 2010 на Kubuntu 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Kodi и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13322 2
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 2
Google LLC 12834 2
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Amazon Inc - Amazon.com 3314 1
Microsoft Corporation 25897 1
Meta Platforms - Facebook 4638 1
Intel Corporation 12891 1
Check Point Software Technologies 839 1
AMD - Advanced Micro Devices 4712 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
ESET - ESET Software 1165 1
Canonical 224 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
FACT - Federation Against Copyright Theft - Федерация по борьбе с нарушением авторских прав 2 1
eBay Inc 1642 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4793 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28666 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10207 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5949 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9704 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36190 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4254 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14508 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5543 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2064 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3316 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2500 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13642 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4022 2
DDR - Double data rate 3119 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22869 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3845 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4467 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1664 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7589 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2143 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6488 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4739 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3677 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 551 1
Repository - Репозиторий 1221 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1608 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 1000 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18543 1
Data monetization - Монетизация данных 2012 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6157 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 548 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10823 1
Аксессуары 4338 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11664 1
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 240 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход - Аудиоразъём 1253 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7970 1
Таймер - Timer 450 1
Linux OS 11708 5
Microsoft Windows 17057 5
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 84 3
Apple macOS 2479 3
Mozilla Firefox - браузер 1965 3
Google Chrome - браузер 1729 2
Google Android 15398 2
Apple iOS 8669 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3129 2
QNAP QTS 35 2
FBReader 19 1
AMD G-Series - AMD GX 16 1
Boxee 13 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7730 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1347 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 402 1
Microsoft Windows 7 2009 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3596 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1035 1
Oracle Java - язык программирования 3507 1
JavaScript - JS - язык программирования 1458 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5908 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Kubuntu Focus 24 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 1
Popcorn Time - кроссплатформенный свободный BitTorrent-клиент - онлайн-кинотеатр 10 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 335 1
Google Android TV 391 1
Intel Celeron - Серия процессоров 982 1
Apple Safari - браузер 911 1
Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 92 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1951 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 128 1
Docker - Платформа распределённых приложений 574 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 651 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 279 1
Broadcom - VMware vSphere 620 1
Apple iPod 1559 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 695 1
Herscovici Omri - Хершовичи Омри 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169141 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55170 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4248 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13883 1
Израиль 2877 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 1
Нидерланды 3779 1
Греция - Греческая Республика 1019 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27774 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11794 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8346 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1741 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6914 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 398 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 362 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 179 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2086 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 799 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12475 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5069 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9169 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5174 1
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
Ars Technica 453 1
Ecole Centrale Paris (ECP) - Французская высшая школа в области инженерии и науки 3 1
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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