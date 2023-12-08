Знаменитый инструмент Windows получит важное обновление, которого ждали 40 лет

В «Блокноте», который является частью Windows с 1985 г. впервые появится счетчик символов. Нововведение уже внедрили в тестовую сборку Windows 11, появление его в стабильной версии ОС – лишь вопрос времени.

Microsoft все посчитает

Корпорация Microsoft интегрировала в «Блокнот» функцию подсчета символов в документе, пишет The Verge. В настоящее время она доступна только в редакторе в составе бета-версии Windows 11, к которой у россиян официально нет доступа, но, судя по тому, как активно Microsoft «прокачивает» свой «Блокнот» в стабильных релизах Windows, можно не сомневаться – функция почти со 100-процентной вероятностью доберется до обычных пользователей.

Подсчет количества символов ведется в строке состояния в нижней части окна редактора. К примеру, в «Блокноте» в составе Windows 11 22H2, вышедшей осенью 2022 г., там отображается лишь информация о кодировке, шрифте, а также о текущих столбце и строке.

Фото: Microsoft Изменение небольшое, но важное

Нововведение позволит узнать не только общее число символов в текстовом документе, но и их количество в выделенном фрагменте. Счетчик размещен именно внизу окна для удобства – именно там его можно найти, к примеру, в WordPad или в Microsoft Word.

Угнаться за конкурентами

«Блокнот» – это одна из самых малофункциональных утилит в составе Windows. Этот редактор появился в 1983 г., спустя два года был добавлен с релизную версию самой первой Windows 1.0 и почти не менялся вплоть до 2021 г., когда вышла Windows 11.

Безусловно, какими-то новыми «фишками» «Блокнот» постепенно прирастал все время своего существования, но их было настолько мало, и каждая была столь малополезной для потребителей, что все они оставались незамеченными. По сути, «Блокнот» можно сравнить с Internet Explorer – этот браузер на фоне конкурентов от сторонних разработчиков почти всегда был отстающим в плане удобства использования, безопасности и набора функций.

Постепенно у «Блокнота» тоже стали появляться соперники, которым не составило особого труда обойти его. Самый известный – это, пожалуй, NotePad++, распространяющийся на бесплатной основе с открытым кодом и содержащий множество полезных особенностей. В частности, это очень удобный помощник программиста с богатым перечнем настроек подсветки синтаксиса. Счетчик символов, который Microsoft решила добавить в «Блокнот» лишь на пятом десятке лет его существования, NotePad++ располагает едва ли не с первых версий. Первая его стабильная сборка вышла в 2003 г.

Как «Блокнот» стал «толерантным»

В первой стабильной сборке Windows 11, датированной началом октября 2021 г., «Блокнот» все еще мало отличался от «Блокнота» в составе Windows XP, вышедшей на 20 лет раньше. Однако по прошествии немногим более двух лет он все же приобрел несколько новшеств.

Например, за этот недолгий период Microsoft внедрила в «Блокнот» модную по нынешним временам темную тему, которая, по идее, должна пригодиться тем, кто привык работать за ПК в темное время суток и при плохом внешнем освещении. Также редактор получил поддержку вкладок, как в современных браузерах, которые ранее Microsoft добавила в файловый менеджер «Проводник» в составе Windows. Это позволяет открывать в одном окне редактора несколько документов и переключаться между ними по щелчку мыши или по комбинации клавиш Ctrl+Tab. Эта функция тоже годами присутствует в большинстве известных аналогов «Блокнота».

Распрощаться со старым «родственником»

«Блокнот» постепенно превращается в полновесный текстовый редактор начального уровня. С недавних пор в нем заработала функция автосохранения, как в Word. Нельзя исключать, что его внезапно начавшееся стремительное развитие может быть связано с желанием Microsoft выкорчевать из Windows другой текстовый редактор – WordPad.

Фото: Microsoft Вероятно, новый « Блокнот » - это будущая замена WordPad

Как и «Блокнот», WordPad тоже десятилетиями входит в состав настольной ОС Microsoft, и, по сути, это лишь немного упрощенный Word – функций в нем в десятки раз больше, нежели в «Блокноте». В сентябре 2023 г. Microsoft вознамерилась избавиться от него, но столкнулась со шквалом недовольства пользователей. Они встали на защиту WordPad – оказалось, что многие пользуются им на ежедневной основе, не тратя деньги на Office, не ограничивая себя возможностями «Блокнота» и не утруждаясь изучением стороннего ПО.

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