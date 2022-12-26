Microsoft не остановить. После «Проводника» еще один древний компонент Windows станет походить на современные браузеры

Microsoft намерена добавить в «Блокнот» поддержку вкладок, как в современных браузерах. Аналогичное нововведение осенью 2022 г. появилось в «Проводнике». Текстовые редакторы сторонних разработчиков, заменяющих «Блокнот» многим пользователям, научились работать с вкладками много лет назад.

Сделать «Блокнот» лучше

В скором будущем текстовый редактор «Блокнот» из состава ОС Windows 11 может обзавестись поддержкой вкладок, чтобы пользователям не приходилось открывать разные текстовые документы в отдельных окнах. Как пишет Neowin, разработка новой версии «Блокнота» идет полным ходом – разработчики даже «слили» в Сеть скриншоты ранней сборки обновленной утилиты.

«Блокнот» – это базовый редактор обычных текстовых файлов, поставляющийся в составе ОС Windows с незапамятных времен – с момента появления первой ее версии в 1985 г. За неполные 40 лет своего существования «Блокнот» серьезных изменений не претерпел, на что указывает наличие массы сторонних программ, заменяющих его.

Во многих из них реализована поддержка вкладок, хотя и отключаемая. По всей видимости, Microsoft вознамерилась догнать конкурентов и потому начала копировать их «фишки». Ранее аналогичная ситуация произошла с Edge – браузером, заменившим Internet Explorer в Windows 10 и тем более в Windows 11. С весны 2019 г. Edge стало весьма непросто отличить от Chrome, на базе которого он и построен.

Так, вероятно, станет выглядеть «Блокнот» в обозримом будущем

К слову, не все обновления приходятся «Блокноту» в пору. Один из апдейтов, датированный летом 2022 г., привел к существенному снижению производительности, казалось бы, сверхпростой программы.

Тайна, покрытая мраком

О том, что в «Блокноте» появятся вкладки, свидетельствуют, в первую очередь, распространившиеся в интернете скриншоты обновленного приложения, где эти самые вкладки отчетливо видны. Как пишет Neowin, источниками изображений стали работники Microsoft. Их подлинность, тем не менее, на момент публикации материала не была подтверждена.

Сколько Microsoft потребуется времени, чтобы завершить разработку нового релиза «Блокнота», неизвестно – авторы скриншотов не сообщают об этом. Вариантов в данном случае несколько – корпорация может выпустить его в виде отдельного небольшого патча для Windows 11 или интегрировать его в следующую глобальную сборку под предварительным названием 23Н1, которая может выйти в первой половине 2023 г.

История повторяется

Не стоит исключать вероятность, что вкладки в «Блокноте» могут оказаться лишь экспериментом, и пользователи получат к ним доступ лишь через несколько лет, когда сторонние программы окончательно перетянут на себя внимание всех пользователей. Нечто подобное в истории Microsoft уже происходило.

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С релизом обновления 22Н2 поддержку вкладок получил другой древнейший компонент Windows – штатный файловый менеджер «Проводник». Такая функция, опять же, есть во многих других программах для работы с файлами на ПК под Windows.

Вкладки в «Проводнике». К этому Microsoft шла несколько десятилетий

В этой истории не было бы ничего интересного, если бы не один важный факт. В конце 2022 г. выяснилось, что Microsoft могла интегрировать поддержку вкладок в свой «Проводник» еще во времена Windows 95, то есть 27 лет назад. Однако по неизвестным причинам этого так и не случилось, и в итоге «Проводник» обрел эту функцию лишь спустя почти три десятка лет.

Все может быть

Тем не менее, вероятность того, что «Блокнот» все же станет отдаленно напоминать современные браузеры, определенно сохраняется. Судя по всему, Microsoft взяла курс на «реформирование» классических приложений Windows, к которым пользователи давно привыкли за десятилетия работы в этой ОС.

Например, добавив в «Проводник» вкладки, Microsoft решила на этом не останавливаться и радикально поменять принцип работы этой программы. Сейчас на ней завязана работа всего привычного интерфейса Windows, и любой сбой может, к примеру, заставить исчезнуть с экрана панель задач и меню «Пуск. А поскольку далеко не все знают, как быстро восстановить работу «Проводника», для многих такой внезапный сюрприз от Windows означает вынужденную перезагрузку с возможной потерей несохраненных данных.

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Как сообщал CNews, Microsoft решила ослабить зависимость Windows от «Проводника». За работу интерфейса Windows 11 в скором будущем начнет отвечать отдельное приложение, не зависимое от explorer.exe. За счет этого Microsoft намерена повысить стабильность операционной системы, что логично, и каким-то образом улучшить ее производительность.