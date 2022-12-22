Microsoft придумала, как сделать Windows 11 стабильнее и быстрее. Будет сломан древнейший компонент системы
Microsoft добавит в Windows 11 новый «Проводник», при сбоях которого с экрана больше не будут пропадать элементы интерфейса – таскбар, рабочий стол и пр. Они превратятся в отдельные компоненты Windows и перестанут быть частью «Проводника». Корпорация преследует цель сделать систему более стабильной, а также хочет повысить ее производительность, хотя и неизвестно, как такое нововведение ускорит ее работу.
Эксперименты над «Проводником»
Корпорация Microsoft намеревается полностью перекроить работу своего «Проводника», чтобы сделать Windows 11 быстрее, пишет портал Windows Latest. В данном случае подразумеваются глобальные изменения в логике работы интерфейса системы, потому что некоторые компоненты «Проводника» пользователь видит на протяжении всего периода работы за компьютером на базе Windows, даже если он просто переходит с одной веб-страницы на другую.
В нынешней своей версии «Проводник» очень глубоко интегрирован в интерфейс Windows. В частности, в его состав входят центр уведомлении, панель задач (таскбар) и другие компоненты. В этом легко убедиться, если через «Диспетчер задач» принудительно выгрузить из оперативной памяти файл explorer.exe.
По версии специалистов Microsoft, если выделить все эти компоненты из «Проводника» и сделать их отдельными составляющими ОС, скорость работы Windows 11 должна вырасти. Про другие пока еще поддерживаемые версии Windows информации пока нет – по всей видимости, они это нововведение если и получат, то еще очень нескоро.
Все ради комфорта пользователя
Как именно выделение того же таскбара в отдельный компонент системы, запускаемый независимо от проводника, ускорит работу Windows 11, особенно на современных ПК с 16 ГБ оперативной памяти и гибридными процессорами Intel, сказать трудно. Но вот где подобный шаг действительно может оказаться полезным, так это в повышении стабильности работы системы.
Например, в настоящее время почти любой сбой в работе «Проводника» приводит к аварийному завершению его работы. С экрана в такие моменты пропадают все привычные пользователю элементы – «Пуск», панель задач, часы в правом нижнем углу экрана, а также файлы и ярлыки на рабочем столе, потому что сам рабочий стол – это тоже элемент все того же «Проводника».
В большинстве случаев после такого Windows автоматически перезапускает explorer.exe, и все исчезнувшие элементы возвращаются на место. Но иногда приходится делать это вручную через «Диспетчер задач», однако далеко не каждый современный пользователь в курсе, как вызвать его при отсутствующей панели задач. Выходом из этой ситуации для них будет лишь перезагрузка через нажатие и удержание кнопки включения, что может привести к потере несохраненных данных.
Быстрее, чем кажется
Разбивая «Проводник» на несколько отдельных компонентов ОС, Microsoft, по-видимому, пытается избавить пользователей от подобных трудностей. Корпорация уже ведет работу в этом направлении – в недавних тестовых сборках Windows появилась возможность отдельного запуска утилиты ShellAppRuntime.exe, которая отвечает за работу таскбара, рабочего стола и других компонентов интерфейса Windows отдельно от «Проводника».
Привычный пользователям интерфейс Windows исчезнет с экрана, если принудительно остановить работу этой программы. При этом файл explorer.exe по-прежнему будет присутствовать в оперативной памяти.
Как пишет Windows Latest, Microsoft потребуется еще немало времени на тестирование и обкатку этого новшества, которое пока находится на ранней стадии. Опробовать ее смогут пока лишь участники программы бета-тестирования Windows Insider, из которой ранее в 2022 г. Microsoft выгнала всех россиян. Сроки появления нововведения в стабильной сборке Windows 11 не называются.
Классический инструмент Windows
«Проводник» в том виде, в котором его знают сотни миллионов пользователей Windows, впервые появился в составе ОС Microsoft еще в 1995 г. с релизом Windows 95. Он является наследником утилиты File Manager, входившей в состав Windows 3.x, и по праву может считаться одним из старейших компонентов Windows.
За годы своего существования «Проводник» почти не менялся. Это привело к появлению многочисленной армии сторонних файловых менеджеров, напичканных функциями и в этом плане выгодно отличающихся от «Проводника».
Лишь в октябре 2022 г. классический explorer.exe получил действительно значимое обновление. В нем появились вкладки, как в современном браузере. Но, как сообщал CNews, Microsoft могла интегрировать их еще 27 лет назад, во времена Windows 95. Однако от этой идеи на тот момент было решено отказаться.