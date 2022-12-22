Microsoft придумала, как сделать Windows 11 стабильнее и быстрее. Будет сломан древнейший компонент системы

Microsoft добавит в Windows 11 новый «Проводник», при сбоях которого с экрана больше не будут пропадать элементы интерфейса – таскбар, рабочий стол и пр. Они превратятся в отдельные компоненты Windows и перестанут быть частью «Проводника». Корпорация преследует цель сделать систему более стабильной, а также хочет повысить ее производительность, хотя и неизвестно, как такое нововведение ускорит ее работу.

Эксперименты над «Проводником»

Корпорация Microsoft намеревается полностью перекроить работу своего «Проводника», чтобы сделать Windows 11 быстрее, пишет портал Windows Latest. В данном случае подразумеваются глобальные изменения в логике работы интерфейса системы, потому что некоторые компоненты «Проводника» пользователь видит на протяжении всего периода работы за компьютером на базе Windows, даже если он просто переходит с одной веб-страницы на другую.

В нынешней своей версии «Проводник» очень глубоко интегрирован в интерфейс Windows. В частности, в его состав входят центр уведомлении, панель задач (таскбар) и другие компоненты. В этом легко убедиться, если через «Диспетчер задач» принудительно выгрузить из оперативной памяти файл explorer.exe.

«Проводник» больше не будет отвечать за работу интерфейса Windows

По версии специалистов Microsoft, если выделить все эти компоненты из «Проводника» и сделать их отдельными составляющими ОС, скорость работы Windows 11 должна вырасти. Про другие пока еще поддерживаемые версии Windows информации пока нет – по всей видимости, они это нововведение если и получат, то еще очень нескоро.

Все ради комфорта пользователя

Как именно выделение того же таскбара в отдельный компонент системы, запускаемый независимо от проводника, ускорит работу Windows 11, особенно на современных ПК с 16 ГБ оперативной памяти и гибридными процессорами Intel, сказать трудно. Но вот где подобный шаг действительно может оказаться полезным, так это в повышении стабильности работы системы.

Например, в настоящее время почти любой сбой в работе «Проводника» приводит к аварийному завершению его работы. С экрана в такие моменты пропадают все привычные пользователю элементы – «Пуск», панель задач, часы в правом нижнем углу экрана, а также файлы и ярлыки на рабочем столе, потому что сам рабочий стол – это тоже элемент все того же «Проводника».

Старые версии Windows , в том числе и любимые пользователями, едва ли могут рассчитывать на новый «Проводник»

В большинстве случаев после такого Windows автоматически перезапускает explorer.exe, и все исчезнувшие элементы возвращаются на место. Но иногда приходится делать это вручную через «Диспетчер задач», однако далеко не каждый современный пользователь в курсе, как вызвать его при отсутствующей панели задач. Выходом из этой ситуации для них будет лишь перезагрузка через нажатие и удержание кнопки включения, что может привести к потере несохраненных данных.

Быстрее, чем кажется

Разбивая «Проводник» на несколько отдельных компонентов ОС, Microsoft, по-видимому, пытается избавить пользователей от подобных трудностей. Корпорация уже ведет работу в этом направлении – в недавних тестовых сборках Windows появилась возможность отдельного запуска утилиты ShellAppRuntime.exe, которая отвечает за работу таскбара, рабочего стола и других компонентов интерфейса Windows отдельно от «Проводника».

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Привычный пользователям интерфейс Windows исчезнет с экрана, если принудительно остановить работу этой программы. При этом файл explorer.exe по-прежнему будет присутствовать в оперативной памяти.

Как пишет Windows Latest, Microsoft потребуется еще немало времени на тестирование и обкатку этого новшества, которое пока находится на ранней стадии. Опробовать ее смогут пока лишь участники программы бета-тестирования Windows Insider, из которой ранее в 2022 г. Microsoft выгнала всех россиян. Сроки появления нововведения в стабильной сборке Windows 11 не называются.

Классический инструмент Windows

«Проводник» в том виде, в котором его знают сотни миллионов пользователей Windows, впервые появился в составе ОС Microsoft еще в 1995 г. с релизом Windows 95. Он является наследником утилиты File Manager, входившей в состав Windows 3.x, и по праву может считаться одним из старейших компонентов Windows.

За годы своего существования «Проводник» почти не менялся. Это привело к появлению многочисленной армии сторонних файловых менеджеров, напичканных функциями и в этом плане выгодно отличающихся от «Проводника».

Вкладки в «Проводнике» пришлось ждать слишком долго

Лишь в октябре 2022 г. классический explorer.exe получил действительно значимое обновление. В нем появились вкладки, как в современном браузере. Но, как сообщал CNews, Microsoft могла интегрировать их еще 27 лет назад, во времена Windows 95. Однако от этой идеи на тот момент было решено отказаться.