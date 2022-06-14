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Microsoft превратила классический редактор «Блокнот» в «тормоз» для Windows

Усилия Microsoft по модернизации классического легковесного текстового редактора «Блокнот» из состава операционной системы Windows 11 оценили по достоинству не все пользователи. Некоторые из них недовольны ощутимым снижением производительности и стабильности программы. Разработчики подготовили патчи и наблюдают за их тестированием.

Новый «Блокнот» разочаровывает

Пользователи Windows 11 пожаловались на проблемы в работе входящего в состав операционной системы текстового редактора «Блокнот», пишет Windows Latest.

Согласно сообщениям, оставленным в «Центре отзывов» Microsoft (Feedback Hub), недавно подвергшийся кардинальной переработке инструмент в ряде ситуаций может работать медленнее своего предшественника и периодически без спроса завершать свою работу.

«Блокнот» – простейший текстовый редактор, всегда отличавшийся скоростью и скромными требованиями к «железу». Однако по информации Windows Latest, после проведения процедур по осовремениванию программы, она в некоторых случаях начала проявлять нерасторопность.

Что беспокоит пользователей

Пользователь Windows под никнеймом Lucas A посетовал на то, что обновленный «Блокнот» запускается в три раза медленнее классического Win32-приложения – 1,5 секунды вместо 0,5 секунды. На первый взгляд разница может показаться несущественной, однако у привыкших к работе на мощных современных ПК с быстрыми твердотельными накопителями (SSD) подобное изменение способно вызвать раздражение. Ведь на таких машинах многие куда более тяжеловесные приложения, к примеру, Microsoft Word, стартуют почти моментально.

Некоторые пользователи отмечают медленную работу редактора с большими объемами информации. Так, некто Josef U написал в «Центре отзывов», что испытывает сложности со вставкой данных из Microsoft Excel или даже из одного запущенного экземпляра «Блокнота» в другой: «Вставка 500 тыс. строк из Excel в новый "Блокнот" происходит бесконечно долго и вообще не завершается. Кроме того, вставка текста из самого "Блокнота" очень медленная. В Win32-версии она была довольно быстрой».

notepad.png

Обновленный «Блокнот» с современным дизайном и модной темной темой

Стоит отметить, что программа всегда не лучшим образом работала с большими текстами – она и не была для этого предназначена. Впрочем, это не исключает того, что претензии со стороны Josef U могут быть обоснованными.

Другие пользователи жалуются на дискомфортную навигацию по тексту в «Блокноте» по сравнению с таковой в других приложениях из состава Windows 11. В частности, указывают на недостаточную плавность вертикальной прокрутки и наличие едва уловимой задержки в промежутке после поворота колесика мыши и перед началом процесса.

Наконец, среди наиболее часто встречающаяся в отзывах об обновленном «Блокноте» проблем – внезапное прекращение работы приложения. Причем предпосылки для этого могут быть самыми разными: от ввода с клавиатуры некоторых редких символов до попытки вставить массивный текст.

Будет исправлено

Согласно информации, опубликованной в официальном блоге разработчиков Windows, патчи, которые должны исправить выявленные пользователями проблемы производительности «Блокнота» проходят «обкатку» на участниках Windows Insider с 9 июня 2022 г.

Пользователи могут рассчитывать на улучшения производительности при прокрутке содержимого массивных файлов или выполнении поиска с заменой больших фрагментов текста на всех любых устройствах с Windows 11 на борту.

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Кроме того, разработчики подготовили нативные (родные) сборки «Блокнота» для компьютеров на базе процессоров архитектуры ARM64.

Когда именно исправления и улучшения станут доступны широкому кругу пользователей, в сообщении не уточняется.

Как развивался «Блокнот»

Программа «Блокнот» (Notepad) – текстовый редактор, который являлся составной частью ОС Windows с ее самой первой версии, увидевшей свет в 1985 г. Однако весной 2021 г. Microsoft решила превратить инструмент в самостоятельное приложение, распространяемое через магазин Microsoft Store, отдельно от Windows 10.

Тогда же программа «переехала» из привычной папки «Стандартные» (Windows Accessories) в корневой раздел меню «Пуск» и получила обновленную пиктограмму, более гармонично вписывающуюся в официальный стиль оформления графического интерфейса Windows 10 – Fluent Design.

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На этом Microsoft не остановилась, и уже после выхода Windows 11 осенью 2021 г. плотно взялась за «Блокнот» для данной версии фирменной операционной системы. После тестирования добровольцами из числа участников программы предварительной оценки Windows Insider в феврале 2022 г. весьма существенно переработанная версия редактора стала доступна всем пользователям.

Преобразился «Блокнот» как визуально, так и функционально. При этом от концепции «легковесного» текстового редактора в Microsoft предпочли не отказываться.

Меню приложения подверглось переработке в сторону упрощения, чтобы облегчить пользователям поиск необходимых функций. Редактор обзавелся поддержкой темной темы – он в том числе научился самостоятельного подстраиваться под параметры системы. Стилистика оформления его интерфейса стала куда ближе к принятой в Windows 11.

Среди новых функциональных возможностей редактора – многоуровневая отмена, красочные эмодзи и современная функция поиска с заменой.

Дмитрий Степанов

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