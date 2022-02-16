Microsoft выпустил первое крупное обновление Windows 11. Что изменилось

Большое обновление Windows 11

Microsoft начал распространение очередного накопительного обновления операционной системы Windows 11. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании.

Фигурирующий в документации к ОС под идентификатором KB5010414 патч является первым масштабным обновлением функциональности с момента релиза стабильной версии Windows 11 в начале октября 2021 г.

Среди заметных улучшений, которые становятся доступны пользователям с установкой апдейта: оптимизированная панель задач с функцией включения и отключения звука во время звонков, возможностью отображения информации о погоде и времени, а также два обновленных приложения – «Блокнот» (Notepad) и медиаплеер (Media Player).

Владельцы ПК под управлением Windows 11 из США помимо этого получили возможность проверить на практике работоспособность предварительной версии функции запуска мобильных приложений, предназначенных для ОС Android. Сейчас перечень доступных для установки программ серьезно ограничен: источником выступает магазин Amazon Appstore, с владельцем которого, Amazon у Microsoft есть соответствующие партнерские договоренности.

Ранее возможность запуска Android-приложений была доступна только добровольцам из числа участников программы предварительной оценки Windows Insider. Тестирование подсистемы, получившей название Windows Subsystem for Android (WSA) по аналогии с подсистемой Windows для Linux (WSL), стартовало в октябре 2021 г.

Улучшения панели задач

Панель задач – один из ключевых элементов интерфейса операционных систем Microsoft – в 11 версии Windows был значительно переработан по сравнению со своим предшественником из «десятки», что вызывало неоднозначную реакцию пользователей. Например, к неудовольствию части публики панель задач утратила поддержку техники Drag & Drop: если в предыдущих версиях Windows пиктограмму документа можно было легко перетащить мышью на значок программы, разместившийся на панели задач, чтобы скомандовать последней загрузить содержимое файла, то с выходом Windows 11 от этой удобной привычки пользователям пришлось отучаться.

По информации портала Windows Latest, в будущих патчах поддержка Drag & Drop может вернуться, а пока в рамках обновления KB5010414 пользователей ждет несколько других небесполезных новшеств.

В частности, теперь пользователю не нужно переключаться между приложениями в течение сеанса аудио- или видеосвязи в Microsoft Teams, чтобы ответить собеседнику или отключить микрофон. Во время звонка в правой части панели задач появляется пиктограмма микрофона, с помощью которой можно включать и выключать звук, не возвращаясь к окну вызова, даже если интерфейс программы не виден на экране.

Кроме того, продемонстрировать другим участникам конференции содержимое любого окна теперь можно в несколько щелчков мыши. Как объясняют в Microsoft, для этого нужно навести курсор манипулятора на значок приложения на панели задач и выбрать из меню пункт «поделиться».

Быстрый доступ к виджетам Windows 11 через значок погоды, почти как в Windows 10

Февральское обновление также добавляет значок «Погода»: в левый угол панели задач – в случае ее размещения по умолчанию (в центре), в правый – если выбрано выравнивание по левому краю, более привычное пользователям Windows 10 и более ранних версий ОС. Наведя курсор на пиктограмму, можно открыть панель с разнообразными виджетами, среди которых найдется и содержащий информацию о ситуации за окном. Панель останется на экране до тех пор, пока пользователь не уберет курсор со значка. Зафиксировать область расположения виджетов можно кликнув один раз на значке погоды.

На панели задач второго монитора теперь тоже отображаются время и дата

Еще одна приятная мелочь, появившаяся в Windows 11, вероятно, придется по нраву владельцам систем с несколькими мониторами. Отныне дата и время на панели задач отображаются на всех подключенных дисплеях одновременно. В Microsoft отмечают, что данная функция востребована пользователями.

Обновленные «Медиаплеер» и «Блокнот»

Также в рамках февральского обновления Microsoft выпустил переработанные версии классических приложений «Блокнот» и Media Player. Стоит иметь в виду, что они сейчас распространяются отдельно от основной системы Windows через фирменный магазин приложений разработчика – Microsoft Store.

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Программа «Блокнот» – простейший текстовый редактор, который являлся составной частью Windows с ее самой первой версии, увидевшей свет в 1985 г. В марте 2021 г. CNews сообщил о намерении Microsoft вывести «Блокнот» из базового дистрибутива Windows.

Концептуально «Блокнот» не изменился, основную часть своего внимания разработчики уделили его интерфейсу. Так, было упрощено меню, чтоб облегчить поиск нужных функций. Текстовый редактор теперь лучше вписывается в общую стилистику оформления окон в Windows 11. Кроме того, у приложения появилась поддержка темной темы. Оно умеет автоматически подстраиваться под системные настройки, но пользователь может принудительно выбрать светлое или темное оформление по своему желанию.

Переработанный дизайн «Блокнота» в стиле Windows 11 (темная тема активирована)

Среди новых возможностей редактора – многоуровневая отмена, красочные эмодзи и современная функция поиска с заменой.

В основе обновленного медиаплеера Windows, как и раньше, лежит многофункциональная музыкальная библиотека, которая позволяет быстро выбирать и воспроизводить музыку, а также управлять плейлистами.

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Весь аудио- и видеоконтент, найденный Windows на компьютере, автоматически попадет в библиотеку; для индексации можно задать дополнительные папки, в которых расположена музыка и видео.

В Microsoft также отмечают, что в рамках обновления были оптимизированы сочетания клавиш и кнопок доступа для управления с клавиатуры.

Новый медиаплеер заменит встроенный в Windows 11 проигрыватель «Музыка Groove»; библиотека и плейлисты будут перенесены оттуда автоматически.

Обновленный медиаплеер Windows 11, который заменит приложение «Музыка Groove»

О том, что Microsoft работает над улучшенной версией проигрывателя Windows Media Player (WMP), CNews писал в ноябре 2021 г. Примечательно, что WMP 12 ветки вышел еще в 2009 г. одновременно с Windows 7 и до сих пор серьезных обновлений функциональности не получал.