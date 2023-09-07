Microsoft накрыл гнев пользователей. Они грудью встали на защиту легендарного инструмента Windows, позволяющего не покупать Office

Пользователи требуют от Microsoft не удалять из Windows бесплатный и предустановленный редактор WordPad. Microsoft сообщила об этих планах в начале сентября 2023 г. и моментально потонула под потоком гневных сообщений. WordPad, по утверждению пользователей, работает гораздо быстрее, чем Word, к тому же за него не нужно платить – он входит в стоимость самой ОС и поставляется с ней в комплекте.

Пользователи взялись за вилы

Пользователи со всего мира взбунтовались против решения Microsoft избавить их от приложения WordPad – бесплатного и сильно упрощенного аналога Word. Не прошло и недели с тех пор, как стало известно о планах софтверной корпорации убрать его из Windows, как интернет наполнился гневными постами в ее адрес, пишет профильный ресурс Windows Latest.

Очень многие воспользовались для выражения своего недовольства не только соцсетями, но и центром обратной связи Microsoft, чтобы как можно быстрее достучаться до разработчиков. В числе аргументов, которые они приводили в пользу сохранения WordPad в составе Windows – это скорость его работы. Действительно, за счет наличия лишь минимального количества инструментов, коих, впрочем, большинству достаточно для работы с документами, WordPad работает шустрее и быстрее открывает документы, нежели современные версии Word в любой из современных Windows.

Фото: Microsoft Вероятность того, что Microsoft прислушается к пользователям, очень велика

Как показал опыт журналиста CNews, спорить с WordPad в этом плане может лишь Word в составе пакетов Office 2003 и Office XP, вышедших в марте 2001 и августе 2003 гг. соответственно. Это классические версии офисного пакета Microsoft, скорость работы которых действительно заметно выше в сравнении, например, новейшим Office 2021. Похожую производительность также может обеспечить Writer в составе бесплатного LibreOffice.

Зачем удалять WordPad

Как сообщал CNews, о своих планах по скорому удалению WordPad из Windows Microsoft рассказала в начале сентября 2023 г. Корпорация мотивировала это тем, что редактор давно не обновлялся и привела ряд других менее веских причин. Масштабные апдейты для WordPad действительно не выходили очень давно – в своем нынешнем виде он существует еще со времен Windows 7, вышедшей в 2009 г.

Microsoft подчеркнула, что WordPad исчезнет «в следующей версии Windows», не уточнив, что это значит, и вариантов, как можно истолковать ее заявление, в данном случае три. CNews писал, что в настоящее время корпорация трудится над Windows 12, появление которой ожидается в 2024 г. – WordPad может пропасть из нее. Или же, когда придет время релиза очередного крупного обновления для Windows 11, установившие его пользователи могут обнаружить пропажу редактора.

Старый, но очень нужный

WordPad в 2023 г. отметил свое 28-летие. Впервые он предстал перед общественностью в 1995 г. как компонент операционной системы Windows 95 и с тех пор стал кочевать из одной версии Windows в другую. Windows 11, появившаяся в октябре 2021 г., исключением не стала.

Фото: Microsoft В «Блокноте» нет и десятой части функций WordPad

WordPad отличается от Word не только тем, что он есть в Windows по умолчанию (его не нужно устанавливать дополнительно), и что он работает быстрее. Объективное его преимущество в том, что он бесплатный, вернее, он входит в стоимость лицензии Windows. В случае с Word придется отдать Microsoft еще немного денег за лицензионную копию Office. Впрочем, в России это преимущество не работает – россияне десятилетиями пользуются пиратскими версиями Windows и Office, и после 24 февраля 2022 г. их нежелание платить Microsoft за лицензию лишь усилилось.

С точки зрения удобства (не нужно устанавливать, быстро работает, базовый набор функций) у WordPad, фактически, нет конкурентов.

Что говорят пользователи

В Windows существует еще один редактор текста – «Блокнот» (Notepad), но в нем нет и десятой доли функций, заложенных в WordPad. Например, он не способен разместить в тексте таблицу или изображение, и документы в формате RTF со всеми этими компонентами WordPad открывает молниеносно.

«Я использую WordPad для файлов RTF, потому что он загружается быстрее, чем MS Word. Я веду справочные заметки в формате RTF, поскольку «Блокнот» не поддерживает форматирование текста. Пожалуйста, добавьте WordPad в Microsoft Store, как вы это сделали с MS Paint, когда он был объявлен устаревшим в Windows», – написал один из пользователей Windows в «Центра обратной связи» Microsoft.

«Используя WordPad, я могу легко создавать подписи электронной почты в формате RTF без каких-либо дополнительных ненужных деталей. Если сделать то же самое в Word, файл станет намного больше», – заявил другой пользователь.

Использование файлов .RTF, популярность которых, казалось бы, давно в прошлом, по-прежнему очень распространено. «Я часто использую .RTF для простых документов, потому что они не тяжелые. Это здорово, когда вам не нужна громоздкая программа, и вы подключены к Сети. Это единственный встроенный инструмент, позволяющий поместить текст и изображения в один документ», – утверждает третий пользователь.

Авторы других сообщений высказывались на тему, что неплохо было бы начать обновлять и улучшать WordPad. Многие из них надеются на появление в нем проверки орфографии.

Microsoft не учится на ошибках

Microsoft годами пытается ухудшить Windows и сделать так, чтобы пользователям было менее удобно и комфортно работать в этой системе. Например, она не оставляет свои попытки уничтожить один из старейших элементов Windows – «Панель управления». Это началось еще на заре эпохи Windows 10, когда Microsoft начала активно продвигать новое приложение «Параметры», которое по своему удобству сильно не дотягивало до «Панели управления», к тому же очень часто ломалось из-за различных действий пользователя в системе.

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В Windows 11 утилита «Параметры» была тщательно переработана – она стала более стабильной и функциональной, но «Панель управления» в системе, тем не менее, осталась. Возможно, Microsoft не решилась убирать классический инструмент, так как в Сети немало сообщений пользователей, что они по-прежнему используют его.

Из недавних примеров стоит вспомнить, как в начале лета 2023 г. Microsoft решила убрать из «Проводника» целый ряд функций, что превратило бы его из более-менее достойного файлового менеджера в почти бесполезное приложение для самых неопытных пользователей. Это настолько взбесило пользователей, что они закидали Microsoft гневными сообщениями – негатива было настолько много, что многомиллиардная корпорация, которая полтора года терроризирует 146 млн россиян, пошла на попятную и отказалась от внесения этих весьма сомнительных изменений в «Проводник».

У «Проводника», к слову, в экосистеме Windows вовсе нет альтернативы – это единственный файловый менеджер у Microsoft. Многие пользователи отказываются от него в пользу сторонних решений, например, Total Commander.