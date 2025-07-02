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Apache OpenOffice Writer


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Разработчики СПО выпустили подробное руководство по отказу от Microsoft Office на множестве языков, но не на русском 1
29.01.2024 Из Windows удален легендарный инструмент с 30-летней историей, позволявший не покупать MS Office 1
07.09.2023 Microsoft накрыл гнев пользователей. Они грудью встали на защиту легендарного инструмента Windows, позволяющего не покупать Office 1
03.02.2023 Бесплатный аналог Microsoft Office с открытым кодом обновился по-крупному 1
15.04.2022 Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs 1
10.11.2020 В системе «Галактика ERP» реализована полная поддержка офисного пакета LibreOffice 1
06.08.2020 LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office 1
28.05.2019 Лучшие бесплатные аналоги Microsoft Office: выбор ZOOM 1
11.02.2016 Обновленный LibreOffice подружился с форматами Microsoft и Apple и получил улучшенный интерфейс 1
09.11.2015 Kingsoft Office выступает партнером «CNews Forum 2015: Информационные технологии завтра» 1
19.06.2015 Историческое событие: Офисный пакет LibreOffice появился в магазине Apple 1
26.03.2015 LibreOffice анонсировал онлайн-версию с открытым исходным кодом 1
30.01.2015 Вышла «самая красивая» версия свободного пакета LibreOffice 1
15.08.2014 iOS-приложение от Форреста Гампа 1
27.01.2014 Wexler начала предустанавливать Kingsoft Office на все свои планшеты и смартфоны 1
24.07.2013 Интерфейс OpenOffice существенно переработан 2
11.03.2012 Представлен первый онлайн-редактор документов на основе HTML5 1
16.02.2012 Alan Wake для РС в продаже 1
21.01.2012 Alan Wake для РС в феврале 1
14.12.2011 РС-версия Alan Wake подтверждена! 1
11.11.2010 The Document Foundation анонсировал направления развития LibreOffice 1
05.03.2010 «1С» и ALT Linux представили «Свободный офис. Выпуск 7» для Linux и Windows 1
19.11.2009 Вышел openSUSE 11.2 1
26.05.2009 Российским чиновникам навязывают GMail и Google Docs 1
29.10.2008 Microsoft впервые показала Windows 7 1
14.10.2008 Вышел новый OpenOffice.org - версия 3.0 1
15.05.2008 Вышла новая книга об OpenOffice.org 2 1
03.04.2008 «Инфра-ресурс» выпустила OpenOffice.org 2.4.0 pro 1
27.03.2008 OpenOffice обновлен до версии 2.4 1
29.02.2008 Zoho Writer обзавелся поддержкой OOXML 1
19.12.2007 У Microsoft Office новый онлайн-конкурент 1
06.12.2007 Компьютер напишет роман 1
26.09.2007 FIFA 08: будет что послушать 1
19.09.2007 Новый OpenOffice.org 2.3 - бесплатная альтернатива Microsoft Office 1
29.03.2007 Шедевр в миниатюре: уникальная видеокамера Panasonic SD1 1
19.02.2007 Вышел OpenOffice 2.2.0 — бесплатная альтернатива MS Office 1
22.08.2006 Google включил Writely в офисный веб-пакет 1
15.08.2006 Microsoft выпустила текстовый процессор для блогов 1
25.05.2006 Офисное ПО: ищем альтернативу 1
24.10.2005 OpenOffice: новая версия 1

Публикаций - 50, упоминаний - 52

Apache OpenOffice Writer и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24913 18
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 8
Google LLC 11999 8
Oracle Corporation 6766 7
TDF - The Document Foundation 44 7
Apple Inc 12313 4
Intel Corporation 12340 4
IBM - International Business Machines Corp 9481 4
Red Hat 1326 3
HP - Hewlett-Packard 3629 3
Yandex - Яндекс 7860 2
OpenText - Micro Focus - Novell 872 2
Microchip Technology - Adaptec 120 2
Nvidia Corp 3589 2
HP Inc. 5722 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 2
Ascensio System SIA 5 2
Oracle - Sun Microsystems - Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH 24 2
SoftMaker 4 2
Галактика - Корпорация 1482 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
Ростелеком 10003 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
8544 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 114 1
Dropbox 504 1
Wexler 61 1
AMD Graphics Product Group - ATI 957 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
Acer Group - Acer Inc 2584 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 184 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 1
Canon 1404 1
Sony 6579 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Калининградские мобильные сети 15 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Связьинформ 88 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 157 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - СтавТелеСот - Карачаево-Черкесск-Телесот - Каббалк GSM - Северо-Кавказский GSM 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2141 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2997 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2215 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 873 1
Федеральное казначейство России 1824 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 172 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12178 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5087 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 468 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3375 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
ASF - Apache Software Foundation 212 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6313 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2079 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25045 14
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21299 14
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 243 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7794 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26196 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9472 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11839 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30787 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 6
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1706 5
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1892 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1882 4
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 225 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16430 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2623 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9607 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 625 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4310 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22042 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12937 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12679 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10896 3
Микрофон - Microphone 2616 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13050 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24849 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1746 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5654 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5720 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10661 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6618 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10964 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3232 3
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 113 3
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 35 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7680 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 540 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1785 2
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 69 2
Apache OpenOffice 477 23
Microsoft Office 3842 19
Linux OS 10318 18
Microsoft Windows 15992 18
Apache OpenOffice Impress 27 18
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 247 13
Apache OpenOffice Draw 26 13
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 843 11
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 774 10
Apple macOS 2132 8
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 320 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2127 7
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 120 7
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1247 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 6
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 110 6
Microsoft Windows 7 1988 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 5
Microsoft Office 2007 239 5
Mozilla Firefox - браузер 1901 5
Google Android 14352 4
Kingsoft Office Software - WPS Office 34 4
Apple iOS 8010 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3004 3
Microsoft Edge - браузер 2003 3
Linux KDE Plasma 233 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 498 3
Google Gmail 961 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 333 3
Microsoft Windows 2000 8664 3
Microsoft Windows 95 417 3
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 73 3
Red Hat RPM - Package Manager 162 2
Microsoft Office Online 31 2
Oracle Java - язык программирования 3173 2
JavaScript - JS - язык программирования 1269 2
Microsoft Windows XP 2411 2
Intel x86 - архитектура процессора 1918 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1783 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 589 2
Wake Alan - Уэйк Алан 9 3
Путин Владимир 3257 1
Новодворский Алексей 109 1
Колмановская Елена 15 1
Рамендик Михаил 19 1
Аношин Антон 13 1
Венгер Евгений 3 1
Клинаичев Андрей 33 1
Тарасов Сергей 40 1
Лиховайдо Василий 8 1
Holesovsky Jan - Холесовски Ян 1 1
Hanks Tom - Хэнкс Том 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17581 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52706 3
Германия - Федеративная Республика 12806 3
Финляндия - Финляндская Республика 3632 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44462 2
Европа 24429 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 1
Южная Корея - Республика 6746 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1520 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1634 1
Нидерланды 3564 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2334 1
Япония 13389 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 726 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1187 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1623 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 538 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 954 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4115 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2838 1
Швеция - Королевство 3648 1
Украина 7687 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 496 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17981 1
Индия - Bharat 5564 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3555 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 924 1
Земля - планета Солнечной системы 10487 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5273 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 716 1
Венгрия 842 1
Португалия - Португальская Республика 930 1
Греция - Греческая Республика 988 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 268 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 491 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11183 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3541 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53038 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5773 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30503 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9296 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24981 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3429 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1674 2
Ergonomics - Эргономика 1633 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11345 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14291 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3615 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5140 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49593 1
Английский язык 6769 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 394 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1834 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4553 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1517 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2951 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 140 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 476 1
Увлечения и хобби - Hobbies 373 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5787 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8028 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6901 1
Спорт - Футбол 743 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6642 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 985 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4798 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 574 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
DailyTech 96 1
РС Рro 91 1
Ars Technica 428 1
PCPro 53 1
BetaNews 49 1
Tom’s Hardware 450 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 246 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2501 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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