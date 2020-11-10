Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

В системе «Галактика ERP» реализована полная поддержка офисного пакета LibreOffice

Интеграция Бизнес-приложения

В cистеме «Галактика ERP» реализована полная поддержка LibreOffice, свободно распространяемого офисного пакета с открытым исходным кодом, который является бесплатным для частного, образовательного или коммерческого использования.

В процессе работ был реализован системный механизм интеграции, адаптировано около 700 шаблонов на базе которых формируется более 4 тыс. отчетных форм.

Система «Галактика ERP» полностью разрабатывается на инструментарии собственной разработки, который минимально зависит от импортных компонентов, в настоящее время идет интенсивная работа по исключению любой зависимости от иностранных разработок и реализация поддержки свободного офисного пакета – важнейший шаг в этом направлении, считают разработчики системы.

«Мы не только обеспечили возможность формирования всей отчетности, ранее формируемой в MS Office, средствами LibreOffice, но и планомерно будем переводить на данный офисный пакет все без исключения отчетные формы системы «Галактика ERP», централизованно обеспечивая их поддержку и развитие. Кроме исключения зависимости от иностранных производителей проприетарного ПО, для наших клиентов обеспечивается возможность существенно сократить затраты на оснащение автоматизированных рабочих мест», - сказал Евгений Венгер, руководитель дирекции ERP корпорации «Галактика».

LibreOffice - офисный пакет, полностью совместимый с 32/64-битными системами, переведен более чем на 30 языков мира. Поддерживает большинство популярных операционных систем, включая GNU/Linux, Microsoft Windows и macOS.

Офисный пакет состоит из нескольких компонентов: текстовый редактор Writer, табличный редактор Calc, средство создания и демонстрации презентаций Impress, векторный редактор Draw, редактор формул Math, система управления базами данных Base.

Другие материалы рубрики

«Росатом» переводит 90 тыс. сотрудников на отечественное ПО

Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД

МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз

«Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными

Капитализация SAP рухнула на 33,1 миллиарда за один день. Что дальше?

«Ростелеком» купил собственного поставщика CRM за 430 миллионов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие VPN-расширения для браузеров: выбор ZOOM

Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года?

Техноблог

Что могут умные лампы и светильники?

Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online