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Индексная книга (каталог) CNews*
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Венгер Евгений


24.03.2025 Корпорация «Галактика» и IBS подтвердили совместимость своих продуктов 1
10.11.2020 В системе «Галактика ERP» реализована полная поддержка офисного пакета LibreOffice 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Венгер Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1472 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 758 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2007 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6744 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7538 1
Apache OpenOffice Impress 26 1
Apache OpenOffice Draw 26 1
Apache OpenOffice Writer 49 1
Linux OS 10089 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 129 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 239 1
Microsoft Windows 15786 1
Microsoft Office 3773 1
Apple macOS 2082 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348682, в очереди разбора - 762358.
Создано именных указателей - 171550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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