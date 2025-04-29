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Корпорация «Галактика» и «МТ-Интеграция» подтвердили совместимость своих ИT-решений

Группа компаний «МТ-Интеграция» и корпорация «Галактика» объявили о совместимости продуктов «СУБД Персей» (версия 1.0) и «Галактика ERP». Взаимная интеграция подтверждена испытаниями решений на промышленных объемах данных. Результаты зафиксированы сертификатом совместимости (КО №032025/001 от 05.03.2025). Документ подтверждает стабильность взаимодействия систем в условиях высокой нагрузки, а также их соответствие требованиям промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Галактики».

«Совместимость с «Галактикой ERP» расширяет возможности нашей СУБД для работы в высоконагруженных средах. Это важный шаг в укреплении позиций отечественных решений на рынке цифровых технологий», — сказал Борис Вольпе, президент ГК «МТ-Интеграция».

«Интеграция с «Персеем» позволяет клиентам использовать проверенную базу данных для управления критически важными процессами. Это расширяет нашу экосистему и отвечает запросам предприятий на полную технологическую автономию», — сказал Евгений Венгер, руководитель дирекции ERP корпорации «Галактика».

Оба продукта включены в реестр отечественного ПО и уже апробированы на крупных предприятиях.

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