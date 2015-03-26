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IceWarp
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.03.2015
|LibreOffice анонсировал онлайн-версию с открытым исходным кодом 1
|18.12.2012
|Uzinfocom выбрал решение IceWarp для создания сервиса электронной почты 1
|30.11.2012
|IceWarp Email Server полностью совместим с Windows 8 и Windows Server 2012 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
IceWarp и организации, системы, технологии, персоны:
|Бутенко Владимир 28 1
|Бутенко Анна 19 1
|Тришина Мария 5 1
|Мирзакулов Толибжон 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
|Узбекистан - Республика 2005 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.