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IceWarp

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.03.2015 LibreOffice анонсировал онлайн-версию с открытым исходным кодом 1
18.12.2012 Uzinfocom выбрал решение IceWarp для создания сервиса электронной почты 1
30.11.2012 IceWarp Email Server полностью совместим с Windows 8 и Windows Server 2012 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

IceWarp и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Open-Xchange - Netline Internet Service 16 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Apple Inc 13156 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Red Hat 1378 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 1
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Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 549 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 218 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
OASIS - ODF, ODT, XODT, ODP - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 270 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 305 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 1
IceWarp Server - IceWarp Messaging Server - IceWarp GroupWare Server - IceWarp Email Server 2 2
Google Android 15244 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Ред Софт - Ред ОС М - RedOS M 137 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Surface - Планшет 450 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 1
Microsoft Windows 16882 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 1
Microsoft Office 365 1042 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 1
Apache OpenOffice 490 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 102 1
Apache OpenOffice Impress 29 1
Apache OpenOffice Writer 53 1
Microsoft Office Online 31 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
Бутенко Владимир 28 1
Бутенко Анна 19 1
Тришина Мария 5 1
Мирзакулов Толибжон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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