Половина зумеров саботирует внедрение ИИ из страха потерять работу

Сотрудники по всему миру мешают внедрению технологий искусственного интеллекта в компаниях и делают это осознанно, а среди поколения Z таких почти половина. Методы сопротивления разные — от пассивных до откровенно опасных для бизнеса. Среди них: использование неразрешенных ИТ-инструментов; загрузка конфиденциальных данных в публичные ИТ-сервисы. Главный мотив саботажа — страх остаться без работы.

Саботаж на местах

Поколение Z намеренно саботирует внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) из-за боязни остаться без работы, результаты исследования опубликованы Fortune. Руководители различных бизнесов столкнулись с неожиданным препятствием — его собственными сотрудниками.

Отчет подготовили аналитики компании Writer, занимающаяся корпоративными ИИ-агентами, и исследовательская фирма Workplace Intelligence. Авторы опросили 2,4 тыс. офисных сотрудников в США, Великобритании и странах Европейского союза (Евросоюз), включая 1,2 тыс. топ-менеджеров: 29% работников признались, что саботируют внедрение ИИ; среди поколения Z таких уже 44%.

Поколением Z называют людей, которые родились с конца 1990 г. до начала 2010 г. В современном медиапространстве за представителями этого поколения закрепилось название «зумеры», также их иногда называют «зетами» или «центениалами», как писал CNews.

Почти половина сотрудников поколения Z саботируют внедрение ИИ нарушая правила кибербезопасности из-за страха потерять работу

Методы сопротивления разные — от пассивных до откровенно опасных для бизнеса. Среди них: использование в корпоративной сети неразрешенных ИТ-инструментов; загрузка конфиденциальных данных в публичные ИТ-сервисы; полный отказ работать с ИИ-технологиями; намеренно низкая продуктивность через нейронные сети; вмешательство в оценки эффективности.

По информации Writer и Workplace Intelligence, главный мотив саботажа — страх остаться без работы: 30% сотрудников прямо говорят об этом; 28% респондентов опасаются проблем с безопасностью; 26% считают, что ИИ снижает их ценность; 26% недовольны стратегией внедрения ИИ-технологий.

Эффективное сотрудничество

Однако исследователи заметили важную закономерность, ведь те, кто отказывается от использования ИИ, рискуют больше остальных: 60% руководителей готовы уволить сотрудников, не использующих ИИ; 77% не будут рассматривать их на повышение; 69% компаний уже планируют сокращения из-за развития ИИ-технологий.

В 2026 г. эксперты отмечают, что наиболее успешные компании делают ставку не на сокращение персонала, а на эффективное сотрудничество человека и ИИ. В связи с этим бизнесу необходимо постепенно перестраивать внутренние процессы, чтобы оптимально объединить возможности современных технологий и компетенции сотрудников. Такой подход позволяет не только повысить общую производительность, но и создать условия для долгосрочного устойчивого развития компании в условиях цифровой трансформации.

Зумеры на работе

По информации Fortune, зумеры предпочитают удаленку или гибридный формат. Присутствие в офисе с 9:00 до 18:00 многим из них не подходит: они самостоятельно выстраивают свой рабочий день.

Главный мотив саботажа — страх остаться без работы

Мощная мотивация для поколения Z — четкие цели. Им важно, какую реальную пользу приносит их труд компании и обществу. Рутинные задачи, которые не дают явного результата, им быстро надоедают.

Поколение Z комфортнее обмениваться короткими, но содержательными сообщениями в мессенджерах, чем участвовать в длительных формальных встречах и созвонах.

По мнению психологов, руководителя они склонны уважать прежде всего за его профессиональные качества и способность эффективно организовывать процессы, а не за занимаемую должность. Представители поколения Z ожидают, что их мнение будет услышано независимо от позиции в структуре компании. Они также хотят видеть перспективы и понимать, какие шаги им нужно сделать для продвижения по карьерной лестнице.

Зумеры твердо отстаивают границы между работой и личной жизнью. На переработки они согласны лишь в крайнем случае, а деловые звонки и сообщения во время отпуска или больничного для них и вовсе красный флаг.

Антон Денисенко

