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Бесплатный аналог Microsoft Office пошел против трендов. В крупном обновлении нет ни намека на ИИ

Состоялся релиз популярного пакета офисных приложений LibreOffice 26.8, бесплатного аналога Microsoft Offiсe. Разработчики из TDF продолжают идти против тренда на включение разнообразных ИИ-инструментов в офисные приложения. В релизе 26.8 таковые по-прежнему отсутствуют, а редакторы из состава пакета не собирают данные пользователя и работают офлайн.

Релиз LibreOffice

Свободный офисный пакет LibreOffice получил обновление до версии 26.8. Об этом сообщается в официальном блоге организации The Document Foundation (TDF), курирующей проект и развивающей открытый формат документов (ODF).

Популярный набор приложений с открытым исходным кодом по-прежнему обходится без модных ИИ-помощников. Разработчики вновь предпочли сосредоточиться на расширении основной функциональности текстового процессора Write, редактора таблиц Calc, редактора презентаций Impress и др. программ.

Работа над релизом 26.8 велась с декабря 2025 г. Всего участие в ней приняло 206 разработчиков, 155 из которых – на некоммерческой основе.

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The Document Foundation
Состоялся релиз LibreOffice 26.8

На официальном сайте LibreOffice доступны сборки офисного пакета версии 26.8 под операционные системы Windows, macOS и Linux.

Вопреки трендам

Разработчики LibreOffice продолжают придерживаться философии, кардинально отличающейся от выбранной другими заметными игроками рынка офисных приложений, таких как американские корпорации Microsoft и Google.

Последние стремятся максимально насытить входящие в состав пакетов приложений Microsoft 365 и Google Workspace функциями генеративного искусственного интеллекта, которые нужны далеко не всем пользователям. Кроме того, особо бдительные пользователи подозревают, что ИТ-гиганты могут использовать их документы для обучения нейросетей.

TDF, в свою очередь, последовательно воздерживается от включения ИИ в LibreOffice, передачи пользовательских документов удаленным сервисам, не собирают телеметрию, не требуют обязательного оформления подписки или создания учетной записи для использования продукта. Инструменты из состава пакета должны быть доступны любому желающему, в том числе в режиме офлайн – это принципиальная позиция TDF.

Ключевые изменения

В текстовом редакторе Writer теперь используется новый алгоритм верстки текста под названием Paragraph Composer, разработанный TDF. С его помощью решение о выборе интервала между соседними словами в строках редактором принимается исходя из содержимого сразу нескольких строк, составляющих параграф, а не одной конкретной строки, содержащей эти слова, как это происходит в большинстве других текстовых процессоров.

Благодаря такому подходу пробелы, составляющие интервал между словами, расставляются более равномерно, что особенно заметно при выравнивании текста абзаца по ширине (по обоим краям). В результате документ в целом выглядит более аккуратно и легче читается.

Разработчиками заявлена улучшенная производительность Writer при работе с большими документами, в том числе содержащими вложенные изображения. Такие документы теперь открываются ощутимо быстрее.

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Кроме того, в редакторы добавлен «Режим черновика» (Draft View). При переключении в этот режим не отображаются поля документа, колонтитулы и другие элементы, пользователь имеет возможность полностью сосредоточиться на тексте.

Значительная работа проведена в направлении поддержки языков с письмом справа налево (например, арабского или иврита). Так, теперь Writer и редактор таблиц Calc умеет корректно определять правильное направление написания при вставке фрагмента текста.

Стоит также отметить, что в LibreOffice 26.8 появилась нативная поддержка вариативных шрифтов OpenType.

Наконец, редактор презентаций Impress с релиза 26.8 позволяет совмещать в одном документе слайды разных размеров/формата, то же касается и страниц в графическом редакторе Draw. Слайды Impress отныне можно группировать в именованные секции.

Совместимость с MS Office

Разработчики также отчитались об улучшении совместимости LibreOffice с документами формата OOXML (Microsoft Office). Теперь Write и Calc умеют корректно импортировать/экспортировать документы в нативном MS Office, содержащие новые типы диаграмм, в том числе диаграмму Парето, без потери соответствующих объектов в процессе конвертации. Редактировать их LibreOffice пока не умеет.

TDF в прошлом не раз критиковала корпорацию Microsoft за выбранный ей подход к развитию OOXML, но тем не мене считает необходимым поддерживать и дальше совместимость LibreOffice с документами формата MS Office.

Дмитрий Степанов

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