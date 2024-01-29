Из Windows удален легендарный инструмент с 30-летней историей, позволявший не покупать MS Office

Windows осталась без WordPad

Корпорация Microsoft исключила текстовый редактор WordPad из состава операционной системы Windows 11, пишет Tom’s Hardware.

Пока изменение затронуло лишь тестовую сборку Windows 11 с канала Canary (билд 26020), доступ к которой имеют участники программы предварительной оценки Windows Insider, однако впоследствии оно, как ожидается, будет распространено и на стабильные сборки ОС.

В базе знаний Microsoft WordPad теперь фигурирует в качестве «устаревшего» компонента (deprecated feature). «WordPad больше не обновляется и в будущих релизах будет удален», говорится в тексте справочной статьи, посвященной более не поддерживаемым возможностям Windows о опубликованной на официальном сайте компании-разработчика.

Вместо WordPad Microsoft рекомендует пользоваться «Блокнотом» Windows для создания и правки самых простых документов, которая содержат только неформатированный текст или же программу Word, входящую в состав пакета приложений Microsoft Office, – для редактирования документов, имеющих сложную структуру и нестандартные элементы оформления. «Блокнот» в Windows 11, к слову, периодически получает обновления и обрастает все большим количеством функций.

«Начиная с этой сборки приложения WordPad и "Люди" (People) больше не будут инсталлироваться в ходе "чистой" установки ОС. В будущей версии WordPad будет удален при обновлении. WordPad будет нельзя переустанавливать. WordPad – это устаревшая функция Windows», – говорится в сообщении, размещенном в официальном блоге Windows для участников программы Windows Insider.

На протяжении почти 30 лет редактор WordPad оставался компромиссным решением для тех пользователей Windows, кому был необходим инструмент, способный предложить несколько большие возможности, чем «Блокнот», и при этом не перегруженный функциональностью «тяжелый» текстовый процессор вроде Microsoft Word или, к примеру, Writer из состава LibreOffice.

Пользователи не в восторге от решения Microsoft

Впервые о намерении избавить Windows от WordPad в одном из будущих обновлений Microsoft объявила в сентябре 2023 г.

Этот шаг не встретил понимания у пользователей ОС – социальные сети и «Центр отзывов» (Feedback Hub) наводнили отрицательные отзывы об инициативе. Как выяснилось, многие применяют в WordPad в работе на регулярной основе и находят этот редактор быстрым и достаточно функциональным.

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Впрочем, Microsoft не в первый раз предпринимает попытку исключить из состава Windows какое-либо востребованное приложение. Так, в 2019 г. разработчики ОС покусились на графический редактор Paint, однако отрицательные отзывы заставили Microsoft пересмотреть свою позицию относительно судьбы программы и оставить пользователям возможность ее установки из магазина приложений Microsoft Store.

Таким образом, не исключено, что Microsoft и в случае с WordPad пойдет на уступки пользователям Windows и не станет навсегда забрасывать работу над этим проектом.

Когда появился WordPad и что он «умеет»

WordPad – это относительно «легкий «текстовый редактор, позволяющий создавать документы формата RTF с базовыми элементами форматирования. Кроме того, версии редактора для Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 поддерживают форматы Office Open XML (DOCX) и OpenDocument (ODT).

Впервые в составе операционной системы WordPad появился с релизом Windows 95, который состоялся в 1995 г. WordPad заменил еще более скромный по своей функциональности текстовый редактор Write, который Microsoft до этого неизменно включала во все версии своей операционки, начиная с самой первой.

Помимо, собственно, ввода текста, WordPad предоставляет пользователю возможности по настройке параметров выравнивания текста, шрифтового оформления (выбор гарнитуры, размера, начертания и цвета шрифта), размеров отступов – при помощи специальной линейки, размера межстрочного интервала. Кроме того, приложение располагает инструментами для работы с буфером обмена Windows, функциями поиска и замены фрагмента текста, поддерживает маркированные и немаркированные списки, вставку графических изображений и внешних объектов при помощи технологии ActiveX и пр.

В отличие от своих более насыщенных функциями собратьев вроде уже ранее упомянутых Word и Writer, лишен некоторых полезных возможностей, к примеру, поддержки таблиц или встроенной системы проверки правописания (спеллчекер).