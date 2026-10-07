«РОСА Фреш» 13.3 получила режим запуска только доверенных программ и заработала на новейших ноутбуках

Компания НТЦ ИТ РОСА представила новый стабильный релиз операционной системы «РОСА Фреш» 13.3. Система перешла на ядро Linux 6.18 с длительным сроком поддержки, а разработчики улучшили работу с новейшими ноутбуками, видеокартами, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth и сетевыми картами. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В релизе обновлены KDE и LibreOffice, упрощены создание точек восстановления и работа с внешними устройствами. Для системных администраторов появились новые средства, в том числе режим замкнутой программной среды на основе IMA, автоматическая офлайн-установка обновлений и графические инструменты для работы с доменами и сетевыми ресурсами.

Все исполняемые файлы и библиотеки в поставке «РОСА Фреш» 13.3 теперь снабжены цифровыми подписями. Механизм IMA использует эти подписи для проверки файлов по доверенным ключам. Это позволяет включить режим замкнутой программной среды и запретить запуск сторонних исполняемых файлов без доверенной подписи. Такой режим, например, не даст запустить случайно скачанный исполняемый файл, если он не подписан доверенным ключом. Режим включается отдельно одной командой. Списком доверенных ключей управляет администратор.

«Светофор», программа обновления системы, теперь поддерживает автоматическую офлайн-установку. Пакеты скачиваются во время работы компьютера и устанавливаются при следующем включении. Такой порядок помогает избежать нестабильной работы после обновления компонентов до перезагрузки.

На системах с файловой системой Btrfs стало проще создавать точки восстановления. В «РОСА Фреш» 13.3 предустановлена программа btrfs-snapshot-gui, а в настройках KDE появился раздел для ее быстрого запуска. Пользователь может создать снимок системы перед изменениями и при необходимости восстановиться из него. Если ОС установлена на другую файловую систему, утилита и соответствующий раздел настроек удаляются.

«В новой версии мы сделали упор на контроль над системой и повседневное удобство. Пользователь может заранее создать точку восстановления, администратор — ограничить запуск недоверенных программ. При этом обычные действия — от проверки микрофона до настройки печати — доступны через графический интерфейс. Для нас важно, чтобы возможности Linux были понятны не только опытным специалистам», — отметил Алексей Киселев, руководитель разработки операционной системы «РОСА Фреш».

«РОСА Фреш» 13.3 работает на ядре Linux 6.18 с длительным сроком поддержки. Улучшена поддержка новых ноутбуков, видеокарт, адаптеров Wi-Fi и Bluetooth и сетевых карт. Обновлены дополнительные драйверы Realtek, прошивки устройств и микрокоды процессоров Intel и AMD. Размер пакета linux-firmware сокращен примерно на 450 МБ, поэтому при его обновлении нужно скачивать меньше данных. Драйверы Nvidia можно установить через Светофор или командой sudo kroko-cli autoinstall. Система автоматически выбирает наиболее новую версию, которая поддерживает установленное оборудование.

Рабочий стол KDE обновлен до ветки 6.6. Программы можно удалять прямо из контекстного меню, а важные приложения KDE защищены от удаления. Проверка микрофона доступна в системном лотке. В файловом менеджере Dolphin улучшен поиск по содержимому, включая файлы в старых кодировках и документы RTF, а в режиме группировки появились сворачиваемые группы. В KDE по умолчанию используется X11, а Wayland можно выбрать отдельно. В сборке с GNOME сеансом по умолчанию остается Wayland, при этом доступен X11.

На устройствах с сенсорным экраном в сеансе X11 экранная клавиатура теперь запускается автоматически. Ее автозапуск можно настроить через графический интерфейс. Для Wayland предлагается другая экранная клавиатура.

Обновлена работа с внешними устройствами. По данным разработчиков, безопасное извлечение USB-накопителей после записи большого объема данных теперь занимает секунды вместо минут. Для этого оптимизированы настройки кеша отложенной записи. Для флеш-накопителей также используется опция noatime, которая сокращает лишние записи. Подключение и настройка принтеров, а также управление очередью печати теперь выполняются в одной программе system-config-printer. Для беспроводной трансляции экрана предустановлена программа gnome-network-displays с поддержкой Miracast. Ее можно открыть из настроек экранов KDE.

Офисный пакет LibreOffice обновлен до версии 26.2.4. Улучшена совместимость с документами Microsoft Office в форматах DOCX, XLSX и PPTX. Для выделенного текста появилась быстрая вставка гиперссылки. В Calc размер и ориентацию бумаги, масштабирование и поля можно настроить прямо в диалоге печати. Строка формул автоматически подстраивается под длину формулы. Исправлены ошибки отображения и печати колонтитулов и работы с вложенными таблицами в Writer, а также улучшена русскоязычная локализация.

В образ также добавлены Filelight для наглядного анализа занятого места на диске и KRecorder для записи звука.

Предустановленный Chromium обновлен до версии 153 и сохраняет поддержку шифрования трафика по ГОСТ через КриптоПро. Firefox теперь использует системное хранилище сертификатов в дополнение к собственному и из коробки доверяет сертификатам Минцифры из обновленного пакета rootcerts-russia. Thunderbird обновлен до версии 153. Предыдущие версии почтового клиента остаются доступными отдельными пакетами для случаев, когда новая версия несовместима с используемыми расширениями.

Для системных администраторов разработана графическая утилита подключения компьютера к доменам Active Directory, FreeIPA и Dynamic Directory. Для компьютеров, уже введенных в домен, добавлен инструмент настройки подключения сетевых ресурсов CIFS с авторизацией по Kerberos после входа пользователя в систему. Готовую XML-конфигурацию можно перенести на другие компьютеры, не повторяя настройку вручную.

В репозитории появились OpenJDK 25, .NET 8.0 и 10, Node.js 26 и PostgreSQL 18. Обновлены Docker до версии 29.7.2, Kubernetes и cri-tools до версии 1.36, Samba до версии 4.23.11, а также компоненты для баз данных и почтовые серверы. Для контроллера домена Samba доступны варианты с MIT и Heimdal Kerberos. Существующие домены после обновления остаются на Heimdal, а новые установки получают MIT. В программе virt-manager теперь можно объединять виртуальные машины в группы.