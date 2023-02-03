Бесплатный аналог Microsoft Office с открытым кодом обновился по-крупному

LibreOffice обновился до версии 7.5. Это первый крупный апдейт с момента релиза версии 7.0 летом 2020 г. Изменений хватает, но многие из них относятся к визуальной составляющей. Разработчики не забыли добавить новые функции во все редакторы из состава LibreOffice и расширить возможности быстрого перехода с Microsoft Office.

Новый LibreOffice

Бесплатный офисный пакет LibreOffice получил обновление до версии 7.5. Это масштабный апдейт, первый за последние два с половиной года – версия 7.0, содержавшая не меньшее количество нововведений, вышла в августе 2020 г.

LibreOffice распространяется с открытым исходным кодом, им можно пользоваться бесплатно, хотя в случае с компьютерами Apple иногда все же приходится платить за него. Обновленный дистрибутив доступен для всех поддерживаемых платформ – Windows, Linux и macOS. В последнем случае есть версии для ПК на базе процессоров как самой Apple, так и Intel.

Созданием LibreOffice занимается сообщество разработчиков The Document Foundation. Конкретно над апдейтом 7.5 работало около 150 человек.

В их числе – сотрудники ушедшей из России Red Hat – компании-разработчика Linux-дистрибутивов RHEL и Fedora, принадлежащего IBM.

Что нового

В LibreOffice версии 7.5 много внимания уделено «косметике», которая, тем не менее, может улучшить пользовательский опыт. В частности, разработчики перерисовали иконки приложений, а также скорректировали пиктограммы в интерфейсе Writer – аналоге Microsoft Word.

Фото: The Document Foundation Без красивых иконок в современных программах - никуда

В обновленном LibreOffice появилась плавная прокрутка документов и электронных таблиц. По умолчанию она отключена и активируется по запросу пользователя. Включить ее можно двумя способами – навести на полосу прокрутки курсор и на несколько секунд зажать левую кнопку мыши или же один раз кликнуть по этой полосе мышкой при зажатой клавише Shift.

В список изменений авторы внесли расширенную и улучшенную поддержку темных и контрастных тем оформления. Цвет окон LibreOffice подстраивается под текущую тему интерфейса ОС – это реализовано в Windows, Linux и macOS. По словам разработчиков, они устранили несколько десятков недочетов, связанных с использованием темной темы.

Также авторы модернизировали одну из основных отличительных черт интерфейса LibreOffice – его вариант с единой панелью инструментов (Single Toolbar). А в версии для macOS отдельно реализована возможность встраивания дополнительных шрифтов.

К новшествам относится и функция экспорта документов в формат PDF. Она присутствовала в LibreOffice и раньше, но в версии 7.5 разработчики дополнили ее новыми параметрами, а также устранили ранее выявленные ошибки в ее работе.

Отказаться от Word стало проще

Разработчики LibreOffice интегрировали во входящие в пакет программы новые возможности, упрощающие миграцию с Microsoft Office. Например, в редакторе Writer появилась поддержка элементов управления содержимым при заполнении форм, которые полностью совместимы с форматом текстовых документов DOCX.

Фото: The Document Foundation Поддержка контрастных тем теперь тоже доступна в лучшем виде

Для тех, кто доверяет текстовым редакторам проверку орфографии, разработчики встроили в Writer улучшенные инструменты проверки правописания. В частности, модифицированы алгоритмы выявления опечаток – помимо прочего, они научились исправлять опечатки в гиперссылках. Также теперь есть возможность добавлять и сохранять комментарии ко всем словам, в которых были исправлены опечатки.

Таблицы и презентации

Заменители Microsoft Excel и PowerPoint, в составе LibreOffice получившие названия Calc и Impress соответственно, тоже располагают некоторыми изменениями. Например, Calc теперь позволяет сохранять в ячейках таблиц символы табуляции и перевода строки. Function Wizard теперь умеет искать и по названию, и по описанию функции, а в меню выбора формата ячеек теперь есть возможность текстового написания чисел и валют. Эту же опцию разработчики встроили и в Writer.

В Impress появилась возможность кадрировать ролики, используемые в презентации. Отменено эмбарго на показ презентаций в оконном режиме. В предыдущем релизе они безальтернативно разворачивались на весь экран, что было не всегда удобно.

Краткая история

LibreOffice с первых дней своего существования позиционировался как бесплатный и полноценный заменитель Microsoft Office. Его разработка ведется силами сообщества с 2010 г., а сам он распространяется с открытым исходным кодом по лицензии MPL 2.0 (Mozilla Public License).

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В LibreOffice упор делается на использование открытого формата OpenDocument Format (ODF), вместо Office Open XML из состава Microsoft Office. При этом документы, созданные в утилитах Microsoft, в LibreOffice в подавляющем большинстве случаев открываются и редактируются без труда и подводных камней.

В основе LibreOffice лежит код другого пакета – Apache OpenOffice, ранее известного как OpenOffice.org. В сообществе, которое трудится над LibreOffice, немало тех, кто ранее работал над OpenOffice.

Связано это с переходом компании Sun Microsystems, первоначального разработчика OpenOffice, под крыло Oracle в 2010 г. Как сообщал CNews, разработчики не пожелали трудиться под гнетом гигантской корпорации и в сентябре 2010 г. основали сообщество The Document Foundation.

До версии 7.5 LibreOffice дорос чуть более чем за 12 лет своего существования. Его первая стабильная сборка вышла в конце января 2011 г.

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В марте 2022 г. сообщество The Document Foundation ввело свои антироссийские санкции. Оно отстранило российскую компанию «Русбитех-астра» (разработчик Astra Linux) от членства в консультационном совете сообщества. «В качестве причин были указаны актуальная геополитическая ситуация и установленная связь «Русбитеха» с российскими вооруженными силами».