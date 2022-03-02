Зарубежные кураторы LibreOffice поссорились с разработчиками Astra Linux

Разработчика ОС Astra Linux временно исключили из консультационного совета фонда The Document Foundation (TDF). Причина — геополитическая ситуация и установленная связь компании с российскими вооруженными силами. Разработчик не согласен с такими заявлениями. TDF — немецкий некоммерческий благотворительный фонд, который поддерживает разработку продукта LibreOffice, являющегося бесплатным офисным пакетом с открытым исходным кодом. Он входит в стандартную поставку дистрибутива ОС Astra Linux.

Членство приостановлено

Компанию «Русбитех-Астра» (юрлицо Astra Linux) отстранили от членства в консультационном совете фонда The Document Foundation (TDF). TDF — это немецкий благотворительный фонд, финансирующий развитие LibreOffice. Данный продукт — это свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом, который за счет средств фонда разрабатывается мировым сообществом программистов.

«В качестве причин указаны текущая геополитическая ситуация и установленная связь “Русбитеха” с российскими вооруженными силами, — отмечают представители Astra Linux. — В поступившем к нам письме подчеркивается, что на данный момент приостановка является временной мерой».

LibeOffice входит в стандартную поставку дистрибутива ОС Astra Linux. Как пояснили CNews представители «Русбитех-Астры», отстранение от членства в TDF не повлияет на включение офисного пакета в поставки ОС Astra Linux. «Для включения в пакетный состав программ LibbreOffice членство в консультационном совете не требуется», — подчеркивают собеседники редакции.

Сложившуюся ситуацию представители Astra Linux описали на своем официальном сайте 1 марта 2022 г. Как они пояснили CNews, в отношении компании это пока единственный выпад со стороны организации из Европейского союза на фоне событий на Украине.

Позиция Astra Linux

По данным «Русбитех-Астры», компания «прямых контрактов сМинистерством обороны не имеет так же, как и отношения к событиям на Украине». «Считаем действия The Document Foundation нетраспарентными», — подчеркивают в компании. Данная позиция будет сообщена ассоциации.

Astra Linux исключили из Консультационного совета The Document Foundation

Так как Консультационный совет TDF занимается финансовой поддержкой LibreOffice, а не продуктовой стратегией и непосредственной разработкой офисного ПО, это решение не повлияет на использование продукта. «Данный шаг с их стороны носит репутационный и политический характер, и никак не влияет и не определяет политику доступа к исходному коду», — подчеркивают в «Русбитех-Астре».

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Научно-производственное объединение «Русбитех» стало первой российской компанией, которая вошла в Консультационный совет TDF. Цель вступления — обеспечение финансовой устойчивости международного проектаLibreOffice. В 2021 г. «Русбитех» вышел из совета, а его функции взял на себя разработчик и правообладатель ОС Astra Linux — «Русбитех-Астра». В январе 2021 г. компания официально подтвердила свое членство.

Подробнее о LibreOffice

LibreOffice — бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом. Его разработка началась в 2010 г. на основе кода офисного пакета OpenOffice (сейчас Apache Openoffice), принадлежащего корпорации Oracle и доставшегося ей от поглощенной в 2010 г. Sun Microsystems.

Часть независимых разработчиков проекта оказалась недовольна авторитарным руководящим стилем Oracle, в результате чего приняла решение основать TDF и под ее эгидой заняться развитием форка или ответвления проекта под другим именем и в соответствии с собственной стратегией. Oracle препятствовать этому не стала.

Софт поддерживает большую часть популярных операционных систем, включая Linux, Microsoft Windows и Mac OS X. Также он совместим с Microsoft Word, Excel, PowerPoint и Publisher. LibreOffice включает в себя несколько приложений, среди которых — приложение для обработки текстов, работы с электронными таблицами и презентациями, базами данных и пр.