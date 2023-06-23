Пользователи с боем отстояли самый главный инструмент Windows. Microsoft хотела навсегда сломать его

Microsoft отказалась от затеи по отключению ряда функций «Проводника», которые она назвала бесполезными. Ее инициатива вызвала настолько мощный поток гнева со стороны пользователей, что Microsoft всего через два дня после ее анонса решила не трогать «Проводник». Это нетипично для нее – обычно реакции на недовольство пользователей приходится ждать значительно дольше.

Справедливость восторжествовала

Корпорация Microsoft отказалась от своих планов лишить «Проводник» части нужных многим пользователям функций, которые она по одной лишь ей известным причинам посчитала бесполезными, пишет Neowin. Она испугалась гнева пользователей, который обрушился на нее сразу после публикации заявлений о грядущих изменениях, которые, как оказалось, аудитория восприняла в штыки.

Как сообщал CNews, 21 июня 2023 г. Microsoft объявила, что вырежет из «Проводника» восемь функций, влияющих на процесс взаимодействия с файлами. Все они находятся в разделе «Параметры» на вкладке «Вид», и среди них – «Скрывать защищенные системные файлы».

Microsoft пыталась убедить весь мир, что эти опции нужны только для продвинутых пользователей, тогда как большинство людей никогда их не используют. Но, видимо, среди тех, кто работает в Windows, немало именно продвинутых «юзеров» – корпорацию захлестнул шторм из сообщений разъяренных людей.

Фото: Microsoft Microsoft не оставляет свои попытки «упростить» Windows. сейчас «Проводник» удалось отбить, но когда следующий раунд?

Как следствие, эти изменения Microsoft вносить в Windows не будет, хотя она продвигала их под видом улучшения и упрощения ОС. Однако некоторым пользователям все же не посчастливилось испытать на себе это «упрощение».

Бета-тестерам досталось по полной

Заявив о скором исчезновении объективно полезных функций из «Проводника», Microsoft незамедлительно выпустила обновление, которое их удаляет – после его установки Windows 11 обновится до версии 23481. Но оно доступно бета-тестерам и только им – Microsoft решила испытать нововведение сначала на них и не рискнула допускать к апдейту обычных пользователей.

Получив гору отрицательных отзывов от участников программы бета-тестирования, Microsoft спохватилась и менее чем через двое суток после выпуска сборки 23481 вернула все на круги своя, опубликовав еще один апдейт и еще одно заявление. «Спасибо всем участникам программы предварительного тестирования Windows, которые предоставили нам отзывы об изменениях параметров папок в «Проводнике», – об удалении нескольких старых параметров в сборке 23481. Мы откатили это изменение. Как обычно для Dev Channel, мы будем часто пробовать что-то, получать отзывы и вносить коррективы на основе полученной обратной связи», – говорится в сообщении софтверного гиганта.

Удивительная скорость реакции

Случаи, подобные этому, происходят нечасто – обычно реакции Microsoft на недовольство пользователей приходится ждать гораздо дольше. Что именно побудило ее столь стремительно откатить спорное нововведение, остается загадкой, как и суммарное количество гневных отзывов, которые она получила менее чем за два дня.

Сохранить привычные функции можно - нужно лишь отключить обновления Windows

Однако факт остается фактом – когда Microsoft выпускает обновления для стабильных версий Windows, которые ломают систему (а делает она это часто), то проходит от нескольких дней до нескольких дней прежде, чем на свет появится устраняющая проблему «заплатка». И на количество сообщений о проблемах Microsoft внимание не обращает.

Почему «Проводник» так важен

«Проводник» можно без преувеличения назвать самым часто используемым компонентом Windows, поскольку это краеугольный камень всего ее интерфейса. Чтобы убедиться в этом, достаточно вручную выгрузить программу explorer.exe из оперативной памяти в «Диспетчере задач» – с экрана исчезнет все, включая кнопку меню «Пуск» и панель задач, и даже до рабочего стола не получится добраться.

Без «Проводника» Windows выглядит так

Ольга Лебедева, «РТ МИС»: Российскому здравоохранению нужны комплексные BI-решения ИТ в госсекторе

Microsoft покусилась на функции, расширяющие возможности взаимодействия с файлами в «Проводнике», причем некоторые из них, как сообщал CNews, еще и косвенно влияют на пользовательскую безопасность. Она пообещала оставить возможность их активации или деактивации через реестр, но это один из самых неудобных и опасных способов управления Windows – один неверно выставленный параметр может повлечь за собой необходимость в распаковке резервной копии ОС, если таковая имеется, или полной переустановки всей системы.

Лишение части нужных пользователям функций «Проводника» могло бы заставить часть аудитории Windows присмотреться к альтернативным файловым менеджерам, где разработчики не вырезают старые опции, а добавляют к ним новые. Для Microsoft очень важно, чтобы все пользовались только ее ПО – это видно по тому, как низко она готова пасть, лишь бы заставить людей выходить в интернет не через Chrome или другой сторонний браузер, а именно через ее Edge.