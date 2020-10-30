Корпорация Kioxia расширит производство 3D флеш-памяти за счет строительства нового комплекса на заводе Yokkaichi

Kioxia Europe (ранее Toshiba Memory Europe) – европейская дочерняя компания Kioxia Corporation, производителя флэш-памяти, объявила о строительстве современного производственного комплекса (Fab7) на заводе Yokkaichi в префектуре Миэ, Япония, для расширения производства своей собственной 3D флеш-памяти BiCS FLASHTM. Ожидается, что строительство комплекса Fab7 корпорации Kioxia начнется весной 2021 г.

Благодаря технологическим инновациям объем генерируемых, хранимых и используемых во всем мире данных увеличился в разы. Более того, рынок флэш-памяти ожидает дальнейшего роста за счет облачных сервисов, 5G, IoT, развития искусственного интеллекта и автоматизированного вождения. Поэтому производство передовых продуктов на Fab7 корпорации Kioxia продолжит удовлетворять растущий спрос на память во всем мире.

Производственный комплекс Fab7 будет построен на северной стороне завода Yokkaichi, где сейчас ведется разработка земельного участка. Для оптимального производства передовых продуктов в области флэш-памяти строительство Fab7 будет разделено на два этапа, причем первый этап строительства планируется завершить к весне 2022 г. Kioxia планирует финансировать капитальные вложения на строительство Fab7 из своего операционного денежного потока.

Комплекс Fab7 будет иметь структуру, поглощающую толчки при землетрясении, и экологически чистый дизайн, включающий новейшее энергосберегающее технологическое оборудование. Расположенный на заводе Yokkaichi, который предлагает крупнейшие в мире мощности по производству флеш-памяти, комплекс Fab7 еще больше увеличит производственные мощности Kioxia, внедрив передовую производственную систему, использующую искусственный интеллект.