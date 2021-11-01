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Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei

Adobe запустила крупные обновления флагманских приложений Creative Cloud на базе Adobe Sensei, ускорила процессы создания видео с интеграцией Frame.io и расширила возможности работы с 3D- и иммерсивным авторским контентом. Кроме того, Adobe анонсировала новые инструменты взаимодействия в командах, доступные с запуском Creative Cloud Canvas, Creative Cloud Spaces и бета-версий веб-интерфейсов Photoshop и Illustrator.

В рамках своей программы Content Authenticity Initiative компания Adobe выпустила функцию Content Credentials для Photoshop, доступную в формате добровольного знакомства. Она отображает данные о создателе и истории изменений цифрового контента, чтобы авторство всегда можно было установить. Content Credentials будет подключаться и к NFT-маркетплейсам. Также компания представила систему подписок на Behance, которая поможет креаторам монетизировать работы.

«Мир творчества меняется, чтобы соответствовать новым рабочим условиям. Adobe расширяет возможности взаимодействия в командах и запускает больше интеллектуальных функций и веб-приложений в Creative Cloud, чтобы пользователи могли полностью раскрыть свой креативный потенциал, — сказал Скотт Белски, исполнительный вице-президент и директор по продуктам Creative Cloud компании Adobe. — Мы модернизируем продукты и сервисы Creative Cloud, чтобы объединять креативные команды, открывать новые возможности для творчества и способствовать росту числа профессиональных креаторов».

Вот главные новшества, представленные Adobe:Photoshop: три интеллектуальных нейрофильтра в версии для ПК и поддержка файлов Camera Raw в версии для iPad; Lightroom/Lightroom Classic: более мощная и точная технология создания маски на базе машинного обучения, рекомендации пресетов и инструмент Community Remixing; Premiere Pro: улучшенные технологии Speech-to-Text и работающая на базе Sensei функция Remix; After Effects: ускорение предварительного просмотра и рендеринга с поддержкой многокадрового режима, бета-версия инструментов Scene Edit Detection на базе Sensei; Illustrator: улучшенные 3D-эффекты и доступ к 3D-материалам Substance в версии для ПК, предварительная версия инструмента Vectorize на базе Sensei в Illustrator для iPad; Character Animator: благодаря Adobe Sensei креаторы получили возможность создавать анимацию персонажей своими собственными движениями и жестами, используя технологию Body Tracker; Substance 3D: более глубокая интеграция 3D-контента, эффектов и возможностей в Illustrator, XD и Stock. В коллекции Substance 3D появилось новое приложение Modeler (на закрытом бета-тестировании), в котором отразилась ключевая роль трёхмерных и иммерсивных технологий в творческом процессе будущего; Fresco: добавляйте движение, превращая любой слой рисования в слой анимации, рисуйте по новым направляющим и сеткам перспективы, используйте неразрушающие корректирующие слои для подбора и улучшения цветов.

Adobe представила будущее творчества в мире онлайн. Эта среда помогает креативным командам совместно работать в режиме реального времени с привлечением разных платформ и участников проекта — на любых устройствах и в любом месте.

Frame.io: недавно Adobe приобрела стартап Frame.io, объединив возможности ведущих в отрасли креативных видеоредакторов Premiere Pro и After Effects с функциями комментирования и согласования на площадке Frame.io. Это помогает создать мощную среду совместной работы, которая резко ускоряет создание медиаконтента. Облачная платформа Frame.io — удобный и безопасный инструмент сбора отзывов от всех, кто привлечён к редактированию видео. Он позволяет каждому члену команды эффективно участвовать в творческом процессе.

Веб-интерфейсы Photoshop (на бета-тестировании) и Illustrator (на закрытом бета-тестировании): открывающиеся в браузерах интерфейсы, в которых миллионы индивидуальных пользователей, команд и участников проектов могут просматривать, распространять и комментировать загруженные в облако документы. При этом участники совместной работы с подпиской на Photoshop могут пользоваться возможностями быстрой правки, ретуширования и коррекции изображений, а подписчики Illustrator могут применять ключевые дизайнерские инструменты и рабочие процессы редактирования с помощью функций, запущенных в формате раннего доступа.

Creative Cloud Spaces (на закрытом бета-тестировании): цифровое пространство, созданное для совместной работы в командах. Creative Cloud Spaces упрощает принятие решений, совмещая в одном месте всё необходимое, в том числе файлы проекта, библиотеки и внешние ссылки. Это позволяет всем членам команды получать полный доступ к выполнению креативной работы с начала до конца. Платформа Spaces будет доступна на ПК и мобильных устройствах в Creative Cloud Web, к ней можно будет подключаться через Photoshop, Illustrator, Fresco и XD.

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Интеграция

Creative Cloud Canvas (на закрытом бета-тестировании): Canvas открывает новый уровень взаимодействия, позволяя командам совместно планировать, визуализировать и комментировать творческую работу в режиме реального времени исключительно через браузер. На этой платформе команды могут добавлять формы, текст, изображения и стикеры, а также прикреплять документы из приложений Creative Cloud. Это даёт возможность каждому участнику проекта одним кликом вносить быстрые правки в исходный файл через подходящую программу.

Кроме того, с помощью принципиально нового плагина Workfront для Photoshop креаторы могут учитывать контекст при совместной работе. На экране обновлений Workfront, встроенном в Photoshop, члены команды могут отслеживать задачи и проблемы, а также добавлять и просматривать комментарии к проекту.

Adobe поддерживает креаторов, позволяя подписчикам Creative Cloud монетизировать работы с помощью платных подписок на платформе Behance. При этом авторы полностью контролируют распространение контента, а подписки легко интегрируются в проекты и трансляции Behance, что позволяет креаторам резервировать любые работы для платных подписчиков. Adobe не устанавливает комиссию в пользу платформы — авторы получают 100% дохода от подписок.

Спустя два года после запуска программы Content Authenticity Initiative (CAI) компания Adobe предлагает миллионам потребителей собственную технологию установления авторства контента. Она стала доступна в Photoshop с появлением функции Content Credentials, работающей на базе CAI. Пользователи могут включить её в формате добровольного знакомства, чтобы прикреплять к своим изображениям данные о происхождении контента, в том числе информацию об авторе, истории изменений, времени и месте фотосъёмки.

Чтобы креаторы гарантированно получали вознаграждения за свою работу, Adobe подключила функцию Content Credentials к NFT-маркетплейсам для дальнейшего установления авторства. Кроме того, Adobe Stock будет автоматически прикреплять данные Content Credentials к загружаемым изображениям.

Все подписчики Creative Cloud (в том числе с тарифными планами для индивидуальных пользователей, студентов, команд, учебных заведений, государственных учреждений и бизнеса) уже сегодня могут установить обновления Creative Cloud для десктопного программного обеспечения. Кроме того, с сегодняшнего дня по всему миру стали доступны обновлённые мобильные приложения. Их можно загрузить в Apple App Store и Google Play Store.

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