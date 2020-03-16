В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2

В России состоялась первая транзакция в электронной коммерции с использованием стандарта безопасности Visa EMV 3D-Secure 2, банком-эмитентом в которой выступило Челябинвестбанк. Банк первым в стране запустил сервис 3-D Secure 2 для онлайн-платежей совместно со своим технологическим партнером, компанией «БПЦ Банковские технологии».

Протокол 3-D Secure применяется при осуществлении транзакций электронной коммерции до авторизации для подтверждения того, что транзакция инициирована подлинным владельцем счета. Таким образом он обеспечивает дополнительный уровень безопасности при обмене данными между продавцом, эмитентом карты и, при необходимости, потребителем. 3-D Secure в версии 1.0 был разработан компанией Visa 15 лет назад.

3-D Secure 2 – это версия протокола 3DS нового поколения от компании EMVCo. Она предусматривает адаптивный процесс оплаты в браузерах мобильных телефонов и в мобильных приложениях, возможность встраивать процесс аутентификации в приложения без перехода в браузер, а также возможность одобрения транзакции без ручного ввода данных и дополнительные методы аутентификации с помощью биометрии и токенов безопасности. Увеличенный объем данных о пользователях позволяет проводить верификацию без дополнительных запросов, что делает процесс онлайн-оплаты товаров и услуг более быстрым и удобным, и при этом безопасным.