Свет увидел ноутбук для подводных лодок на «Эльбрусах» с 3D-ускорителем

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В Ижевске разработан ноутбук ЗН-АРМ ДЛ на процессоре «Эльбрус 1С+» и с отечественной операционной системой. За счет улучшенной защиты от влаги и пыли он может эксплуатироваться на подлодках и кораблях ВМФ.



«Подводный» ноутбук

Ижевский институт комплексного приборостроения, входящий в состав АО «Ижевский мотозавод Аксион-холдинг», разработал ноутбук на базе процессора «Эльбрус 1С+». Лэптоп носит название «Защищенное переносное автоматизированное рабочее место должностных лиц» (ЗН-АРМ ДЛ), он предназначен для использования в том числе в комплексах связи подводных лодок и надводных кораблей ВМФ.

Также ЗН-АРМ ДЛ пригоден для эксплуатации в полевых условиях за счет своего бронированного корпуса. Помимо этого, он может использоваться в транспортных средствах различного назначения и даже в промышленных цехах в условиях сильных электромагнитных помех.

Спецификации ноутбука

Лэптоп ЗН-АРМ ДЛ выпускается в двух конфигурациях, различающихся диагоналями и разрешением дисплеев. Младшая версия комплектуется 15-дюймовым экраном с разрешением 1024х768 пикселей, а старшая – 17-дюймовым с 1280х1024 пикселей. В закрытом положении размеры 15-дюймового ноутбука составляют 380х350х90 мм при весе 13 кг, тогда как 17-дюймовая версия весит 15 кг, обладая габаритами 412х395х94 мм.

В ноутбуке заявлено наличие 16 ГБ оперативной памяти DDR3, а также дисковой подсистемы на базе твердотельных накопителей – по умолчанию используется штатный SSD на 120 ГБ, и дополнительно можно установить съемный SSD на 128 ГБ (в базовый комплект не входит). В обоих случаях используются носители в 2,5-дюймовом форм-факторе.

ЗН-АРМ ДЛ оснащен двумя (в младшей версии) или четырьмя (в старшей) портами USB 2.0, двумя гигабитными Ethernet, парой портов RS232, а также 3,5-миллиметровыми входами под наушники и микрофон. Поддержка USB 3.0 в данной модели не заявлена, как и модули беспроводной связи.

ЗН-АРМ ДЛ дополнен подсветкой клавиатуры, как современные гражданские ноутбуки

Система питания ноутбука представлена аккумулятором емкостью 10 000 мАч. По заявлениям производителя, такая АКБ при максимальной яркости дисплея и 100-процентной загрузке процессора способна обеспечить не менее 1,5 часа автономной работы. При этом потребляемая мощность ноутбука не превышает 75 Вт. Производитель также допускает возможность приобретения дополнительного элемента питания.

В качестве программного обеспечения для ЗН-АРМ ДЛ предложены три платформы – Astra Linux, ЗОСРВ (защищенная операционная система реального времени) «Нейтрино» и ОС «Эльбрус», которая с апреля 2019 г. находится в свободном доступе. Клавиатура ноутбука оснащена подсветкой и защищена от пыли, а небольших размеров тачпад имеет защиту от попадания влаги.

Бронированный корпус

ЗН-АРМ ДЛ отличается высокопрочным корпусом, за счет которого он весит, в зависимости от модификации, 13 или 15 кг. Он позволяет мобильному ПК выдерживать вибрации до 4 g, одиночные удары до 120 g и многократные удары до 15 g, а также перепады температур в пределах от -10 до +55 градусов Цельсия.

Основные возможности ЗН-АРМ ДЛ

Дополнительно в ЗН-АРМ ДЛ предусмотрена защита от влаги и пыли, в частности от соляного (морского) тумана с концентрацией до 5%. При этом, несмотря на толщину корпуса (толщина достигает 94 миллиметров), в нем нет места под активное охлаждение процессора – тепло от чипа отводится при помощи радиатора, без системы вентиляторов.

Другие бронированные ноутбуки на «Эльбрусах»

Процессор «Эльбрус 1С+» применяется и в других мобильных ПК российской разработки. Так в июле 2018 г. Ростех представил сверхпрочный ноутбук ЕС1866, который может использоваться силовыми структурами для решения различных задач управления и работы с секретной информацией в полевых условиях. Также ЕС1866 может применяться в гражданских целях – для решения задач промышленности, логистики, сельского хозяйства, оказания медицинской помощи вне медицинских учреждений и/или в условиях чрезвычайных ситуаций. ЕС1866, как и ЗН-АРМ ДЛ, может выдерживать экстремальные нагрузки, в том числе и мороз до -20 градусов Цельсия, но при этом он заметно более компактный – размеры 17-дюймовой версии составляют 413х340х80 мм.

Ноутбук ЕС1866 для силовиков

В июле 2018 г., как сообщал CNews, санкт-петербургский научно-производственный центр «Аквамарин» вышел на финальную стадию испытаний своего защищенного ноутбука на процессоре «Эльбрус 1С+» и окончательно определился со всеми его техническими параметрами. Ноутбук выпускается с операционной системой «Эльбрус» и совместим с ОС «Базальт», защищенной операционной системой реального времени «Нейтрино Э», а с 2019 г. — ОС Astra Linux. В нем установлено два отечественных твердотельных накопителя — компаний «Имотек» из Санкт-Петербурга и GS Nanotech из Калининграда. Они отделят друг от друга ОС и данные пользователя.

Творение научно-производственного центра «Аквамарин»

Ноутбук получил экран диагональю 15,6 дюймов с разрешением 1920х1080 точек, общий вес в пределах 10 кг, а также корпус с защитой от пыли, влаги, вибраций (2g в диапазоне частот от 1 до 60 Гц), ударов (механический одиночный удар до 50g) и перепады температур от -20 до +55 градусов Цельсия. Ноутбук работает до трех часов от двух сменных батарей.

Отечественный чип со встроенной графикой

Использующийся в качестве основы ноутбука для подлодок чип МЦСТ «Эльбрус 1С+» был выпущен в 2016 г. Он производится по 40-нанометровому техпроцессу (для сравнения, современные процессоры AMD – 7-нанометровые) и содержит одно вычислительное ядро с тактовой частотой до 1 ГГц.

В процессор встроен ускоритель 2D-графики (стандарт SVGA) MGA2, разработанный МЦСТ, плюс есть лицензированный 3D-ускоритель Vivante GC2500 с частотой 800 МГц. Пиковая производительность чипа – 24 Гфлопс при одинарной точности, 12 Гфлопс при двойной точности.

Процессор содержит 2 МБ кэш-памяти второго уровня (L2) и работает с оперативной памятью DDR3-1600 максимальным объемом 32 ГБ. Видеоподсистема поддерживает вывод изображения в Full HD на два независимых монитора или Quad HD на один экран.