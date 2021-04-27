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Oracle Hyperion Planning


27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования 2
21.09.2020 «Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС 2
27.11.2019 ГК «Корус консалтинг» вошла в топ-50 крупнейших поставщиков ИТ для банков 1
10.07.2019 «Славнефть» оптимизировала консолидированную отчетность по МСФО на базе Oracle Hyperion 1
19.02.2019 «КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan 1
02.07.2018 «КОРУС Консалтинг» модернизирует бюджетирование «Инвитро» с помощью платформы Anaplan 2
28.06.2018 «КОРУС Консалтинг» автоматизировал бюджетирование в ГК AsstrA 3
21.03.2018 «Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией 2
16.12.2016 «Глобус – Россия» автоматизировал управление бюджетом на основе Oracle Hyperion Planning 2
25.08.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning в «дочке» корпорации «Иркут» 3
22.06.2016 «Синимекс» завершила работы по автоматизации АХД Газпромбанка 1
19.02.2016 «Газпромнефть — смазочные материалы» автоматизирует бюджетирование на базе Oracle Hyperion Planning 4
16.02.2016 AT Consulting внедрила систему бюджетирования в «Дикси» на основе Oracle Hyperion Planning 2
28.01.2016 «Ланит» внедрил первую очередь системы планирования и отчетности в «Газпром нефти» 2
19.01.2016 «Корус Консалтинг» создал CRM-систему в сети строительных магазинов «Стройландия» 1
18.12.2015 ОАК автоматизировал систему консолидации финансовой отчётности по МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management 1
09.10.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал аналитическую отчетность в «Стройландии» на базе QlikView 1
30.09.2015 «Азбука Вкуса» оптимизировала ИТ-инфраструктуру на основе продуктов Oracle 3
21.09.2015 «Азбука Вкуса» модернизовала процессы бюджетного управления с помощью «Корус Консалтинга» 1
03.08.2015 «Зарубежнефть» оптимизировала процессы бюджетирования с помощью Oracle Hyperion Planning 2
20.02.2015 ТТК автоматизировала процессы бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning 3
26.01.2015 «Форс» провел аудит системы бюджетирования для «Такеда Россия-СНГ» 1
26.11.2014 «Корус Консалтинг» предложит клиентам облачное решение Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 2
24.09.2014 «Газпромбанк» автоматизировал бюджетное управление на базе Oracle Hyperion Planning 1
01.09.2014 «Лента» подвела итоги использования системы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning 2
07.07.2014 «Корус Консалтинг» автоматизировал подготовку управленческой отчетности для «Перно Рикар Русь» 2
03.07.2014 «Стройландия» автоматизировала бюджетирование на базе Oracle Hyperion Planning 4
01.07.2014 «Челябэнергосбыт» построил целевую ИТ-архитектуру с помощью «Борласа» 1
09.06.2014 «Энвижн Груп» внедрила систему бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning в «Геотек Холдинге» 2
09.06.2014 Промышленные системы управления в энергетике: опыт «Челябэнергосбыт» 2
25.04.2014 «Инвитро» автоматизировала процессы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning 3
23.04.2014 Мобильные приложения Oracle EPM доступны для iOS и Android 3
09.04.2014 ОАК унифицировала управленческий учет и бизнес-планирование в дочерних предприятиях на базе Oracle Hyperion Planning 2
20.03.2014 «Борлас» перевел финансовое планирование «Казцинка» на платформу Oracle Hyperion 1
26.02.2014 Oracle выпустила облачное EPM-решение для финансового планирования и бюджетирования 1
23.12.2013 CPM в агропромышленном секторе: опыт Группы «Черкизово» 1
23.12.2013 AT Consulting внедрила в группе «Черкизово» решение для бюджетирования и GAAP-отчетности 3
11.12.2013 Ключевые ИТ-проекты в авиаотрасли: фокус на клиенте 2
03.12.2013 «Вертолёты России» продолжают оптимизировать процессы бюджетного управления 1
05.07.2013 «Энвижн Груп» автоматизировала планирование в холдинге «Вертолеты России» 2

Публикаций - 93, упоминаний - 176

Oracle Hyperion Planning упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 8
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 6
Корус Консалтинг ГК 805 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
SAP SE 3215 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
Microsoft Corporation 11095 3
Ростелеком Дальсвязь 206 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Консист Бизнес Групп 58 2
Ростелеком ЦентрТелеком 192 2
Anaplan 37 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
ВолгаТелеком 218 2
Borlas Казахстан 3 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Инталев 168 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 311 1
Oracle Россия и СНГ 109 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 1
Ростелеком Связьинвест 697 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 1
Ланит ГК 1157 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
Addreality 36 1
Oracle Corporation 3350 1
Инвитро - Invitro 35 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Росгосстрах 182 1
Славнефть НГК 17 1
ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 1 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
Microsoft Excel 436 10
IBM Cognos BI 142 4
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 3
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 2
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 2
SAP MAP - SAP Merchandise and Assortment Planning 3 1
Oracle Siebel CRM Loyalty 12 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 9 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
SAP PO - SAP Price Optimization 2 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
SAP Enterprise Support - SAP Support Portal - Глобальная служба поддержки SAP 3 1
SAP Sybase 77 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Microsoft Office 1942 1
SQL - Язык программирования 434 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Android 10751 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
OpenText Documentum 190 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Apple iOS 5742 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Microsoft SQL Server 795 1
Microsoft Dynamics CRM 388 1
Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 8 1
Oracle Hyperion 74 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Прозоровский Василий 40 4
Тепляков Всеволод 7 2
Баранова Наталья 4 2
Хамидуллин Артур 5 2
Федоров Антон 8 1
Ильин Евгений 6 1
Велесевич Евгений 12 1
Сафронов Сергей 14 1
Путинцева Нина 2 1
Зеленя Татьяна 1 1
Серова Екатерина 1 1
Горянский Павел 15 1
Сологуб Денис 16 1
Урусов Алексей 4 1
Субботин Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 15
Восточная Европа 1679 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 7
Украина 3372 5
Казахстан - Республика 2632 4
Беларусь - Белоруссия 2090 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Европа 3759 2
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Япония 2788 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Сербия - Республика 129 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Армения - Республика 688 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1990 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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