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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle Hyperion Planning
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 93, упоминаний - 176
Oracle Hyperion Planning упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Инвитро - Invitro 35 2
|Газпромбанк - ГПБ 692 2
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
|Росгосстрах 182 1
|Славнефть НГК 17 1
|ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 1 1
|ТНК-ВР Холдинг 148 1
|Прозоровский Василий 40 4
|Тепляков Всеволод 7 2
|Баранова Наталья 4 2
|Хамидуллин Артур 5 2
|Федоров Антон 8 1
|Ильин Евгений 6 1
|Велесевич Евгений 12 1
|Сафронов Сергей 14 1
|Путинцева Нина 2 1
|Зеленя Татьяна 1 1
|Серова Екатерина 1 1
|Горянский Павел 15 1
|Сологуб Денис 16 1
|Урусов Алексей 4 1
|Субботин Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762986, в очереди разбора - 666675.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762986, в очереди разбора - 666675.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru