UC Unified communications Унифицированные коммуникации Интегрированные коммуникации Коммуникационные сервисы
Алексей Лагутин, Руководитель проектного внедрения, Mango Office "Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications" на конференции CNews "Облачные технологии 2022" 17 февраля 2022 года
UC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хомяков Сергей 41 16
|Шакиров Марат 38 15
|Малышев Александр 34 14
|Готальский Михаил 95 14
|Одинцов Дмитрий 98 14
|Соловенчук Александр 74 11
|Никифоров Николай 1172 10
|Романов Роман 16 10
|Тен Антон 23 9
|Шадаев Максут 654 9
|Герман Андрей 24 9
|Путин Владимир 2760 9
|Сельков Андрей 14 9
|Прянишников Николай 288 9
|Мочалов Юрий 15 8
|Горбунов Алексей 22 8
|Цой Иннокентий 21 8
|Серова Елена 319 8
|Свириденко Андрей 96 8
|Размахаев Сергей 42 8
|Лосев Сергей 46 8
|Долженко Евгения 12 8
|Иодковский Станислав 20 7
|Мацоцкий Сергей 179 7
|Евраев Михаил 243 7
|Соловьев Владимир 104 7
|Сиваков Юрий 9 7
|Богачев Игорь 178 7
|Солонин Виталий 89 7
|Егошин Сергей 14 7
|Лящ Михаил 42 7
|Бутенко Владимир 12 7
|Бетсис Павел 99 7
|Рассказов Сергей 38 7
|Орловский Виктор 350 7
|Мякишева Марина 84 7
|Ермолаев Артем 362 6
|Макаров Станислав 117 6
|Степанов Антон 57 6
|Кабанов Владимир 174 6
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