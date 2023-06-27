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UC Unified communications Унифицированные коммуникации Интегрированные коммуникации Коммуникационные сервисы

UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы

 

 

Алексей Лагутин, Руководитель проектного внедрения, Mango Office "Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications"  на конференции CNews "Облачные технологии 2022" 17 февраля 2022 года

 

 


27.06.2023 Унифицированные коммуникации 2023
19.12.2022 Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС
23.11.2022 Merlion и «Сател» объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций
16.02.2022 Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications
В теории 90% поездок можно заменить общением онлайн
28.09.2021 Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций?
27.07.2021 Росатом развивает собственную импортозамещенную платформу унифицированных коммуникаций
25.05.2021 Commvault представила платформу унифицированных интеллектуальных сервисов данных Intelligent Data Services
31.03.2021 Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro
09.03.2021 «Техносерв» модернизировал систему коммуникаций компании «Мирогрупп ресурсы»
18.01.2021 «Медицина» модернизировала систему связи на базе решений Avaya
21.12.2020 МТС открыла бизнесу доступ к облачному сервису для объединенных коммуникаций
15.10.2020 Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций
21.07.2020 Сергей Хомяков, Poly -

Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов
08.06.2020 «Белтел» помог «Ростелекому» объединить петербургские офисы в сеть Unified Communications
27.04.2020 Как выстраивать коммуникации между сотрудниками на удаленке
13.11.2019 Avaya представила новое решение для унифицированных коммуникаций и совместной работы
27.09.2019 Avaya запустила новые ЦОДы в регионах EMEA и APAC
21.08.2019 Avaya названа лидером в области унифицированных коммуникаций и совместной работы
08.07.2019 «Инфосистемы джет» провела модернизацию инфраструктуры
10.06.2019 «Манго Телеком» представил решение класса UCaaS
04.02.2019 Как обосновать расходы на унифицированные коммуникации
18.01.2019 Avaya представила новые настольные устройства с поддержкой UCaaS-платформ
05.12.2018 Решения Avaya – выбор клиентов по версии Gartner Peer Insights
25.10.2018 Avaya представила новые решения в области унифицированных коммуникаций и контакт-центров
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт»
02.07.2018 «Техносерв» сообщил о внедрении системы унифицированных коммуникаций для РСК «МиГ»
21.06.2018 Inline Technologies построила коммуникационную инфраструктуру в аэропорту «Симферополь»
17.04.2017 «Техносерв» внедрил систему унифицированных коммуникаций в московском представительстве НЛМК
20.10.2016 Новый Riverbed SteelCentral обеспечит мониторинг производительности приложений, унифицированных коммуникаций и конечных пользователей
04.10.2016 Panasonic представил новые UС-платформы серии KX-NSX для крупного бизнеса
15.08.2016 «ЕвроХим» использует унифицированные коммуникации от Avaya
13.05.2016 Softline модернизировала систему объединенных коммуникаций в ITPS
15.03.2016 «Техносерв» внедряет систему унифицированных коммуникаций на Новолипецком металлургическом комбинате
03.03.2016 Softline внедрила систему объединенных коммуникаций в «Группе ПСН»
11.02.2016 Avaya представила облачное решение для унифицированных коммуникаций и контакт-центров, ориентированное на средний бизнес
08.10.2015 Дин Дуглас, CEO Unify: Мы видим большое будущее для нашего бизнеса в России
09.07.2015 Dell выпустила новую версию Unified Communications Command Suite
25.05.2015 Аудиорешения Plantronics для Unified Communications сертифицированы для Skype for Business
12.05.2015 J’son & Partners Consulting исследовал российский рынок ВКС в сегменте B2G

Публикаций - 1592, упоминаний - 1724

UC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9615 296
Microsoft Corporation 23612 244
Cisco Systems 4896 199
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1006 140
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 388 102
Softline - Софтлайн 2118 71
IBM - International Business Machines Corp 9219 62
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6323 59
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10158 59
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 57
VMware 2154 56
SAP SE 4922 53
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2821 47
7088 47
Siemens AG - Siemens Group 2549 46
CommuniGate Systems - СталкерСофт 123 46
Oracle Corporation 6343 45
TrueConf - ТруКонф 319 45
Крок - Croc 1716 42
Nortel Networks 1295 41
1С-ИжТиСи 6402 41
Dell EMC 4931 40
HP Inc. 5568 38
Huawei 3539 37
Google LLC 11022 36
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 36
VideoMost - ВидеоМост 243 33
Orange S.A. - Orange Group 1028 32
Spirit DSP - Спирит Корп 454 32
IVA Technologies - ИВКС 115 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8103 29
Intel Corporation 11702 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1360 29
Ростех - Автоматика Концерн 1505 28
АйТи 1292 27
Apple Inc 11278 26
Yandex - Яндекс 5794 26
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1540 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 877 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4216 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5916 39
РЖД - Российские железные дороги 1643 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2433 20
Альфа-Банк 1608 20
Россети Ленэнерго 2365 19
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6663 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 850 13
Почта России ПАО 2017 13
Газпром ПАО 1167 13
Лента - Сеть розничной торговли 1728 11
Газпром нефть 507 10
МТС Трэвел - MTS Travel 13 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1867 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 8
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 18 7
Ростех - Вертолеты России 157 7
ГПБ - Газпромбанк 948 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 7
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 6
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 206 6
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 395 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1208 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 144 6
Открытие ФК - Росгосстрах 296 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 905 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 6
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 357 6
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 329 5
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 5
МКБ - Московский кредитный банк 430 5
ВТБ - ВТБ24 660 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 422 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 5
ПСБ - Промсвязьбанк 741 5
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 248 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18236 139
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9282 85
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10477 61
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2940 40
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1889 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2449 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3017 24
Президент Российской Федерации 3757 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3758 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2734 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4615 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2449 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2845 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2432 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 20
Федеральное казначейство России 1564 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1210 17
Судебная власть - Judicial power 2118 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1575 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1423 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1681 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 880 13
Верховный суд Российской Федерации 780 12
Правительство Москвы 2015 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3078 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1254 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2036 10
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 9
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1185 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 7
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 208 7
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 246 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 340 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 6
Администрация Президента РФ 984 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 17
4CIO 714 9
Российская Ассоциация Телемедицины 18 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 446 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 29 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 8 1
Электрокабель 8 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
Anglican Church of Australia - Англиканская церковь Австралии 1 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 1
Open Data Initiative 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54071 954
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79742 643
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Microsoft Office 365 867 48
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13246 178
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50381 136
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15261 91
Европа 21390 88
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17194 80
Россия - СФО - Новосибирск 3750 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15231 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6353 47
Германия - Федеративная Республика 12126 40
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2396 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13011 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2346 35
Казахстан - Республика 4886 31
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1407 29
Украина 7311 29
Земля - планета Солнечной системы 9821 26
Европа Восточная 3004 26
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 25
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2573 25
Россия - УФО - Екатеринбург 3354 24
Япония 13001 23
Африка - Африканский регион 3288 22
Ближний Восток 2666 22
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1119 21
Индия - Республика 5102 21
Азия - Азиатский регион 5006 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2346 19
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1155 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1439 19
Америка Северная 3114 18
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 966 18
Канада 4718 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2394 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1554 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1293 17
Россия - ЦФО - Липецкая область 435 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42280 364
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42477 283
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10607 197
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9370 165
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24403 162
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10917 158
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20813 134
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15269 124
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4677 115
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4978 114
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4222 112
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8365 101
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6170 89
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14254 81
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6940 77
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3499 66
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3961 65
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5283 62
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3258 60
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8933 59
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1992 58
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4601 55
Командировки - Системы управления командировками 705 55
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2498 52
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2709 48
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4215 48
Энергетика - Energy - Energetically 4413 48
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3073 45
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4045 44
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5237 42
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10047 42
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5462 40
Страхование - Страховое дело - Insurance 5214 39
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4459 38
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5041 38
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2609 37
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4569 36
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5771 35
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 776 34
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5292 34
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11021 18
91Mobiles 1711 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 574 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 806 5
TAdviser - Центр выбора технологий 309 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 677 3
Россия К - телеканал 27 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1275 3
CNews TV 747 3
Forbes - Форбс 641 2
Госрасходы - портал 61 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 2
Wired - Издание 225 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1250 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Flight International 64 2
9to5Mac 149 1
InformationWeek 234 1
Юность - радиостанция 33 1
ComputerWorld 146 1
Cosmopolitan 25 1
Intelligent Enterprise 27 1
Царьград - телеканал 20 1
Mash - telegram-канал 9 1
GQ 20 1
Newsbytes News Network 379 1
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Apps4All 26 1
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FT - Financial Times 1173 1
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Thomson Reuters - Рейтер 5782 1
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Frost & Sullivan 201 15
Forrester Research 812 15
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 941 11
Wainhouse Research 40 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 533 10
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Juniper Research 505 6
Synergy Research Group 40 4
Markets&Markets Research 105 3
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Fortune Global 100 139 3
Vanson Bourne 48 3
Gartner Magic Quadrant Meeting Solutions 2 2
ZK Research 8 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
Infonetics Research 50 2
IHS Infonetics Research 90 2
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Aragon Research 5 2
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Dell'Oro Group 37 1
Интерфакс-100 18 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 1
Cisco Workforce of the Future 2 1
Current Analysis 24 1
Gartner - Dataquest 348 1
ITResearch 115 1
Datamonitor 83 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Davies Hickman Partners 1 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 1
Infogence Global Research 2 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 91 1
Gartner - AMR Research 48 1
РАН - Российская академия наук 1808 10
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 588 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1296 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 488 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 134 7
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 175 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 39 4
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 135 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 165 3
ИРИ - Институт развития интернета 115 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 668 3
РУДН - Российский университет дружбы народов 60 3
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 2
УДГУ - Удмуртский государственный университет 24 2
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 8 2
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 32 2
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 7 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 61 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 40 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 19 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 137 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 203 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 219 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 2
Avaya Online University 3 2
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 957 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 7
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 6
CeBIT 461 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 4
CNews APPWards 36 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 3
Cisco Expo 22 3
Правительство РФ - Премии 19 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 3
GITEX Technology Week - Выставка 20 2
Электрические сети - международный форум 95 2
IT&Security Forum 10 2
VMworld 29 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
CiscoLive! 10 2
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 18 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 31 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 16 1
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CCWF - Call Center World Forum 17 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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