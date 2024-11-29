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MANGO OFFICE возглавил рейтинг унифицированных коммуникаций (UC) 2024 от CNews

Компания стала лидером по экосистемному подходу к организации коммуникаций в компаниях

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Рейтинг унифицированных коммуникаций 2024. Экосистемный подход. Данные CNews

Аналитики сравнивали IT-продукты по следующим критериям: возможности экосистемы, базовые возможности и универсальность.

В основе рейтингов IT-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, тем выше место провайдера в рейтинге.

В ТОП-5 лидеров также вошли платформы IVA ONE, ПРОТЕЙ-Юником, MCN Telecom и МиниКом.

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Рейтинг унифицированных коммуникаций 2024. Экосистемный подход. Данные CNews
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Цифровизация

MANGO OFFICE четыре года подряд возглавляет рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии от CNews. А по итогам 2024 года, согласно прогнозам аналитиков, возглавит рынок унифицированных коммуникаций.

50 000+ российских компаний используют цифровые продукты экосистемы MANGO OFFICE. Среди них: ВкусВилл, М.Видео, Роза Хутор, Доброфлот, VALO и Унистрой.

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