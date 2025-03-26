САТЕЛ представит экосистему решений для корпоративной связи на конференции CNews «Унифицированные коммуникации 2025»

САТЕЛ, российский разработчик высокотехнологичных решений в сфере бизнес-коммуникаций и цифровых экосистем промышленных предприятий, примет участие в отраслевой конференции CNews «Унифицированные коммуникации 2025», в рамках которой представит экосистему UC-решений как новый стандарт корпоративной связи.

Экосистема унифицированных коммуникаций САТЕЛ включает в себя как традиционные коммуникационные сервисы (голосовая и видеосвязь, корпоративный мессенджер, ВКС), систему записи и речевой аналитики для контроля качества работы сотрудников и повышения уровня обслуживания клиентов (контакт-центр, гарантированное оповещение, мониторинг), так и оборудование собственного производства для организации телефонной, громкоговорящей и оперативно-диспетчерской связи.

Все компоненты функционируют как единая система, что не только улучшает пользовательский опыт, но и облегчает синхронизацию решений между собой, масштабирование системы и предоставляет мгновенный доступ к информационным ресурсам.

«Наше решение для унифицированных коммуникаций выходит далеко за рамки классической телефонии, — отмечает Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании САТЕЛ. — Продукта такого масштаба на российском рынке еще не было. Мы убеждены, что наша экосистема представляет собой будущее технологий корпоративных коммуникаций и открывает пользователям новые перспективы для развития, цифровизации и масштабирования бизнеса».

О ключевых преимуществах и возможностях экосистемы унифицированных коммуникаций САТЕЛ расскажет Роман Романов в рамках деловой программы конференции CNews «Унифицированные коммуникации 2025».