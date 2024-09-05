Merlion и СБК подписали договор о дистрибуции платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro

Компания Merlion и «Система Безопасных Коммуникаций» (СБК), разработчик универсального ПО для обеспечения коммуникаций и инструментов совместной работы, объявили о подписании дистрибьюторского договора. Таким образом, Merlion становится официальным дистрибьютором программного продукта СБК – CommuniGate Pro.

CommuniGate Pro – платформа унифицированных коммуникаций, обеспечивающая коммуникации и инструменты совместной работы в организации заказчика вне зависимости от ее размера, сферы деятельности, используемого общесистемного ПО, наличия или отсутствия собственных вычислительных мощностей. CommuniGate Pro предоставляет пользователям все виды информационного обмена: это электронная почта, мессенджер, передача файлов, традиционная или IP-телефония, видеоконференцсвязь, включая сервисы для организации колл-центров. Благодаря особенностям архитектуры требования к аппаратной среде минимальны, а возможностями масштабирования практически не ограничены. CommuniGate Pro обеспечивает беспрецедентную безопасность цифровых коммуникаций, сертифицирован ФСТЭК России и зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«CommuniGate Pro – один из тех отечественных программных продуктов, которые благодаря выдающимся техническим характеристикам и исчерпывающей функциональности доказали конкурентоспособность задолго до импортозамещения. С наступлением же новой эпохи актуальность CommuniGate Pro стала очевидной: исходный код разработан и хранится в России, пользователям обеспечена поддержка 24/7 на русском языке, продукт непрерывно развивается с учётом опыта эксплуатации и потребностей заказчиков. Сотрудничество с такой компанией как Merlion для нас важно и необходимо – оно обеспечивает новые возможности настоящим и будущим пользователям CommuniGate Pro», – сказал генеральный директор компании СБК Дмитрий Старовойтов.

«Отечественные программные решения очень востребованы сегодня на российском рынке. Платформу CommuniGate Pro многие знают, используют, она закрывает множество потребностей в области корпоративных коммуникаций, может использоваться в тех проектах, где отечественное происхождение продукта обязательно. Будущее нашего сотрудничества с СБК оцениваем как перспективное – для этого будем активно работать с партнерами и их заказчиками, помогать им в их проектной деятельности», – отметил директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion Михаил Степанюк.