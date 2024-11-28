Market.CNews опубликовал рейтинг унифицированных коммуникаций 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг унифицированных коммуникаций 2024. Аналитики провели анализ технических характеристик, доступности и универсальности продуктов компаний, представленных на российском рынке.

Унифицированные коммуникации (Unified Communications, UC) представляют собой комплексную систему связи, которая объединяет различные виды диалога — голосовые звонки, видеоконференции, обмен мгновенными сообщениями, электронную почту, совместную работу над документами и другие средства взаимодействия.

Основная цель унифицированных коммуникаций заключается в повышении эффективности бизнес-процессов за счет упрощения доступа к информации и улучшения взаимодействия между сотрудниками, партнерами и клиентами независимо от их местоположения и используемых устройств. Подробности — в обзоре по унифицированным коммуникациям 2024.

Перейти к обзору по унифицированным коммуникациям 2024

Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Общие вопросы. Функционал. Типы коммуникаций. Безопасность. Приложения для различных ОС. Форматы поставки ПО. Наличие тестового периода. Стоимость.

© AllaSerebrina / Фотобанк Фотодженика Унифицированные коммуникации представляют собой комплексную систему связи, которая объединяет различные виды диалога

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

Перейти к рейтингу унифицированных коммуникаций 2024

Лидером рейтинга признано решение VK Workspace от компании VK Tech. Это единственная платформа, которая объединяет все необходимые виды коммуникаций, обладает широкими возможностями, высокими параметрами безопасности. Тестовый период — 30 дней, уровень цен — низкий.

На втором месте — МиниКом от компании «Информтехника и Связь», на третьем — eXpress от «Анлимитед Продакшен».

Источник: Market.CNews. Полная версия

Предложения на рынке унифицированных коммуникаций были дополнительно проанализированы на предмет экосистемного подхода и степени развития сопутствующих сервисов.

В плане экосистемности лидером признано решение MANGO OFFICE. Для него характерны развитые возможности по коммуникациям, наличие отраслевых решений, широкие функции речевой аналитики.

Таблица 2. Унифицированные коммуникаций 2024: экосистемный подход Место Компания Платформа Сумма баллов 1 MANGO OFFICE MANGO OFFICE 477 2 ИВА (IVA Technologies) IVA ONE 466 3 ГК ПРОТЕЙ ПРОТЕЙ-Юником (UC) 408 4 MCN Telecom MCN Telecom 396 5 Информтехника и Связь МиниКом 362

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Унифицированные коммуникации 2024. Рейтинг платформ. Структура баллов Подробнее: Обзор Унифицированные коммуникации 2024 Функциональность Безопасность Универсальность Стоимость 252 104 114 91 212 104 114 123 212 104 114 103 264 86 106 58 228 68 94 75 208 86 114 55 176 68 83 77 196 68 54 75 176 18 83 57 248 36 36

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Унифицированные коммуникации 2024. Экосистемный подход. Структура баллов Подробнее: Обзор Унифицированные коммуникации 2024 Возможности экосистемы Базовые возможности Универсальность 275 112 90 216 144 106 264 96 48 226 96 74 136 112 114 131 112 114 110 128 114 100 96 98 112 114 58 128

Перейти к обзору по унифицированным коммуникациям 2024

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «УК» в теме письма.