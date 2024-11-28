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Market.CNews опубликовал рейтинг унифицированных коммуникаций 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг унифицированных коммуникаций 2024. Аналитики провели анализ технических характеристик, доступности и универсальности продуктов компаний, представленных на российском рынке.

Унифицированные коммуникации (Unified Communications, UC) представляют собой комплексную систему связи, которая объединяет различные виды диалога — голосовые звонки, видеоконференции, обмен мгновенными сообщениями, электронную почту, совместную работу над документами и другие средства взаимодействия.

Основная цель унифицированных коммуникаций заключается в повышении эффективности бизнес-процессов за счет упрощения доступа к информации и улучшения взаимодействия между сотрудниками, партнерами и клиентами независимо от их местоположения и используемых устройств. Подробности — в обзоре по унифицированным коммуникациям 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Общие вопросы.
  2. Функционал.
  3. Типы коммуникаций.
  4. Безопасность.
  5. Приложения для различных ОС.
  6. Форматы поставки ПО.
  7. Наличие тестового периода.
  8. Стоимость.

© AllaSerebrina / Фотобанк Фотодженика
Унифицированные коммуникации представляют собой комплексную систему связи, которая объединяет различные виды диалога

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признано решение VK Workspace от компании VK Tech. Это единственная платформа, которая объединяет все необходимые виды коммуникаций, обладает широкими возможностями, высокими параметрами безопасности. Тестовый период — 30 дней, уровень цен — низкий.

На втором месте — МиниКом от компании «Информтехника и Связь», на третьем — eXpress от «Анлимитед Продакшен».

Таблица 1. Топ-5 Унифицированных коммуникаций 2024

Место Компания Платформа Сумма баллов
1 VK Tech VK WorkSpace 561
2 Информтехника и Связь МиниКом 553
3 Анлимитед Продакшен eXpress 533
4 ИВА (IVA Technologies) IVA ONE 514
5 MANGO OFFICE MANGO OFFICE 465

Источник: Market.CNews. Полная версия

Предложения на рынке унифицированных коммуникаций были дополнительно проанализированы на предмет экосистемного подхода и степени развития сопутствующих сервисов.

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Облачные тренды

В плане экосистемности лидером признано решение MANGO OFFICE. Для него характерны развитые возможности по коммуникациям, наличие отраслевых решений, широкие функции речевой аналитики.

Таблица 2. Унифицированные коммуникаций 2024: экосистемный подход

Место Компания Платформа Сумма баллов
1 MANGO OFFICE MANGO OFFICE 477
2 ИВА (IVA Technologies) IVA ONE 466
3 ГК ПРОТЕЙ ПРОТЕЙ-Юником (UC) 408
4 MCN Telecom MCN Telecom 396
5 Информтехника и Связь МиниКом 362

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Унифицированные коммуникации 2024. Рейтинг платформ. Структура баллов

Подробнее: Обзор Унифицированные коммуникации 2024

Функциональность
Безопасность
Универсальность
Стоимость
252
104
114
91
212
104
114
123
212
104
114
103
264
86
106
58
228
68
94
75
208
86
114
55
176
68
83
77

196
68
54
75
176
18
83
57
248
36
36

Источник: Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Унифицированные коммуникации 2024. Экосистемный подход. Структура баллов

Подробнее: Обзор Унифицированные коммуникации 2024

Возможности экосистемы
Базовые возможности
Универсальность
275
112
90
216
144
106
264
96
48

226
96
74
136
112
114
131
112
114
110
128
114
100
96
98
112
114
58
128

Источник: Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Перейти к обзору по унифицированным коммуникациям 2024

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «УК» в теме письма.

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