Market.CNews опубликовал рейтинг унифицированных коммуникаций 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг унифицированных коммуникаций 2024. Аналитики провели анализ технических характеристик, доступности и универсальности продуктов компаний, представленных на российском рынке.
Унифицированные коммуникации (Unified Communications, UC) представляют собой комплексную систему связи, которая объединяет различные виды диалога — голосовые звонки, видеоконференции, обмен мгновенными сообщениями, электронную почту, совместную работу над документами и другие средства взаимодействия.
Основная цель унифицированных коммуникаций заключается в повышении эффективности бизнес-процессов за счет упрощения доступа к информации и улучшения взаимодействия между сотрудниками, партнерами и клиентами независимо от их местоположения и используемых устройств. Подробности — в обзоре по унифицированным коммуникациям 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Общие вопросы.
- Функционал.
- Типы коммуникаций.
- Безопасность.
- Приложения для различных ОС.
- Форматы поставки ПО.
- Наличие тестового периода.
- Стоимость.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга признано решение VK Workspace от компании VK Tech. Это единственная платформа, которая объединяет все необходимые виды коммуникаций, обладает широкими возможностями, высокими параметрами безопасности. Тестовый период — 30 дней, уровень цен — низкий.
На втором месте — МиниКом от компании «Информтехника и Связь», на третьем — eXpress от «Анлимитед Продакшен».
Таблица 1. Топ-5 Унифицированных коммуникаций 2024
|Место
|Компания
|Платформа
|Сумма баллов
|1
|VK Tech
|VK WorkSpace
|561
|2
|Информтехника и Связь
|МиниКом
|553
|3
|Анлимитед Продакшен
|eXpress
|533
|4
|ИВА (IVA Technologies)
|IVA ONE
|514
|5
|MANGO OFFICE
|MANGO OFFICE
|465
Источник: Market.CNews. Полная версия
Предложения на рынке унифицированных коммуникаций были дополнительно проанализированы на предмет экосистемного подхода и степени развития сопутствующих сервисов.
В плане экосистемности лидером признано решение MANGO OFFICE. Для него характерны развитые возможности по коммуникациям, наличие отраслевых решений, широкие функции речевой аналитики.
Таблица 2. Унифицированные коммуникаций 2024: экосистемный подход
|Место
|Компания
|Платформа
|Сумма баллов
|1
|MANGO OFFICE
|MANGO OFFICE
|477
|2
|ИВА (IVA Technologies)
|IVA ONE
|466
|3
|ГК ПРОТЕЙ
|ПРОТЕЙ-Юником (UC)
|408
|4
|MCN Telecom
|MCN Telecom
|396
|5
|Информтехника и Связь
|МиниКом
|362
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Унифицированные коммуникации 2024. Рейтинг платформ. Структура баллов
Подробнее: Обзор Унифицированные коммуникации 2024
Источник: Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
Унифицированные коммуникации 2024. Экосистемный подход. Структура баллов
Подробнее: Обзор Унифицированные коммуникации 2024
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