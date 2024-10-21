«Русский Свет» перевел всех сотрудников на коммуникационные сервисы от VK WorkSpace

Официальный дистрибьютор производителей электротехники «Русский Свет» перевел 5 тыс. сотрудников на коммуникационную платформу от VK Tech. При поддержке ГК MONT и ИТ-интегратора 2Brains компания получила доступ к облачным сервисам VK WorkSpace: корпоративной почте, мессенджеру, а также файловому хранилищу с редактором документов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Команде «Русского Света» требовалось облачное решение, которое позволило бы снизить затраты на оборудование и обеспечило бы надежный уровень сервиса. Также было важно наличие у вендора распределенных дата центров на территории России. Дистрибьюторы MONT и ИТ-интегратору 2Brains помогли «Русскому Свету» остановить свой выбор на комплексном SaaS-решении от VK WorkSpace. За две недели партнеры вместе с техническими специалистами VK Tech перевели весь штат компании на новую платформу, не останавливая при этом бизнес-процессы. В рамках перехода сотрудникам была подключена корпоративная почта с календарем и адресной книгой, облачное хранилище со встроенным онлайн-редактором документов, корпоративный мессенджер.

«Перед нами стояла важная задача по выбору российского решения, которое будет обеспечивать непрерывность работы почты и безопасность корпоративных коммуникаций. Более 200 тыс. писем отправляется нашими сотрудниками ежедневно. Поэтому для эффективной работы нам была необходима бизнес-почта с неограниченным объемом ящика, простым интерфейсом, расширенными настройками безопасности и гибкими настройками администрирования», — сказал начальник управление по инфраструктуре информационных технологий «Русского Света» Алексей Савченко.

«Мы оказываем профессиональные услуги по выбору облачных сервисов и поддерживаем клиента на всех этапах миграции. Для «Русского Света» нам удалось вместе с экспертами VK Tech в кратчайшие сроки настроить биллинг системы. Если заказчик в будущем по мере масштабирования бизнеса решит увеличить количество пользователей, то у него будет возможность сделать это достаточно оперативно», — отметил генеральный директор 2Brains Александр Чеглаков.

«Более 25 лет мы развиваем коммуникационные сервисы и накопили опыт в создании надежных решений для клиентов в разных отраслях. Корпоративная почта остается важным каналом коммуникаций для бизнеса. Мы делаем все, чтобы предоставить безопасное решение, которое отвечает требованиям заказчика и максимально бесшвоно встраивается в его текущие ИТ-инфраструктуру и инфраструктуру информационной безопасности», — отметил коммерческий директор VK WorkSpace Антон Тен.