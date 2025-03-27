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Савченко Алексей
Савченко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4028 1
|VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 265 1
|MONT - МОНТ 149 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8810 1
|Русский свет - Электросистем - РС Тех 21 1
|ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
|VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 143 1
|Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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