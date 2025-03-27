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Савченко Алексей


27.03.2025 билайн бизнес помогает автоматизировать производство и управление в крупнейшем рыболовецком хозяйстве Камчатки 1
21.10.2024 «Русский Свет» перевел всех сотрудников на коммуникационные сервисы от VK WorkSpace 1
14.10.2022 На Камчатке протестировали спасательный девайс для туристов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Савченко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4028 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 265 1
MONT - МОНТ 149 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8810 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 21 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 373 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2554 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7239 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1968 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 284 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28086 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2990 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1076 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8564 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 143 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 1
Меркушева Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 950 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11050 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6394 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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