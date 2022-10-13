На Камчатке протестировали спасательный девайс для туристов

Оператор «билайн» и компания «Вендзор» протестировали на сети оператора в Камчатском крае разработанное в России устройство для туристов. Оно определяет местоположение без спутниковой связи с точностью до 10 метров и позволяет передавать сигнал бедствия из удаленных и труднодоступных мест региона сразу в службу «112».

Система «Вендзор», разработанная после ухода с российского рынка крупного оператора спутниковой связи, передает информацию в радиусе до 55 км. В основе устройства – высокочастотные датчики, позволяющие отслеживать местоположение. С его помощью можно отправить текстовое сообщение, уникальный идентификатор и координаты пользователя. Ранее устройство уже тестировали во время массового восхождения на Авачинский вулкан, однако тогда информация передавалась не в 112, а на пульт компании «Вендзор».

Тестирование устройства в сети сотового оператора проходило с передачей данных условно пропавших людей в ситуационный центр. Туристы отправили сигнал, находясь на расстоянии более 20 км от вышки «билайн», на которой был установлен передатчик «Вендзор». К условно потерявшимся туристам была выдвинута мобильная группа с беспилотником, на котором был установлен датчик-ретранслятор. Благодаря беспилотнику удалось установить точное местоположение группы. В течение 15 минут данные, необходимые для спасения пропавших людей, были переданы на передатчик «Вендзор», а далее с помощью сети «билайн» информация была направлена в условный центр 112. При этом стоит отметить, что для поисков не всегда используются беспилотники – в менее сложных условиях «Вендзор» передает достаточно точные данные напрямую.

Как показало новое тестирование, с помощью инфраструктуры «билайна» устройство сможет передавать информацию о местонахождении человека напрямую в службу спасения, что потенциально позволяет сократить время реагирования.

Алексей Савченко, директор Камчатского отделения «ВымпелКом»: «Запуск работы устройства на нашей сети – это действительно инновационное решение, раньше такого не делал никто. Устройство, разработанное «Вендзором», заинтересовало нас, поскольку это сотрудничество стало логичным продолжением работы билайн по развитию технологий для спасения людей. Как известно, билайн более 10 лет сотрудничает с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», работая над технологической инфраструктурой поисков: от горячей линии и смс-информирования до использования бигдаты и нейросетей для анализа присутствия людей на снимках с дронов. Кроме того, мы работали и продолжаем работать над развитием сети и увеличением покрытия в Камчатском крае, чтобы абоненты могли оставаться на связи с близкими в различных ситуациях».

Дарья Меркушева, директор компании «Вендзор»: «С каждым годом турпоток на Камчатку растет – в сезон сюда приезжают тысячи туристов за «дикой» природой. Именно природа и становится источником различных ситуаций, в которых туристу необходимо сообщить о себе, о своем местонахождении, в том числе в экстренные службы. Тестирование системы «Вендзор» на сети билайн показало хорошие результаты: мы смогли в реальном времени установить связь с потерявшимися туристами и передать их данные в ситуационный центр».

«Вендзор» – уникальная российская разработка, созданная как средство связи для туристов и отслеживания их местоположения. Ранее правительство края сообщало, что данная инициатива имеет стратегическое значение из-за ситуации на рынке спутниковой связи.■