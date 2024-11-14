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UC-платформа DION расширяет возможности подключения к конференциям

Платформа корпоративных коммуникаций DION развивает доступность сервиса для пользователей, у которых нет возможности подключиться к онлайн-встрече через интернет. Технологическим партнером решения выступил «Ростелеком» — провайдер обеспечит возможность присоединяться к конференциям, используя сеть связи общего пользования, в том числе стандарт сотовой связи (GSM). Об этом CNews сообщили представители холдинга «Т1».

Совместная работа команд «Ростелекома» и DION повысит отказоустойчивость и гибкость продукта, а развитый технологический потенциал и цифровая экспертиза телеком-оператора позволят UC-платформе сделать функцию доступной для большего числа клиентов. Возможность будет полезна в случае отсутствия стабильного уровня интернет-сигнала — например, в дороге или за городом.

GSM — глобальный стандарт мобильной цифровой связи, который поддерживается всеми современными операторами и моделями телефонов, обеспечивает хорошее качество приема при слабом покрытии и сохраняет малый уровень индустриальных помех. Теперь за обеспечение GSM-связи с платформой DION будет отвечать развитая инфраструктура «Ростелекома». Решение позволяет подключаться к конференции не только посредством интернет-соединения, но и с помощью сотовой связи. При этом участвовать в звонке могут пользователи веб-версии и приложения DION, а также обладатели мобильных и стационарных номеров.

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«Платформой DION пользуются крупнейшие российские компании, сотрудники и филиалы которых могут находиться в самых удаленных местах страны. Возможность подключиться к конференции без доступа в интернет — важная и востребованная функция. Мы уверены, что партнерство с «Ростелекомом» обеспечит ее стабильность, а также упростит дальнейшее развитие и масштабирование продукта», — отметил Александр Синдеев, коммерческий директор платформы корпоративных коммуникаций DION (холдинг «Т1»).

DION представляет собой платформу корпоративных коммуникаций и подходит как небольшим компаниям, так и крупному бизнесу с производствами или филиалами по всей стране. На текущий момент на виртуальной встрече может быть до 5000 равноправных участников, нет ограничений по количеству комнат или длительности переговоров. Сервис можно использовать как полноценную стриминговую платформу для онбординга, передачи знаний и т.д. Внутри имеется встроенный плеер, аналитика просмотров, возможность оставлять комментарии. Уже появилась возможность совершать звонки p2p в DION, в приложении стала доступна адресная книга.

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