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Цифровизация Внедрения
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МТС Exolve предоставил коммуникационные сервисы amoCRM

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрил коммуникационные сервисы для amoCRM, системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

В рамках сотрудничества МТС Exolve подключил виртуальную АТС для управления телефонными звонками как внутри компании, так и с внешними аудиториями, а также предоставил сервис «Авторизованный вызов», который позволяет отображать название компании на смартфоне клиентов.

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«Виртуальная АТС от МТС Exolve предоставляет более 40 инструментов для повышения эффективности клиентских коммуникаций: от маршрутизации звонков и автоматизации обработки обращений до интеграции с другими ИТ-системами, — сказал директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас. — В комплексе с услугой «Авторизованный вызов» это обеспечит сотрудникам amoCRM более комфортное и результативное общение с клиентами».

«Внедрение современных цифровых решений является необходимым условием для успешного развития на рынке, — отметил операционный директор amoCRM Роман Качко. — Благодаря возможностям виртуальной АТС и сервису идентификации вызовов мы не только оптимизируем бизнес-процессы, но и совершенствуем обслуживание клиентов».

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