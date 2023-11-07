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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon

 

“Мы требуем мира!» За мир и дружбу народов. Корецкий В., 1950 год. “Мы требуем мира!» За мир и дружбу народов. Корецкий В., 1950 год.
«На страже мира!», 1948 Худ. В. Корецкий «На страже мира!», 1948 Худ. В. Корецкий
«Миру-мир!» Художник Вениамин Брискин, 1952 г. «Миру-мир!» Художник Вениамин Брискин, 1952 г.
«Мир детям!» Антивоенный плакат о предстоящем будущем советских детей. Владимиров К. В., 1955 год. «Мир детям!» Антивоенный плакат о предстоящем будущем советских детей. Владимиров К. В., 1955 год.
Плакат Не надо войны! Художник Виктор Иванов. СССР, 1962 год. Плакат Не надо войны! Художник Виктор Иванов. СССР, 1962 год.
Решетников Б.А., 1966 г. Решетников Б.А., 1966 г.
“Мы требуем мира!» За мир и дружбу народов. Корецкий В., 1950 год.


07.11.2023 Персональные данные военных США открыто продаются в интернете по 12 центов за запись. Власти бессильны

ША) обнаружили, что в интернете можно почти открыто приобрести подробную информацию об американских военных, пишет The Register. Эти сведения продаются настолько дешево, что даже оптовая закупк
30.10.2023 В Якутии создают подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ 

ия». Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Идея формирования специализированного подразделения для обучения и работы с беспилотными летательными аппаратами на базе инженерных войск Вооруженных Сил России появилась в мае 2023 г. Летом 2023 г. группа из первых инструкторов республики проходила обучение в зоне СВО, знакомясь с передовым опытом и актуальными методиками.
13.10.2023 Сотрудников ИТ-компаний насильно призывают в армию, несмотря на отсрочку. Кто виноват

принудительному призыву ИТ-шника в армию может привести целый ряд факторов – недостоверные данные в военных списках, неправильное классифицирование сотрудниеков и многое другое. Иногда сами ИТ-
27.09.2023 Dark River — новая группировка, атакующая российский ОПК, создала высокотехнологичный бэкдор: исследование Positive Technologies

ожение недостаточно. Это является необходимым условием для отработки эксплойта. Похожие письма, содержащие документы с эксплойтами для уязвимости CVE-2021-40444, рассылались на российские предприятия ОПК в августе-сентябре 2022 г. Например, злоумышленники намеренно использовали в тексте документа неконтрастный шрифт. Чтобы его прочитать, пользователь менял цвет шрифта, запуская режим редакт
05.09.2023 Электронная отрасль России просит отсрочку от армии для всех радиоэлектронщиков, участвующих в гособоронзаказе

Правительство распространить отсрочку от призыва на военную службу для критически важных специалистов абсолютно всех радиоэлектронных предприятий, входящих в реестр оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Письмо с этой просьбой АРПЭ в конце августа 2023 г. направила министру промышленности и торговли Денису Мантурову (копия есть в распоряжении CNews). Необходимость отсрочки в документе объ
17.08.2023 Китай рушит рынок. Галлий для производства чипов и оружия подорожал на 50% за две недели из-за санкций против США

авших ответом на санкции США, направленные на уничтожение китайской ИТ-отрасли. И галлий, и германий используются в производстве полупроводников, а также это неотъемлемое сырье для выпуска различного военного оборудования. Галлий, например, применяется в радарах ВМФ на кораблях для противовоздушной и противоракетной обороны, а также в армии и морской пехоте в наземных радарах для обнаружени
11.08.2023 Армия самой населенной страны мира переходит с Windows на «клон» Linux Ubuntu

ОС для военных Министерство обороны Индии планирует перевести принадлежащие ему компьютеры, работающие под управлением Microsoft Windows, на национальную операционную систему Maya OS, пишет Indian Exp
30.05.2023 Украина обстреляла российский завод, производящий стекла для iPhone и Apple Watch

ства других часов – умных и классических. Как пишет «Брянск Today», для обстрела российских заводов солдаты ВСУ использовали 152-миллиметровые снаряды. По цехам их было выпущено около 30, в рез
24.05.2023 В России создадут реестр ИБ-компаний, которые будут наиболее важны в военное время

т перечень организаций, которые аккредитованы ФСТЭК или имеют лицензии России, осуществляют деятельность по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации и прекращение работы которых в военное время создаст предпосылки для нарушения устойчивого функционирования информационной инфраструктура Российской Федерации"», — говорится в указе. Представители ФСТЭК не ответили на запрос
21.04.2023 Из программистов в полковники. США радикально меняют метод привлечения ИТ-шников в армию

Армии нужны ИТ-шники Армия США решила полностью пересмотреть принципы пополнения рядов своих ИТ-специалистов. Перв
14.03.2023 ИИ создал проект для китайского военного корабля в 300 раз быстрее, чем это делают люди

олне готов для решения производственных задач, и это может значительно ускорить строительство новых военных судов. Это может быть плохой новостью для государств, у которых с Китаем натянутые от
13.01.2023 Пентагону запретили покупать за $400 млн очки Microsoft HoloLens, потому что у военных от них головная боль и тошнота

Как отмечает Bloomberg, результаты оказались отрезвляющими. Применение IVAS вызывало у американских военных головные боли, усталость глаз и тошноту. Среди более чем 80% тех, кто столкнулся с эт
28.12.2022 На eBay за копейки и с международной доставкой проданы отпечатки пальцев террористов и секретных агентов США

йствительно доставили ему домой в Гамбурге (Германия). Она была отправлена из США. Небольшой прибор военного назначения может рассекретить тысячи человек по всему свету SEEK II – это небольшое

01.12.2022 «Ростелекому» выдадут 2,5 миллиарда на подключение военкоматов к интернету

Затраты на подключение военкоматов к интернету Подключение военных комиссариатов к широкополосному доступу в интернет (ШПД) обойдется федеральному бюджету в 2,515 млрд руб. Соответствующие расходы на период 2019-2024 гг. заложены в федеральный проект «
25.11.2022 Военно-морские силы США ограбили разработчика ПО на $600 миллионов

ыла установлена, по самым скромным подсчетам, на 558,5 тыс. компьютеров. Точное количество пиратских копий BS Contact Geo на компьютерах ВМС США подсчитать невозможно, так как разработчики по просьбе военных отключили функцию их отслеживания еще в 2014 г. В Bitmanagement не сомневаются, что их может быть гораздо больше, нежели 558,5 тыс. Военные задолжали сотни миллионов долларов Bitmanagem
14.11.2022 Российское ПО тайно наводнило армию США. Код пугающего Америку авторства содержится в тысячах приложений

ом Pushwoosh внутри пользовались американские солдаты при прохождении боевой подготовки на одной из военных баз на территории США. В американской армии утверждают, что не используют данное ПО с
14.11.2022 Красный Крест надеется, что его цифровая эмблема убережет больницы от военных хакеров

равовой статус МККК, поэтому знак Красного Креста (и Красного Полумесяца) охраняется во всем мире и вооруженные нападения на объекты, принадлежащие МККК, рассматриваются как деяния, нарушающие

08.09.2022 Сотни секретных документов НАТО выставлены на продажу в даркнете

ны Португалии Элена Каррейрас (Helena Carreiras) подписала приказ, усиливающий соблюдение «Закона о военных программах» в области киберзащиты – его бюджет в 2021 г. был исполнен лишь на треть.

17.08.2022 Хакеры дерзко обчистили склад оружия для игры Counter-Strike на $6 млн

, через которые ведется официальная торговля этими предметами. Российский ресурс CS.Money — один из крупнейших таких сайтов. В его каталоге значились около 1696 уникальных вариаций для внутриигрового оружия («скинов») на общую сумму около 16,5 млн. В ночь на 13 августа 2022 г. сайт CS.Money подвергся кибератаке, которая привела к временному закрытию. Администраторы сайта заявили, что им при
10.08.2022 Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО

Освобождение от НДС Министерство финансов (Минфин) предложило распространить налоговые льготы на разработчиков ПО военного и двойного назначения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на разработанный Минфином законопроект. В документе предлагается освободить разработчиков военного софта от НДС при п
22.07.2022 Российские войска стали использовать новый тип связи, который не могут взломать на Украине

11.07.2022 Российский смартфон для спецслужб и военных остался без защищенной ОС «Касперского»

«Аквариус» остался без «Касперского» «Лаборатория Касперского» больше не занимается проектом по созданию защищенного смартфона для военных и спецслужб совместно с российским разработчиком «Аквариус». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя группы по развитию бизнеса в подразделении KasperskyOS Виктора Ивановск
12.04.2022 Российское производство гражданских микросхем под угрозой из-за новых санкций. Военная электроника в безопасности

оборудования, заменить которые в России пока нечем. Авторы санкций составляли список запрещенных к ввозу на территорию России товаров, отталкиваясь от того, используются ли они для «совершенствования военного и технологического потенциала России». Именно по этой причине в перечне оказался и кремний, содержащий в своей массе не менее 99,99% чистого сырья. Импортный высокочистый кремний испол
03.04.2022 Кто не пойдет в армию? В России утвердили правила отсрочки для ИТ-специалистов

Айтишников в армию не берут В России утверждены правила предоставления отсрочки от армии для ИТ-специалистов мужского пола. Правительство разработало постановление, получившее подпись премьер-министра Росси
28.03.2022 Китайский ИИ самостоятельно создает гиперзвуковое оружие, потому что человеческий разум не успевает за технологиями

ривлеченный к созданию гиперзвукового оружия Ле Цзялин, который выступал в роли советника китайских военных по вопросам гиперзвукового оружия более трёх десятилетий, указывает, что человеческий
11.03.2022 Facebook разрешила призывы к смерти Путина и к насилию против русских военных

будет удаляться. Также Клегг отметил, что писать такие посты можно будет только в адрес российских военных. Заявление президента Meta «Чтобы было понятно, мы собираемся применять данную полити
10.03.2022 ИТ-структуру «Ростеха» возглавил выходец из «Россетей»

центра информатизации» (НЦИ), входящего в «Объединенную приборостроительную корпорацию» «Ростеха» (ОПК) назначен Алексей Агапов. В этой должности он сменил Константина Солодухина, который скон
25.02.2022 Украина созывает армию киберпреступников для борьбы с Россией

акеры будут собирать информацию о российских войск на территории Украины. «У нас внутри страны есть армия, – сказал Аушев. – Нам нужно знать, что они делают». Добровольцы нашлись Эксперты Reute
14.02.2022 Создатели знаменитого ПК Raspberry Pi вербуют детей в армию программистов на Python

30.11.2021 Генералов Росгвардии обвиняют в краже при создании ИС за 200 миллионов

о комитета России материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях. Изначально в отношении семи военных проводилась проверка, поводом которой стали материалы, собранные сотрудниками Службы

26.11.2021 Росгвардия отстояла свои аппетиты и получит 3,8 миллиарда на обработку больших данных

дание информационной системы и информационно-технологической инфраструктуры по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами. Это следует из паспорта федерального проекта «Цифрово
25.11.2021 Америка ввела санкции против МФТИ. Под вопросом поставки «железа» и ПО

на подчеркнула, что ограничительные меры позволят избежать «использования американских технологий в военных разработках России и КНР». Не самые благоприятные последствия Для МФТИ и организаций

11.10.2021 Главный военный программист США ушел в отставку

Битва проиграна Глава подразделения Пентагона по разработке военного ПО Николас Чайлан (Nicolas Chaillan) ушел в отставку из-за неспособности США догнать Китай по уровню развития искусственного интеллекта. Как пишет Financial Times, 37-летний Чайлан уве
18.06.2021 Российских военных и их родственников переведут на отечественные смартфоны

жетов, но также экосистемы и приложений для них, которыми военные смогут пользоваться на территории военных частей. «Мы здесь продвигали решения на мобильной платформе "Аврора", в этом направле
31.05.2021 Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе

. Критика беспилотных дронов Полностью автономные оружейные системы являются одной из самых опасных военных технологий, которые разрабатываются в настоящее время. В 2017 г. активисты общественн
31.05.2021 Армия США слила в Сеть совершенно секретную информацию о ядерном оружии через приложение для начальной школы

ns storage and security systems, системы хранения и безопасности оружия), а все это является частью военных баз с ядерным оружием. Фок Постма, обнаруживший первые несколько карточек, ввел в пои
26.05.2021 США: Россия неожиданно вырвалась вперед в развитии военного искусственного интеллекта

a New American Security) Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett), это напрямую связано с участием России в военных конфликтах в Сирии. По данным авторов отчета, в марте 2021 г. российский оборонный по
29.01.2021 НИИ «Масштаб» концерна Автоматика стал членом Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»

«Автоматика» госкорпорации Ростех вошло в состав Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Ассоциация создана с целью отстаивания интересов отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в органах государственной власти РФ, институтах гражданского общества, содействия выполнению государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. Ассоциация «Лига сод
19.11.2020 Британские военные получат рекордные деньги на создание киберспецслужб

ственному интеллекту и «космическое командование», которое сможет запустить первую ракету в 2022 г. Вооруженные силы ее величества получат рекордные деньги на кибероборону и космические проекты
12.10.2020 Компания экс-премьера Чечни создала магазин для торговли оружием через интернет. Видео

ая бывшим премьер-министром Чеченской республики Сергеем Абрамовым и специализирующаяся на технологиях виртуальной реальности (Virtual Reality, VR), представила виртуальный онлайн-магазин стрелкового оружия VaRms c возможностью тестового применения предлагаемых товаров. Как рассказали CNews в компании, для доступа в магазин разработано специальное VR-приложение, которое позволит провести ви

Публикаций - 8184, упоминаний - 10940

ОПК замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2997 435
Microsoft Corporation 23944 333
7514 309
1С-СофтКлаб - SoftClub 1136 224
Google LLC 11303 211
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10583 198
Intel Corporation 11842 198
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 292 158
IBM - International Business Machines Corp 9311 157
Новый диск 955 156
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10433 154
Apple Inc 11548 147
EA - Electronic Arts 1282 135
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1043 135
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 131
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8344 130
Oracle Corporation 6466 128
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7585 115
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 307 113
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 739 108
Meta Platforms - Facebook 4363 100
SAP SE 5067 93
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4450 92
Cisco Systems 4979 92
Samsung Electronics 9910 90
Галактика - Корпорация 1433 84
Sony 6477 83
AMD - Advanced Micro Devices 3971 82
Ростех - Автоматика Концерн 1531 80
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 354 73
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1131 72
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 152 70
Бука - Buka Entertaiment 482 70
X Corp - Twitter 2781 70
Huawei 3655 70
РТИ Микрон - Micron 1322 67
Nvidia Corp 3282 65
HP Inc. 5607 65
BAE Systems 170 64
Lenovo Motorola 3489 63
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6729 359
Boeing 990 218
Lockheed Martin 751 211
Northrop Grumman 201 79
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6372 73
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 617 68
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 61
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 59
Россети Ленэнерго 1698 43
РЖД - Российские железные дороги 1750 43
Почта России ПАО 1979 39
Открытие ФК - Банк Открытие 523 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2581 38
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 37
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 37
Газпром ПАО 1210 36
eBay Inc 1605 36
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 600 33
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 33
Ростех - Вертолеты России 162 32
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 107 31
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 399 31
Май - Майский чай - российская торговая компания 1093 30
Лента - Сеть розничной торговли 1867 27
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 58 27
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 42 26
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 26
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 201 24
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 23
IAI - Israel Aerospace Industries 44 23
Airbus Group - Airbus Industries 221 23
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 548 22
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 22
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 21
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 308 20
Visa International 1907 20
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 19
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 19
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 19
НСПК - Национальная система платежных карт 696 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 1017
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 855
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5028 473
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10168 341
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 600 333
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 882 330
Президент Российской Федерации 3966 278
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 261
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5387 238
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2875 201
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 513 199
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4637 190
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 189
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1377 188
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2195 187
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3382 181
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 387 179
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 162
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1761 120
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3086 120
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1735 114
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1138 112
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 245 109
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3275 104
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2520 102
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 99
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4094 97
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 96
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 222 89
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 88
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2571 86
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 589 81
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 147 78
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 321 72
Судебная власть - Judicial power 2194 67
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 324 67
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 113 65
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1725 65
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 64
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 647 61
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6172 96
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 75
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 40
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 526 33
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 27
Аль-Каида - террористическая организация 53 24
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 22
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 21
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 632 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 14
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 102 13
Демократическая политическая партия США 109 12
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 11
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 11
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 11
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 10
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 266 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 993 8
Единая Россия - Политическая партия 281 8
Коммунизм - Коммунистические партии 69 8
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 38 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 242 7
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 7
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 37 7
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 7
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 7
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 23 5
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 5
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 173 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57513 1094
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16398 1032
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23145 923
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43042 774
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6674 634
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14834 626
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2537 586
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27254 511
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27614 491
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11131 430
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10768 413
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23262 364
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15318 362
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19768 342
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19568 336
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6725 324
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9580 323
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26420 322
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4551 320
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10219 316
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13210 312
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3117 301
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22443 301
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11624 298
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22439 277
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 610 258
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13410 249
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23121 248
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4387 236
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10658 223
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11510 221
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13659 207
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18754 207
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5681 192
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9996 192
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4046 192
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2729 190
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7789 189
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8974 182
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7244 182
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4830 338
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3961 330
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3020 325
Microsoft Windows 2000 8661 163
Microsoft Windows 14903 162
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2577 158
Linux OS 8914 153
Google Android 13243 123
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 117
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1783 95
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4511 91
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3706 89
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1506 87
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 230 81
Apple iPhone - серия смартфонов 6810 75
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 852 75
EA Battlefield - Компьютерная игра 288 73
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 320 70
Apple iPhone 6 4862 69
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 125 67
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 182 67
Apple iOS 7241 67
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 64
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 64
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 430 58
Google YouTube - Видеохостинг 2540 54
Microsoft Windows XP 2536 53
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 143 51
Google Earth - Google Планета Земля 455 50
Космодром Байконур 1055 48
Microsoft Office 3564 48
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 842 47
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 215 45
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 120 43
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1285 42
Acer Predator 188 39
Intel x86 - архитектура процессора 1713 37
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 256 37
Microsoft Windows Vista Longhorn 1763 37
Google Play - Google Store - Android Market 3122 36
Путин Владимир 2895 224
Медведев Дмитрий 1639 82
Bush George - Буш Джордж 304 58
Иванов Сергей 374 53
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 51
Сердюков Анатолий 83 51
Рейман Леонид 1037 47
Шойгу Сергей 86 42
Trump Donald J. - Трамп Дональд 377 42
Никифоров Николай 1173 37
Якунин Александр 49 33
Рогозин Дмитрий 97 33
Шадаев Максут 797 33
Щеголев Игорь 695 30
Калинин Александр 145 29
Левкевич Михаил 60 28
Чемезов Сергей 139 27
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 26
Давыдов Александр 47 25
Тамодин Николай 47 23
Мишустин Михаил 564 22
Рахманов Максим 47 21
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 279 21
Борисов Юрий 115 19
Зелин Александр 32 19
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 168 19
Скоков Сергей 26 18
Biden Joe - Байден Джо 83 18
Чернышенко Дмитрий 523 18
Сахненко Сергей 85 18
Шалманов Сергей 201 17
Юсуфов Виталий 26 16
Покровский Иван 98 16
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 16
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 16
Зверев Андрей 58 16
Перминов Анатолий 130 15
Касперская Наталья 280 14
Мантуров Денис 94 14
Евтушенко Олег 142 14
Россия - РФ - Российская федерация 130487 3344
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50709 3060
Земля - планета Солнечной системы 10073 887
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40072 849
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15813 722
Европа 21270 638
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13079 568
Германия - Федеративная Республика 12336 564
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2726 475
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13796 409
Япония 13075 354
Франция - Французская Республика 7659 342
Ирак - Республика 691 326
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 611 308
Израиль 2658 306
Индия - Bharat 5210 279
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15873 274
Украина 7411 257
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13594 252
Иран - Исламская Республика Иран 1029 251
Солнце - звезда Солнечной системы 4967 219
Южная Корея - Республика 6406 211
США - Калифорния 4542 195
Канада 4765 186
Ближний Восток 2819 168
Италия - Итальянская Республика 4251 154
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 517 145
Азия - Азиатский регион 5223 140
Африка - Африканский регион 3354 138
США - Колумбия - Вашингтон 1358 130
Китай - Тайвань 3824 128
Беларусь - Белоруссия 4924 127
Казахстан - Республика 5190 116
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6701 115
США - Нью-Йорк 3061 114
Америка Северная 3127 109
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3464 109
Америка 2062 108
Польша - Республика 1901 106
Нидерланды 3379 102
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9372 1216
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5202 1092
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25779 952
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16408 706
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44328 644
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10250 626
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2906 492
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CNews RND - R&D.CNews 2273 247
AP - Associated Press 1994 163
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5822 132
Space Daily 528 87
Коммерсантъ - Издательский дом 1498 85
New Scientist 1447 62
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 52
NYT - The New York Times 1011 44
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 753 36
Российская газета 259 35
Известия ИД 535 34
The Register 1478 31
Военно-промышленный курьер 88 31
Times 601 31
CNET Networks - CNET News 1641 30
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 883 29
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 29
Ведомости 717 28
РИА Новости 841 28
NEWSru.com 229 28
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Bloomberg 1170 27
F-16.net 126 27
Dow Jones - MarketWatch 310 26
Phys.org 972 25
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 25
Defensetech 47 23
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 23
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AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 637 22
SpaceDaily - Space Daily 187 21
The Guardian - Британская газета 352 21
Flight International 64 21
ZDnet 595 19
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7677 209
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2653 80
Internet Stock Report 994 54
IDC - International Data Corporation 4878 52
Gartner - Гартнер 3502 51
CNews Мишень 159 29
S&P 500 554 24
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 20
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 195 14
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 131 12
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 9
Juniper Research 509 8
Forrester Research 814 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 308 7
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 7
ABI Research 233 6
CNews Tenders 16 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 5
Bear Stearns 79 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 948 5
Frost & Sullivan 199 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 177 4
CNews Рынок ИТ-услуг 126 4
Microsoft Research 138 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 545 3
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 46 3
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 3
Fortune Global 500 284 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 103 3
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
In-Stat 115 3
Wainhouse Research 40 3
Dow Jones & Company - Доу Джонс 152 2
Gartner - Dataquest 347 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 16 2
ITResearch 115 2
IBM Research 107 2
РАН - Российская академия наук 1741 74
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 929 64
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1374 52
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 523 33
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 742 33
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 32
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 688 29
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 28
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 28
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 155 26
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 141 24
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 21
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 18
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 310 18
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 516 17
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 543 17
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 465 17
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 15
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 183 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 795 14
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 257 14
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 14
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 447 13
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 13
PU - Purdue University - Университет Пердью 137 13
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 186 13
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 211 11
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 171 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 477 11
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 11
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 10
University of Oxford - Оксфордский университет 195 10
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 47 10
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 9
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 9
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 9
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 9
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 9
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 245 9
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 8
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