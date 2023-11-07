ОПК Оборонно-промышленный комплекс ВПК Военно-промышленный комплекс Обороноспособность Military-industrial complex Оружие Weapon

Персональные данные военных США открыто продаются в интернете по 12 центов за запись. Власти бессильны ША) обнаружили, что в интернете можно почти открыто приобрести подробную информацию об американских военных, пишет The Register. Эти сведения продаются настолько дешево, что даже оптовая закупк

В Якутии создают подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ ия». Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Идея формирования специализированного подразделения для обучения и работы с беспилотными летательными аппаратами на базе инженерных войск Вооруженных Сил России появилась в мае 2023 г. Летом 2023 г. группа из первых инструкторов республики проходила обучение в зоне СВО, знакомясь с передовым опытом и актуальными методиками.

Сотрудников ИТ-компаний насильно призывают в армию, несмотря на отсрочку. Кто виноват принудительному призыву ИТ-шника в армию может привести целый ряд факторов – недостоверные данные в военных списках, неправильное классифицирование сотрудниеков и многое другое. Иногда сами ИТ-

Dark River — новая группировка, атакующая российский ОПК, создала высокотехнологичный бэкдор: исследование Positive Technologies ожение недостаточно. Это является необходимым условием для отработки эксплойта. Похожие письма, содержащие документы с эксплойтами для уязвимости CVE-2021-40444, рассылались на российские предприятия ОПК в августе-сентябре 2022 г. Например, злоумышленники намеренно использовали в тексте документа неконтрастный шрифт. Чтобы его прочитать, пользователь менял цвет шрифта, запуская режим редакт

Электронная отрасль России просит отсрочку от армии для всех радиоэлектронщиков, участвующих в гособоронзаказе Правительство распространить отсрочку от призыва на военную службу для критически важных специалистов абсолютно всех радиоэлектронных предприятий, входящих в реестр оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Письмо с этой просьбой АРПЭ в конце августа 2023 г. направила министру промышленности и торговли Денису Мантурову (копия есть в распоряжении CNews). Необходимость отсрочки в документе объ

Китай рушит рынок. Галлий для производства чипов и оружия подорожал на 50% за две недели из-за санкций против США авших ответом на санкции США, направленные на уничтожение китайской ИТ-отрасли. И галлий, и германий используются в производстве полупроводников, а также это неотъемлемое сырье для выпуска различного военного оборудования. Галлий, например, применяется в радарах ВМФ на кораблях для противовоздушной и противоракетной обороны, а также в армии и морской пехоте в наземных радарах для обнаружени

Армия самой населенной страны мира переходит с Windows на «клон» Linux Ubuntu ОС для военных Министерство обороны Индии планирует перевести принадлежащие ему компьютеры, работающие под управлением Microsoft Windows, на национальную операционную систему Maya OS, пишет Indian Exp

Украина обстреляла российский завод, производящий стекла для iPhone и Apple Watch ства других часов – умных и классических. Как пишет «Брянск Today», для обстрела российских заводов солдаты ВСУ использовали 152-миллиметровые снаряды. По цехам их было выпущено около 30, в рез

В России создадут реестр ИБ-компаний, которые будут наиболее важны в военное время т перечень организаций, которые аккредитованы ФСТЭК или имеют лицензии России, осуществляют деятельность по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации и прекращение работы которых в военное время создаст предпосылки для нарушения устойчивого функционирования информационной инфраструктура Российской Федерации"», — говорится в указе. Представители ФСТЭК не ответили на запрос

Из программистов в полковники. США радикально меняют метод привлечения ИТ-шников в армию Армии нужны ИТ-шники Армия США решила полностью пересмотреть принципы пополнения рядов своих ИТ-специалистов. Перв

ИИ создал проект для китайского военного корабля в 300 раз быстрее, чем это делают люди олне готов для решения производственных задач, и это может значительно ускорить строительство новых военных судов. Это может быть плохой новостью для государств, у которых с Китаем натянутые от

Пентагону запретили покупать за $400 млн очки Microsoft HoloLens, потому что у военных от них головная боль и тошнота Как отмечает Bloomberg, результаты оказались отрезвляющими. Применение IVAS вызывало у американских военных головные боли, усталость глаз и тошноту. Среди более чем 80% тех, кто столкнулся с эт

На eBay за копейки и с международной доставкой проданы отпечатки пальцев террористов и секретных агентов США йствительно доставили ему домой в Гамбурге (Германия). Она была отправлена из США. Небольшой прибор военного назначения может рассекретить тысячи человек по всему свету SEEK II – это небольшое

«Ростелекому» выдадут 2,5 миллиарда на подключение военкоматов к интернету Затраты на подключение военкоматов к интернету Подключение военных комиссариатов к широкополосному доступу в интернет (ШПД) обойдется федеральному бюджету в 2,515 млрд руб. Соответствующие расходы на период 2019-2024 гг. заложены в федеральный проект «

Военно-морские силы США ограбили разработчика ПО на $600 миллионов ыла установлена, по самым скромным подсчетам, на 558,5 тыс. компьютеров. Точное количество пиратских копий BS Contact Geo на компьютерах ВМС США подсчитать невозможно, так как разработчики по просьбе военных отключили функцию их отслеживания еще в 2014 г. В Bitmanagement не сомневаются, что их может быть гораздо больше, нежели 558,5 тыс. Военные задолжали сотни миллионов долларов Bitmanagem

Российское ПО тайно наводнило армию США. Код пугающего Америку авторства содержится в тысячах приложений ом Pushwoosh внутри пользовались американские солдаты при прохождении боевой подготовки на одной из военных баз на территории США. В американской армии утверждают, что не используют данное ПО с

Красный Крест надеется, что его цифровая эмблема убережет больницы от военных хакеров равовой статус МККК, поэтому знак Красного Креста (и Красного Полумесяца) охраняется во всем мире и вооруженные нападения на объекты, принадлежащие МККК, рассматриваются как деяния, нарушающие

Сотни секретных документов НАТО выставлены на продажу в даркнете ны Португалии Элена Каррейрас (Helena Carreiras) подписала приказ, усиливающий соблюдение «Закона о военных программах» в области киберзащиты – его бюджет в 2021 г. был исполнен лишь на треть.

Хакеры дерзко обчистили склад оружия для игры Counter-Strike на $6 млн , через которые ведется официальная торговля этими предметами. Российский ресурс CS.Money — один из крупнейших таких сайтов. В его каталоге значились около 1696 уникальных вариаций для внутриигрового оружия («скинов») на общую сумму около 16,5 млн. В ночь на 13 августа 2022 г. сайт CS.Money подвергся кибератаке, которая привела к временному закрытию. Администраторы сайта заявили, что им при

Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО Освобождение от НДС Министерство финансов (Минфин) предложило распространить налоговые льготы на разработчиков ПО военного и двойного назначения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на разработанный Минфином законопроект. В документе предлагается освободить разработчиков военного софта от НДС при п

Российский смартфон для спецслужб и военных остался без защищенной ОС «Касперского» «Аквариус» остался без «Касперского» «Лаборатория Касперского» больше не занимается проектом по созданию защищенного смартфона для военных и спецслужб совместно с российским разработчиком «Аквариус». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя группы по развитию бизнеса в подразделении KasperskyOS Виктора Ивановск

Российское производство гражданских микросхем под угрозой из-за новых санкций. Военная электроника в безопасности оборудования, заменить которые в России пока нечем. Авторы санкций составляли список запрещенных к ввозу на территорию России товаров, отталкиваясь от того, используются ли они для «совершенствования военного и технологического потенциала России». Именно по этой причине в перечне оказался и кремний, содержащий в своей массе не менее 99,99% чистого сырья. Импортный высокочистый кремний испол

Кто не пойдет в армию? В России утвердили правила отсрочки для ИТ-специалистов Айтишников в армию не берут В России утверждены правила предоставления отсрочки от армии для ИТ-специалистов мужского пола. Правительство разработало постановление, получившее подпись премьер-министра Росси

Китайский ИИ самостоятельно создает гиперзвуковое оружие, потому что человеческий разум не успевает за технологиями ривлеченный к созданию гиперзвукового оружия Ле Цзялин, который выступал в роли советника китайских военных по вопросам гиперзвукового оружия более трёх десятилетий, указывает, что человеческий

Facebook разрешила призывы к смерти Путина и к насилию против русских военных будет удаляться. Также Клегг отметил, что писать такие посты можно будет только в адрес российских военных. Заявление президента Meta «Чтобы было понятно, мы собираемся применять данную полити

ИТ-структуру «Ростеха» возглавил выходец из «Россетей» центра информатизации» (НЦИ), входящего в «Объединенную приборостроительную корпорацию» «Ростеха» (ОПК) назначен Алексей Агапов. В этой должности он сменил Константина Солодухина, который скон

Украина созывает армию киберпреступников для борьбы с Россией акеры будут собирать информацию о российских войск на территории Украины. «У нас внутри страны есть армия, – сказал Аушев. – Нам нужно знать, что они делают». Добровольцы нашлись Эксперты Reute

Генералов Росгвардии обвиняют в краже при создании ИС за 200 миллионов о комитета России материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях. Изначально в отношении семи военных проводилась проверка, поводом которой стали материалы, собранные сотрудниками Службы

Росгвардия отстояла свои аппетиты и получит 3,8 миллиарда на обработку больших данных дание информационной системы и информационно-технологической инфраструктуры по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами. Это следует из паспорта федерального проекта «Цифрово

Америка ввела санкции против МФТИ. Под вопросом поставки «железа» и ПО на подчеркнула, что ограничительные меры позволят избежать «использования американских технологий в военных разработках России и КНР». Не самые благоприятные последствия Для МФТИ и организаций

Главный военный программист США ушел в отставку Битва проиграна Глава подразделения Пентагона по разработке военного ПО Николас Чайлан (Nicolas Chaillan) ушел в отставку из-за неспособности США догнать Китай по уровню развития искусственного интеллекта. Как пишет Financial Times, 37-летний Чайлан уве

Российских военных и их родственников переведут на отечественные смартфоны жетов, но также экосистемы и приложений для них, которыми военные смогут пользоваться на территории военных частей. «Мы здесь продвигали решения на мобильной платформе "Аврора", в этом направле

Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе . Критика беспилотных дронов Полностью автономные оружейные системы являются одной из самых опасных военных технологий, которые разрабатываются в настоящее время. В 2017 г. активисты общественн

Армия США слила в Сеть совершенно секретную информацию о ядерном оружии через приложение для начальной школы ns storage and security systems, системы хранения и безопасности оружия), а все это является частью военных баз с ядерным оружием. Фок Постма, обнаруживший первые несколько карточек, ввел в пои

США: Россия неожиданно вырвалась вперед в развитии военного искусственного интеллекта a New American Security) Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett), это напрямую связано с участием России в военных конфликтах в Сирии. По данным авторов отчета, в марте 2021 г. российский оборонный по

НИИ «Масштаб» концерна Автоматика стал членом Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» «Автоматика» госкорпорации Ростех вошло в состав Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Ассоциация создана с целью отстаивания интересов отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в органах государственной власти РФ, институтах гражданского общества, содействия выполнению государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. Ассоциация «Лига сод

Британские военные получат рекордные деньги на создание киберспецслужб ственному интеллекту и «космическое командование», которое сможет запустить первую ракету в 2022 г. Вооруженные силы ее величества получат рекордные деньги на кибероборону и космические проекты