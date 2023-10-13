Сотрудников ИТ-компаний насильно призывают в армию, несмотря на отсрочку. Кто виноват

ИТ-специалистам, которым полагается отсрочка от армии, все равно приходят повестки. Тех, кто додумался пойти в военкомат, принудительно отправляют в казармы. Призывники судятся с военкоматами и выигрывают дела, но до вынесения вердикта они вынуждены служить, теряя время и зарплату. Виноваты во всем сами военкоматы, но иногда вина лежит еще и на ИТ-компаниях, не способных вовремя подать списки на отсрочку.

ИТ-служба в армии

В России выросло количество нарушений действующих в стране норм, согласно которым сотрудникам аккредитованных Минцифры ИТ-компаний полагается отсрочка от службы в армии, пишет «Коммерсант». Проблемы начались еще в 2022 г., когда вступили в силу правила предоставления отсрочки, но в 2023 г. подобных случаев стало больше.

По информации издания, в настоящее время в российских судах ведется рассмотрение нескольких исков. Один из них оспаривает решение призывной комиссии Москвы, из-за которого работник ИТ-компании получил повестку – она пришла 2 октября 2023 г., и в ней было сказано, что получатель должен явиться к месту прохождения службы в рядах российской армии 16 октября 2023 г. В иске говорится, что получатель – инженер в аккредитованной ИТ-компании, следовательно, по закону ему полагается отсрочка от пребывания в казарме.

Кто виноват

Отсрочка от армии для ИТ-специалистов действует в России с весны 2022 г. Ее появление совпало по времени с массовым оттоком российских ИТ-шников за рубеж.

У нынешней ситуации, когда от смены офисной одежды на камуфляжную форму ИТ-специалистов не спасает даже четко прописанная буква закона, есть несколько причин. Собеседник издания, осведомленный о происходящем, подчеркнул, что источник проблемы – это «некорректная работа госсистемы, в которую были переданы документы специалистами отдела кадров компании, а также бюрократические проволочки».

Бюрократия, разведенная вокруг отсрочки для ИТ-шников, иногда доходит до своего максимума. Это ярко иллюстрирует пример неназванной ИТ-компании, приведенный изданием – ИТ-специалист, ранее работавший в другой ИТ-фирме, перешел в ее штат в мае 2023 г., а уже в следующем месяце получил повестку. Мужчина решил поступить по-честному и направился в военкомат по повестке, не забыв взять с собой справку с нового места работы, которую предъявил призывной комиссии. Однако члены комиссии проигнорировали документ. «Комиссия приняла решение призвать гражданина на службу. В тот же день он был направлен на сборный пункт, а затем в воинскую часть, где сейчас и находится», – сообщила изданию старший юрист адвокатского бюро «Калой ру» Алена Савельева.

В настоящее время принудительно призванный на службу ИТ-специалист оспаривает решение призывной комиссии в суде. Юристы военкомата, выстраивая защиту, заявляют, что раз компания, в которую перешел призывник, не предоставила списки подлежащих отсрочке сотрудников к началу весеннего призыва, то этот специалист своего права на отсрочку лишился.

«Получается, что новая организация, в которую сотрудник устроился в мае, должна была внести его в списки в феврале», – сообщила изданию Алена Савельева.

Справедливость восторжествовала. Почти

ИТ-специалист дело против призывной комиссии выиграл. Суд встал на его сторону – призывная комиссия получила вердикт о незаконности совершенных в отношении этого россиянина действий. Также суд обязал призывную комиссию рассмотреть вопрос о предоставлении ему отсрочки.

Но победа в суде в данном случае в итоге не привела к возвращению незаконно призванного в ряды российской армии ИТ-шника домой. В настоящее время решение суда еще не в ступило в силу, а в немедленном его исполнении было отказано. При этом специалист в настоящее время вынужден против своей воли и против закона находиться в казарме.

«Если смотреть практику московского районного суда, то в среднем при подаче апелляции от даты решения до вступления в силу проходит пять месяцев. Доверитель провел в части уже три месяца и должен находиться там еще пять месяцев», – сказала «Коммерсанту» Алена Савельева.

Засудить военкомат

Пока неизвестно, как доверитель Савельевой будет решать с государством вопрос о компенсации ему времени, проведенном вдали от дома, несмотря на наличие у него законных оснований не служить в армии. Не исключено, что он поступит, как его «товарищ по несчастью», который намерен взыскать с военкомата, призвавшего его на службу, внушительную сумму денег.

Эту историю «Коммерсанту» раскрыл адвокат Адвокатской палаты Москвы Дмитрий Джулай. Он вел дело сотрудника аккредитованной ИТ-компании осенью 2022 г. – отсрочка от армии на тот момент уже предоставлялась, этот механизм действует с весны 2022 г. Призывную комиссию не смутило, что у человека есть отсрочка, и он был отправлен на срочную службу, после чего обратился в суд.

По словам Дмитрия Джулая, дело было выиграно – суд признал действия военкома и призывной комиссии незаконными. Однако с момента призыва ИТ-специалиста прошло полгода – адвокат подчеркнул, что его доверитель «решил дослужить и после взыскать с военкомата судебные издержки и убытки в виде недополученной заработной платы».

Пока неизвестно, о какой сумме идет речь, но в современной России ИТ-специалисты зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц – CNews писал, что зарплата некоторых ИТ-шников достигает полумиллиона рублей.

Всему виной бюрократия

Юрист гражданского права Айкарам Баблоян сообщил изданию, что основная причина происходящего – это рост бюрократической нагрузки на систему военкоматов. По его словам, к принудительному призыву ИТ-шника в армию может привести целый ряд факторов – недостоверные данные в военных списках, неправильное классифицирование сотрудниеков и многое другое.

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Иногда сами ИТ-компании обрекают своих сотрудников мужского пола на смену места жительства и имиджа. В одном из рассмотренных изданием примеров ИТ-специалист перешел в новую аккредитованную ИТ-компанию в мае, 26 июня получил повестку в военкомат, а новый работодатель внес его в список на предоставление отсрочки лишь 27 июня.

При этом, согласно действующим нормам, эти списки должны направляться в Минцифры посредством портала «Госуслуг» не позднее чем за 50 календарных дней до начала очередного призыва в армию. Затем специалисты ведомства проверяют их и направляют в Минобороны.

Министерство обороны со своей стороны заявляет, что «системных проблем с отсрочкой от срочной службы в армии для ИТ-специалистов нет». «На данный момент есть лишь несколько случаев. Их решаем оперативно в ручном режиме», – заявили «Коммерсанту» представители министерства.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что сейчас единственный способ избежать проблем с призывом при наличии ИТ-отсрочки – это не менять работу до конца осеннего призыва. Также они советуют при смене работы подстраивать дату перехода в новую компанию так, чтобы новый работодатель успел подать документы на отсрочку в сроки, оговоренные действующим законодательством. По их словам, на основе дат призыва 2023 г., наиболее безопасные периоды смены работы в ИТ-сфере – 1 января – 19 февраля и 17 июля – 11 августа.