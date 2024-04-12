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Путин разрешил Росгвардии строить собственные ГИС

Президент Путин подписал законопроект, который дает Росгвардии право создавать собственные государственные информационные системы в различных сферах, таких как оборот оружия, частная охрана, детективная деятельность, и вневедомственная охрана.

ГИС по контролю за оружием

Росгвардии разрешили иметь собственную государственную информационную систему (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.

Документ дает Росгвардии полномочия на разработку и использование ГИС в области контроля за безопасностью объектов топливно-энергетического комплекса, а также при выполнении специальных задач охраны юридических лиц и подразделений ведомственной охраны.

Документ был предложен 10 октября 2023 г. А 22 апреля 2024 г. был подписан Президентом России Владимиром Путиным. Авторами законопроекта стали председатели комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Нововведения вступят в силу через 180 дней после опубликования закона.

Подробнее про законопроект

Правительство РФ получает полномочия устанавливать правила о функционировании указанных государственных информационных систем, порядок доступа к информации в них, круг лиц, которые могут получать такие данные, а также перечень организаций, предоставляющих информацию и содержание предоставляемой ими информации. Кроме того, в тексте указано, что в ГИС будут храниться данные о физических и юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и их законных представителях. По закону, правила о функционировании ГИС должны быть утверждены правительством РФ в течение года с момента официального опубликования закона.

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Telegram-канал Росгвардии
Росгвардии разрешили иметь собственные ГИС в сферах оборота оружия

На втором чтении депутаты доработали предложение, давая Росгвардии возможность создавать и использовать ГИС для контроля деятельности подразделений ведомственной охраны, ответственных за защиту общественных объектов, а также подразделений, занимающихся охраной юридических лиц с особыми уставными задачами, связанными с защитой жизни и здоровья граждан или охраной имущества, включая использование служебного оружия. Кроме того, Росгвардия также получает возможность вести ГИС для частной детективной деятельности и контроля безопасности объектов ТЭК.

Согласно указаниям в законе «О ведомственной охране», ведомственная охрана разрешена для субъектов ТЭК, где головной компанией и ее дочерним обществом управляется исключительное право на экспорт сжиженного природного газа. Также предусматривается, что ведомственная охрана отвечает за физическую охрану объектов ТЭК, принадлежащих на праве собственности указанной головной компании и ее дочерним организациям.

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Цифровизация

Информация, предоставляемая в ГИС, включает в себя данные о физических и юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и их законных представителях. Согласно документу, положения о функционировании ГИС должны быть утверждены Правительством РФ в течение года с момента официального публикации закона.

Помимо этого, предприятия топливно-энергетического комплекса, включая ПАО «Новатэк», имеют право на создание вневедомственной охраны в соответствии с законом.

Для чего это нужно

В начале 2023 года Минцифры получили полномочия на разработку программного обеспечения для Росгвардии с целью предоставления государственных услуг и выполнения государственных функций в электронном виде. В рамках этих задач будет разработано программное обеспечение для государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами на основе российских технологий. Упомянутая государственная информационная система, как было объявлено, будет разработана с учетом возможности работы на единой цифровой платформе РФ «ГосТех». Для выполнения постановления правительства будет создан координационный орган, в состав которого будут входить представители Росгвардии и Минцифры.

Данное разрешение предоставляет Росгвардии возможность более эффективно контролировать оборот оружия, деятельность частных охранных фирм и оказание охраны вне официальных ведомств. Создание собственной государственной информационной системы позволит улучшить координацию действий между различными службами и подразделениями Росгвардии, обмен информацией и повысить оперативность в решении вопросов безопасности в указанных сферах. ГИС позволит более точно отслеживать и анализировать информацию, обеспечивать оперативную реакцию на происходящие события и эффективнее предотвращать возможные угрозы безопасности.

Антон Мушинский

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