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В Якутии создают подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ 

В Республике Саха (Якутия) создадут специализированное подразделение операторов беспилотников, нацеленное на комплексное применение современных беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов, производимых на базе Технопарка «Якутия». Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Идея формирования специализированного подразделения для обучения и работы с беспилотными летательными аппаратами на базе инженерных войск Вооруженных Сил России появилась в мае 2023 г. Летом 2023 г. группа из первых инструкторов республики проходила обучение в зоне СВО, знакомясь с передовым опытом и актуальными методиками.

«Работа в отдельном подразделении инженерных войск России позволит в полной мере раскрыть потенциал Якутской школы разработки и применения БПЛА. В специализированную роту войдут прошедшие отбор и последующее обучение», - отметил глава Якутии Айсен Николаев.

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По его словам, первичный боевой опыт операторов БПЛА из Якутии наглядно продемонстрировал, что комплексная система подготовки операторов является залогом успешного выполнения сложных технических задач.

Отбор кандидатов в подразделение завершится в ближайшее время, затем начнется их обучение. В республике работает Оперативный штаб по дополнительному оснащению и снаряжению участников из Якутии. Его цель – обеспечить бойцов всем необходимым. Первичное обучение будет проходить на базе Центра подготовки операторов БПЛА Якутии, далее – на специализированном полигоне инженерных войск ВС России.

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