Создатели детекторов оружия на ИИ из США использует лоббистов, чтобы писать под себя законы и получать гранты

Компания ZeroEyes, производитель инструмента для идентификации стрелкового оружия на территории школ, использует лоббистов для того, чтобы писать под себя законы и получать гранты. Далеко не все такой подход приветствуют.

Критерии и интересы

В США растет количество фирм, предлагающих разные средства защиты школ от вооружённых нападений и попыток пронести оружие внутрь; в некоторых случаях речь идёт о решениях на базе ИИ (искусственного интеллекта). Власти различных административных единиц готовы выплачивать частным фирмам крупные средства за такие решения, хотя некоторые эксперты полагают, что деньги можно было бы потратить на более приоритетные вопросы безопасности школ.

В штате Канзас рассматривается законопроект по выделению гранта в размере $5 млн школам на дополнение систем видеонаблюдения интеллектуальными средствами идентификации вооружённых людей.

Законопроект, однако, отчётливо написан в интересах одной-единственной компании: в документе перечисляются такие критерии как наличие патента, официальное признание предлагаемой технологии «антитеррористическим инструментом», соответствие ряду стандартов безопасности, способности классифицировать очень широкий диапазон видов оружия и «использование минимум в 30 штатах».

Всем этим критериям соответствует решение только одной компании - ZeroEyes. Фирма была создана ветеранами вооружённых сил США после шутинга во флоридской школе имени Мэрджори Стоунман Дуглас, который случился 14 февраля 2018 г. Тогда вооруженный полуавтоматической винтовкой бывший ученик школы убил 17 человек.

Как отмечается в материале Associated Press, сам факт появления этого законопроекта указывает на две вещи: во-первых, после многочисленных массовых расстрелов в школах отрасль школьной безопасности разрослась до миллиардных масштабов, с другой - лоббисты этой отрасли и конкретных компаний успешно убеждают местных законодателей писать законы специально под них.

Фокусы с грантами

ZeroEyes успешно провернула этот номер в штатах Мичиган, Юта, Флорида и Айова: там приняты законы о государственных программах по идентификации стрелкового оружия, условиям которой отвечают только решения этой фирмы. Аналогичные законопроекты предложены в штатах Колорадо, Луизиане и Висконсине.

В конце прошлой недели штат Миссури одобрил на законодательном уровне выделение гранта школам в размере $2,5 млн на приобретение программных комплексов по идентификации оружия, но только тех, которые официально признаны «антитеррористической технологией».

В ZeroEyes утверждают, что «не приплачивают законодателям» за то, чтобы законопроекты писались в интересах этой компании, но, как заявил сооснователь компании Сэм Алэймо (Sam Alaimo), «если они так поступают, значит, они выучили уроки и делают всё, чтобы получить проверенные технологии».

Разработка ZeroEyes - это система искусственного интеллекта, натренированная на идентификацию видимого стрелкового оружия на школьных территориях. Если система «видит» пистолет или винтовку в чьих-либо руках, подаётся сигнал в операционный центр, где работают бывшие офицеры полиции и отставные военные. Если они подтверждают, что угроза реальна, сигнал тревоги перенаправляется уже работникам школы и местным властям.

Спорные методы

Эффективность технологии мало у кого вызывает вопросы. Высказываемые сомнения обычно касаются методов её продвижения.

Как отметил Джейсон Стоддард (Jason Stoddard), директор по безопасности школьного округа Чарльз в Мэриленде, когда власти выделяют миллионы долларов на закупку определённых продуктов, в бюджете остаётся значительно меньше средств на другие средства защиты школ, такие как электронные замки, безопасные или небьющиеся оконные стёкла, системы связи и найм охраны.

«Средства идентификации оружия на базе ИИ - это совершенно замечательно, но для 95% школ в США это не главный приоритет на текущий момент», - заявил он.

Джейсон Стоддард возглавляет Национальный совет директоров по безопасности школ, задачей которого является выработка стандартов для специалистов в соответствующей сфере, а также - противостояние вендорам вроде ZeroEyes, которые пытаются всеми силами пропихивать именно свои разработки через новое законодательство.

Тем более, что эти технологии стоят недёшево: установка систем ZeroEyes в школах всего лишь двух округов во Флориде обошлась в $929 тыс.

ZeroEyes - не единственная компания, предлагающая системы обнаружения оружия на базе ИИ. Аналогичные инструменты предлагает фирма Omnilert. Но патента на своё решение она ещё не получила, и статуса антитеррористической технологии у разработки фирмы нет (этот статус присваивает Министерство внутренней безопасности).

Продукт Omnilert используется в сотнях школ, но не в 30 разных штатах, поэтому условиям, прописанным в законопроекте в Канзасе, он не отвечает.

В штате Айова законодатели внесли некоторые послабления в критерии выдачи гранта: в частности, всем соискателям предлагается время до 1 июня 2025 г., чтобы получить от федеральных властей статус антитеррористической технологии для своих разработок.

«Но это мало что поменяет, пока лоббисты конкретных фирм успешно добиваются своего в законодательных органах», - считает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ.

По ее словам, технологии выявления стрелкового оружия на базе ИИ, возможно, действительно смогут улучшить безопасность, но нынешний подход ZeroEyes и им подобных дает все основания говорить, что коммерческие соображения в их списках приоритетов стоят выше заботы о безопасности школьников. «И хотя это не значит, что их технология неэффективна, у оппонентов появляются все основания обвинять ZeroEyes в недобросовестной конкуренции. В конечном счёте это всё приводит к тому, что защитные инструменты внедряются куда медленнее, чем это необходимо», - подытожила Анастасия Мельникова.

Лоббисты, поддерживающие ZeroEyes в Канзасе, между тем, пытаются доказать, что альтернатив этому инструменту просто не существует.