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Ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение — «СберКарту» ветерана

Ветераны боевых действий могут оформить и получить в отделениях Сбербанка электронное удостоверение ветерана боевых действий — «СберКарту» ветерана. Для этого потребуется только паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в специальной военной операции. Соглашение о партнерстве в этом социально-значимом проекте банк заключил с Министерством Обороны России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Электронное удостоверение ветерана боевых действий заменит бумажное удостоверение. Оно выпускается на банковской карте, а значит получение финансовой и нефинансовой поддержки от государства будет ещё проще. На «СберКарту» ветерана можно будет получать денежное довольствие, федеральные и региональные социальные выплаты, льготы и скидки.

Кроме того, ее можно использовать и для привычных финансовых операций: платежей, переводов и сбережений. С нее можно снимать деньги в банкоматах Сбербанка без комиссии, расплачиваться за покупки и получать бонусы Спасибо, которые потом выгодно тратить у многочисленных партнёров банка. Все операции по карте легко и просто совершать в удобном банковском приложении «СберБанк Онлайн».

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